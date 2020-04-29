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منشق: زعيم كوريا الشمالية لا يستطيع الوقوف أو السير

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٨ م
كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية - صورة أرشيفية
كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية - صورة أرشيفية
طرح ثاي يونج أحد المنشقين عن نظام كوريا الشمالية، فرضية جديدة لغياب الزعيم كيم جونج أون، الذي أصبح لغزا يتسابق الجميع لحله، قائلا: "غياب كيم عن احتفال بارز للحزب الحاكم في 15 أبريل الجاري أمر غير طبيعي، كيم ليس زعيم كوريا الشمالية فحسب، بل حفيد كيم إيل سونج مؤسس البلاد، الذي كان الحفل مخصصا لذكراه، لذلك فهو لن يغيب عن هذا الحفل، إلا لوجود أسباب قاهرة، فالأمر يشير إلى أن ألما جسديا أصاب الدكتاتور، مما جعله غير قادر على السير بمفرده"، وذلك بحسب ما صرح به لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وكانت تقارير صحفية تحدثت عن تدهور صحة كيم بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت تقديرات أخرى إلى احتمال وفاته، إذ اختفى الزعيم الكوري الشمالي عن الأنظار منذ منتصف أبريل، ما أثار التكهنات بشأن مصيره. وكان ثاي دبلوماسيا في كوريا الشمالي لسنوات، قبل أن ينشق عن النظام هناك، ويفر من البلاد، وقال
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ميخائيل ميشوستين

روسيا تمدد القيود المفروضة على دخول الأجانب

أعلن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي الحكومي، أن القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى روسيا سيتم تمديدها حتى موعد تحسن الوضع وانحسار تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "حتى 30 أبريل على المواطنين الأجانب قيود مفروضة على دخولهم إلى بلادنا، ولقد وقعت على قرار حكومي بتمديد هذه الفترة حتى انحسار تفشي وانتشار فيروس كورونا، أما بالنسبة لبعض الأجانب سيتم إلغاء القيود المفروضة على دخول الأراضي الروسية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
الشرطة الألمانية

ألمانيا تمدد التحذير من السفر حتى 14 يونيو

قررت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، تمديد تحذيرها من السفر لأنحاء العالم بسبب وباء كورونا حتى يوم 14 يونيو المقبل، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مجلس الوزراء الألماني وافق على مقترح قرار من وزارة الخارجية الألمانية حول هذا الشأن. وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكرت، في وقت سابق اليوم، استنادا إلى مقترح الوزارة أن تحذير السفر الساري حاليا سيستمر حتى إشعار آخر، على الأقل حتى منتصف يونيو المقبل، وأشار المقترح إلى ضرورة تقييم الوضع مجددا قبل هذا الموعد بالتنسيق مع دول الجوار في الاتحاد الأوروبي.
البرلمان الصيني

البرلمان الصيني يعقد دورته السنوية 22 مايو

يعقد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى سلطة تشريعية في البلاد، دورته السنوية في 22 مايو، بتأخير شهرين ونصف الشهر عن الموعد الذي كان مقررا سابقا والذي أرجئ بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهذا الاجتماع الذي يعقد سنويا في قصر الشعب في بكين ويشارك فيه حوالي 3 آلاف نائب يعتبر حدثا أساسيا في الروزنامة السياسية للنظام الشيوعي الذي يعلق عليه أهمية مضاعفة هذه السنة، إذ يتوقع أن يعلن خلاله الرئيس شي جين بينج، انتصار البلاد على فيروس كورونا.
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واشنطن تدرس إخضاع القادمين من الخارج لفحوص «كورونا»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته تدرس مطالبة المسافرين من بعض الرحلات الجوية الدولية بالخضوع لاختبارات درجات الحرارة وفحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) للمساعدة في وقف انتشار الفيروس، قائلا: "نتطلع إلى القيام بذلك على الرحلات الدولية المقبلة من المناطق المصابة بشدة، ولم يتحدد بعد ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية أو شركات الطيران ستجري الاختبار، وربما يكون مزيج من الاثنين"، وجاءت تصريحاته خلال فعالية لعرض برنامج قروض "باي تشيك بروتيكشن" لمساعدة الشركات الصغيرة للتغلب على الوباء.
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المتظاهرين- والشرطة -في -لبنان

مقتل شاب لبناني في مواجهات بين الجيش والمتظاهرين

توفي شاب لبناني اليوم الثلاثاء، متأثراً بطلق ناري أصيب به خلال مواجهات عنيفة وقعت ليل الاثنين في مدينة طرابلس في شمال لبنان بين متظاهرين محتجين على تردي الوضع الاقتصادي وعناصر من الجيش حاولت تفريقهم. وشيّع العشرات الشاب فواز السمان (26 عاماً) في ساحة النور، التي شكلت إحدى أبرز ساحات التظاهر التي شهدها لبنان منذ 17 أكتوبر ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والفشل في إدارة أزمات البلاد. ونعت فاطمة السمان شقيقها "شهيد الثورة" في حسابها على فيسبوك قبل أن تشارك في التشييع.
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مون يتذكر لحظة عبوره الخط الفاصل بين الكوريتين مع كيم قبل عامين

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، إن حكومته ستمضي قدما بالتعاون الواقعي والعملي مع جارتها الشمالية، مستذكرا لحظة عبوره الخط الفاصل إلى الشمال مع زعيم كوريا الشمالية قبل عامين، بحسب "روسيا اليوم". وشدد مون خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية لقمة "بانمونجوم" التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على أن كوريا الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي حتى تتحسن الظروف الخارجية، حيث وصلت محادثات نزع الأسلحة النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن إلى طريق مسدود، لكنه لم يعلق على تكهنات وسائل الإعلام بشأن صحة كيم، الذي توارى عن عيون العامة لأكثر من أسبوعين.
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الإعلام الكوري الشمالي يلتزم الصمت حول صحة كيم جونج

وسط تصاعد الشائعات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، أن كيم أعرب عن تقديره للعمال الذين يبنون منشأة في منطقة سامجيون الحدودية الشمالية، كما أصدرت الإذاعة الكورية الشمالية تقريرا مماثلا أيضا، اليوم، أفادت خلاله بأن كيم قدم شكره للعمال، الذين يساهمون بإخلاص في بناء محطة لتوليد الكهرباء. وتجرى عمليات بناء نشطة وأشغال تنموية في مقاطعة سامجيون الواقعة قرب جبل بايكدو، الذي يرمز للأسرة المؤسسة لكوريا.
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أمريكا تطلق طائرة تجسس فوق كوريا الشمالية

ذكر موقع "إيركرافت سبوتس" الأمريكي والمتخصص في تتبع حركة الطيران المدني فوق كوريا الجنوبية، في تغريدة له، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق طائرة مراقبة أمريكية فوق كوريا الجنوبية، وهو الحدث الأحدث ضمن سلسلة من عمليات إطلاق طائرات بشكل شبه يومي لمراقبة كوريا الشمالية، وسط تكهنات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مضيفا أنه تم رصد طائرة طراز "آر-سي-135 دبليو ريفيت جونت" التابعة لسلاح الجو الأمريكي في السماء فوق سول وإقليم جيونجي المجاور، دون أن يحدد وقت تنفيذ العملية.
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