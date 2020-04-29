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هدوء حذر في طرابلس اللبنانية بعد يوم من الاشتباكات

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٤ م
أحداث شغب في لبنان - صورة أرشيفية
أحداث شغب في لبنان - صورة أرشيفية
أفادت التقارير الواردة من مدينة طرابلس اللبنانية، بأن حالة من الهدوء الحذر تسود المدينة الواقعة شمالي البلاد بعد يوم من اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين، وكانت الاشتباكات قد أسفرت عن وفاة شخص. وأعلن الجيش اللبناني إصابة 81 عسكريا ما بين ضباط وجنود، وذلك خلال أحداث الشغب والمواجهات العنيفة التي وقعت خلال التحركات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المناطق اللبنانية أمس، وانطوت على إحراق عدد من البنوك وقطع الطرق والتخريب والاعتداء المباشر على قوات الجيش. ويشهد لبنان موجة جديدة من الاحتجاجات بسبب تدهور قيمة الليرة ما أدى إلى تدهور الأوضاع.
وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن أعمال الشغب التي شهدتها مدينة طرابلس (شمالي البلاد) أسفرت وحدها عن إصابة 52 عسكريا من بينهم 6 ضباط. وأشارت إلى أن وحدات الجيش ألقت القبض على 19 شخصا في طرابلس، لقيامهم برمي المفرقعات ورشق عناصر الجيش بالحجارة وافتعال أعمال
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تفجير في عفرين - سوريا

تقارير: مقتل 11 طفلا خلال هجوم على سوق مكتظ في عفرين

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الأربعاء، أن هناك تقارير تفيد بمقتل 11 طفلا إضافة إلى إصابة العشرات بجروح نتيجة انفجار قنبلة قرب حاوية بنزين في سوق مكتظ بمدينة عفرين في الريف الشمالي من مدينة حلب السورية، أمس الثلاثاء. وأعرب تيد شيبان المدير الإقليمى ليونيسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن الخشية من أن يكون عدد القتلى أكبر من هذا بكثير، قائلا إنه وبعد 10 سنوات من الحرب فى سوريا فإن الأطفال لا يزالون أكبر المتضررين جراء العنف غير المسبوق والدمار والموت.
حاكم-مصرف-لبنان رياض-سلامة

مصرف لبنان: غياب إصلاحات الحكومة سبب التدهور المالي

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الأربعاء، أن المصرف ساهم في تمويل الدولة، مستندات إلى وعود بإجراء إصلاحات لم تنفذها الحكومات المتعاقبة، في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان سنويا إلى حوالي 16 مليار دولار ليستمر. وفي خضم أزمة اقتصادية ومالية عميقة تشهدها البلاد منذ أشهر، رفض سلامة الاتهامات الموجهة له بالوقوف وراء سياسة استدانة الدولة نتيجة الهندسات المالية التي اتبعها، قائلا: "مولنا جزءاً من حاجات الدولة، لأنه كانت هناك وعود بالإصلاح من الدولة، وهذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية، إذ كانت هناك أوقات فراغ طويل في سدة الحكومة".
عقيلة-صالح (1)

رئيس برلمان ليبيا ينفي وجود خلافات مع حفتر

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي خلافات بينه والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وأن مبادرته الأخيرة لا تتعارض مع تصريحات حفتر الأخيرة، إذ أن مبادرته للحل السياسي في ليبيا تستند إلى الأعراف الليبية والاجتماعية، كما أن ليبيا مرتبطة بالمجتمع الدولي وليست معزولة عنه، متابعا: "هذه المبادرة ترمي إلى حل الأزمة الليبية سياسيا، وتستند إلى خلفيات تاريخية، وأن فترة ما بعد استقلال ليبيا شهدت تشكيل لجنة الدستور بواقع 20 ممثلا عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة".
فيروس- كورونا (9)

العراق يستبعد فرض حظر شامل بعد زيادة إصابات «كورونا»

استبعد وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، الذهاب فرض حظر شامل، وذلك بعد تسجيل زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن الوزارة لديها خبراء لتقييم الوضع العام في جميع المناطق، وعند الحاجة سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة، وذلك بحسب تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء. وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة ديالى عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ أكثر من 3 أسابيع .
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التظاهر -في -لبنان (10)

فرنسا: مستعدون لدعم لبنان في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية

أعلنت فرنسا، عن استعدادها لدعم الحكومة اللبنانية في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، استجابة للأزمة التي يواجهها البلد ولمصلحة جميع اللبنانيين، إذ أشار بيان للخارجية الفرنسية إلى أنه "لا بد من اتخاذ تدابير ملموسة وذات مصداقية بسرعة لتلبية توقعات اللبنانيين واستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني"، وفقا لروسيا اليوم.
المتظاهرين- والشرطة -في -لبنان

مقتل شاب لبناني في مواجهات بين الجيش والمتظاهرين

توفي شاب لبناني اليوم الثلاثاء، متأثراً بطلق ناري أصيب به خلال مواجهات عنيفة وقعت ليل الاثنين في مدينة طرابلس في شمال لبنان بين متظاهرين محتجين على تردي الوضع الاقتصادي وعناصر من الجيش حاولت تفريقهم. وشيّع العشرات الشاب فواز السمان (26 عاماً) في ساحة النور، التي شكلت إحدى أبرز ساحات التظاهر التي شهدها لبنان منذ 17 أكتوبر ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والفشل في إدارة أزمات البلاد. ونعت فاطمة السمان شقيقها "شهيد الثورة" في حسابها على فيسبوك قبل أن تشارك في التشييع.
الجيش -اللبنانى (2)

بيان تحذيري من الجيش اللبناني بعد مظاهرات عنيفة

أصدر الجيش اللبناني، بيانا، اليوم الثلاثاء، بشأن التظاهرات التي خرجت، أمس الإثنين، في عدد من المحافظات احتجاجا على الظروف المعيشية، مشددا على أنه لن يكون تهاونا مع أي مخل بالأمن. ونشرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بيان قيادة الجيش اللبناني والذي جاء فيه: "في إطار قيام مندسين بأعمال الشغب والتعرض للأملاك العامة والخاصة في مدينة طرابلس أصيب 40 عسكريا من بينهم 6 ضباط، وأوقفت وحدات الجيش في المدينة المذكورة 9 أشخاص لإقدامهم على رمي المفرقعات والحجارة على منزل النائب فيصل كرامي، ورشق عناصر الدورية الموجودة في المكان بالحجارة وافتعال أعمال شغب".
التظاهر -في -لبنان (8)

مواجهات بين متظاهرين والأمن في لبنان

اندلعت مواجهات في مدينة طرابلس شمال لبنان، ليل أمس الإثنين، بين متظاهرين كانوا يحتجون على غلاء الأسعار وبين القوى الأمنية والجيش اللبناني، أسفرت عن وقوع إصابات بين الطرفين، وقال مصدر محلي في مدينة طرابلس، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن المواجهات بدأت حين تجمع عدد من المحتجين مرددين هتافات ضد السلطة والحكومة، قبل أن يتطور الوضع إلى تدافع مع القوى الأمنية، مضيفا أن الجيش اللبناني حاول تفريق المحتجين بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، وأن الاحتجاجات امتدت إثر ذلك إلى أحياء أخرى في المدينة، تخللها قطع للطرقات وتحطيم واجهة أحد المصارف.
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