هدوء حذر في طرابلس اللبنانية بعد يوم من الاشتباكات

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٤ م

أحداث شغب في لبنان - صورة أرشيفية

أفادت التقارير الواردة من مدينة طرابلس اللبنانية، بأن حالة من الهدوء الحذر تسود المدينة الواقعة شمالي البلاد بعد يوم من اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين، وكانت الاشتباكات قد أسفرت عن وفاة شخص. وأعلن الجيش اللبناني إصابة 81 عسكريا ما بين ضباط وجنود، وذلك خلال أحداث الشغب والمواجهات العنيفة التي وقعت خلال التحركات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المناطق اللبنانية أمس، وانطوت على إحراق عدد من البنوك وقطع الطرق والتخريب والاعتداء المباشر على قوات الجيش. ويشهد لبنان موجة جديدة من الاحتجاجات بسبب تدهور قيمة الليرة ما أدى إلى تدهور الأوضاع.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن أعمال الشغب التي شهدتها مدينة طرابلس (شمالي البلاد) أسفرت وحدها عن إصابة 52 عسكريا من بينهم 6 ضباط. وأشارت إلى أن وحدات الجيش ألقت القبض على 19 شخصا في طرابلس، لقيامهم برمي المفرقعات ورشق عناصر الجيش بالحجارة وافتعال أعمال