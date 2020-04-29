منشق: زعيم كوريا الشمالية لا يستطيع الوقوف أو السير

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٨ م

كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية - صورة أرشيفية

طرح ثاي يونج أحد المنشقين عن نظام كوريا الشمالية، فرضية جديدة لغياب الزعيم كيم جونج أون، الذي أصبح لغزا يتسابق الجميع لحله، قائلا: "غياب كيم عن احتفال بارز للحزب الحاكم في 15 أبريل الجاري أمر غير طبيعي، كيم ليس زعيم كوريا الشمالية فحسب، بل حفيد كيم إيل سونج مؤسس البلاد، الذي كان الحفل مخصصا لذكراه، لذلك فهو لن يغيب عن هذا الحفل، إلا لوجود أسباب قاهرة، فالأمر يشير إلى أن ألما جسديا أصاب الدكتاتور، مما جعله غير قادر على السير بمفرده"، وذلك بحسب ما صرح به لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن تدهور صحة كيم بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت تقديرات أخرى إلى احتمال وفاته، إذ اختفى الزعيم الكوري الشمالي عن الأنظار منذ منتصف أبريل، ما أثار التكهنات بشأن مصيره. وكان ثاي دبلوماسيا في كوريا الشمالي لسنوات، قبل أن ينشق عن النظام هناك، ويفر من البلاد، وقال