العراق يستبعد فرض حظر شامل بعد زيادة إصابات «كورونا»

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٠ م

كورونا - صورة أرشيفية

استبعد وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، الذهاب فرض حظر شامل، وذلك بعد تسجيل زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن الوزارة لديها خبراء لتقييم الوضع العام في جميع المناطق، وعند الحاجة سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة، وذلك بحسب تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء. وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة ديالى عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ أكثر من 3 أسابيع .

وقال مدير اعلام صحة ديالي فارس العزاوي، إن الاجراءات الصحية التي اتخذتها دائرة الصحة لمواجهة الفيروس أسهمت في تطويق المرض وعدم تسجيل أية إصابة جديدة، داعيا المواطنين إلى الالتزام بقرارات خلية الأزمة وتجنب التجمعات، وتطبيق أساسيات النظافة الشخصية والعامة حفاظا على الصحة العامة. وأعلنت السلطات العراقية،

وقال مدير اعلام صحة ديالي فارس العزاوي، إن الاجراءات الصحية التي اتخذتها دائرة الصحة لمواجهة الفيروس أسهمت في تطويق المرض وعدم تسجيل أية إصابة جديدة، داعيا المواطنين إلى الالتزام بقرارات خلية الأزمة وتجنب التجمعات، وتطبيق أساسيات النظافة الشخصية والعامة حفاظا على الصحة العامة. وأعلنت السلطات العراقية، اليوم، حالة الاستنفار في محافظة البصرة جنوبي البلاد، بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في منطقة أعلنت موبوءة شمالي المحافظة. وطالبت قيادة العمليات في البصرة المواطنين بالالتزام بقواعد حظر التجوال وتحمل المسؤولية الإنسانية و الاجتماعية والأخلاقية بهذا الجانب. وأضافت القيادة أن الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها من قبل دائرة صحة البصرة تحتم إتخاذ إجراءات أمنية مشددة وانتشار أمني واسع.



