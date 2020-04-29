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العراق يستبعد فرض حظر شامل بعد زيادة إصابات «كورونا»

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٠ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
استبعد وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، الذهاب فرض حظر شامل، وذلك بعد تسجيل زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن الوزارة لديها خبراء لتقييم الوضع العام في جميع المناطق، وعند الحاجة سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة، وذلك بحسب تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء. وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة ديالى عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ أكثر من 3 أسابيع .
وقال مدير اعلام صحة ديالي فارس العزاوي، إن الاجراءات الصحية التي اتخذتها دائرة الصحة لمواجهة الفيروس أسهمت في تطويق المرض وعدم تسجيل أية إصابة جديدة، داعيا المواطنين إلى الالتزام بقرارات خلية الأزمة وتجنب التجمعات، وتطبيق أساسيات النظافة الشخصية والعامة حفاظا على الصحة العامة. وأعلنت السلطات العراقية،
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تفجير في عفرين - سوريا

تقارير: مقتل 11 طفلا خلال هجوم على سوق مكتظ في عفرين

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الأربعاء، أن هناك تقارير تفيد بمقتل 11 طفلا إضافة إلى إصابة العشرات بجروح نتيجة انفجار قنبلة قرب حاوية بنزين في سوق مكتظ بمدينة عفرين في الريف الشمالي من مدينة حلب السورية، أمس الثلاثاء. وأعرب تيد شيبان المدير الإقليمى ليونيسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن الخشية من أن يكون عدد القتلى أكبر من هذا بكثير، قائلا إنه وبعد 10 سنوات من الحرب فى سوريا فإن الأطفال لا يزالون أكبر المتضررين جراء العنف غير المسبوق والدمار والموت.
حاكم-مصرف-لبنان رياض-سلامة

مصرف لبنان: غياب إصلاحات الحكومة سبب التدهور المالي

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الأربعاء، أن المصرف ساهم في تمويل الدولة، مستندات إلى وعود بإجراء إصلاحات لم تنفذها الحكومات المتعاقبة، في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان سنويا إلى حوالي 16 مليار دولار ليستمر. وفي خضم أزمة اقتصادية ومالية عميقة تشهدها البلاد منذ أشهر، رفض سلامة الاتهامات الموجهة له بالوقوف وراء سياسة استدانة الدولة نتيجة الهندسات المالية التي اتبعها، قائلا: "مولنا جزءاً من حاجات الدولة، لأنه كانت هناك وعود بالإصلاح من الدولة، وهذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية، إذ كانت هناك أوقات فراغ طويل في سدة الحكومة".
عقيلة-صالح (1)

رئيس برلمان ليبيا ينفي وجود خلافات مع حفتر

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي خلافات بينه والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وأن مبادرته الأخيرة لا تتعارض مع تصريحات حفتر الأخيرة، إذ أن مبادرته للحل السياسي في ليبيا تستند إلى الأعراف الليبية والاجتماعية، كما أن ليبيا مرتبطة بالمجتمع الدولي وليست معزولة عنه، متابعا: "هذه المبادرة ترمي إلى حل الأزمة الليبية سياسيا، وتستند إلى خلفيات تاريخية، وأن فترة ما بعد استقلال ليبيا شهدت تشكيل لجنة الدستور بواقع 20 ممثلا عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة".
احداث طرابلس - ليبيا

هدوء حذر في طرابلس اللبنانية بعد يوم من الاشتباكات

أفادت التقارير الواردة من مدينة طرابلس اللبنانية، بأن حالة من الهدوء الحذر تسود المدينة الواقعة شمالي البلاد بعد يوم من اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين، وكانت الاشتباكات قد أسفرت عن وفاة شخص. وأعلن الجيش اللبناني إصابة 81 عسكريا ما بين ضباط وجنود، وذلك خلال أحداث الشغب والمواجهات العنيفة التي وقعت خلال التحركات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المناطق اللبنانية أمس، وانطوت على إحراق عدد من البنوك وقطع الطرق والتخريب والاعتداء المباشر على قوات الجيش. ويشهد لبنان موجة جديدة من الاحتجاجات بسبب تدهور قيمة الليرة ما أدى إلى تدهور الأوضاع.
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اكياس-دم

علاج بلازما الدم يبشر بمساعدة مرضى «كورونا»

يبشر علماء ألمان إلى أنه من الممكن أن تساعد علاجات ببلازما الدم مستقبلا على تعافي مرضى كورونا في الحالات الخطرة، وقال مدير وحدة طب نقل الدم في المستشفى الجامعي بمدينة إرلانجن الألمانية هولجر هاكشتاين، إن الدراسات الحالية تشير إلى إمكانية إضعاف أعراض المرض المهددة للحياة على نحو واضح بواسطة علاج ببلازما الدم، مشيرا إلى أن وحدته لطب نقل الدم من أوائل المنشآت الطبية التي حصلت على تصريح بتصنيع بلازما علاجية، وتعمل مستشفيات أخرى أيضا في ألمانيا على ذلك.
ديفيد ماريا ساسولي

تحويل مقر البرلمان الأوروبي لعلاج مصابي «كورونا»

أعلن ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم تحويل مقر البرلمان، في ستراسبورج بشرق فرنسا، لمركز لعلاج المصابين بفيروس كورونا، قائلا: "نريد أن نكون مع المدينة التي تستضيف مقر البرلمان ومواطنيها في هذا الوقت الصعب"، ومن المتوقع أن يعقد البرلمان جلسات محدودة، في مقره البديل في بروكسل أو عبر شبكة الانترنت، حتى سبتمبر المقبل، فيما قال مصدر بالبرلمان إنه سيتم تخصيص جزء من المقر للسلطات الفرنسية لاستخدامها كمركز اختبار، حيث سوف يتم تزويده بأسرة للمرضى بجانب منطقة مخصصة للاستشارات.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: يوجد نقص في أجهزة التنفس حول العالم

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الثلاثاء، أن هناك نقصا في أجهزة التنفس حول العالم، وأن المنظمة في جينف تعمل بشكل كبير للحصول على هذه الأجهزة بالتعاون مع الدول التي تنتجها ليتم توزيعها على الدول حسب الاحتياجات لضمان الحصول عليها، مشيرا إلى أن الرؤية التي حددتها منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط لنفسها هي "الصحة للجميع وبالجميع"ـ ما يتطلب لتحقيق هذا الهدف النبيل العمل من خلال عدة آليات.
مجلس الامن

الخميس.. مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة أزمة كورونا

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن فيروس كورونا المستجد، الخميس المقبل، في أول اجتماع له بشأن الوباء الذي ربما يؤثر على الأمن الدولي، وأعلنت جمهورية الدومنيكان الرئيس الحالي للمجلس، أمس الإثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيطلع أعضاء المجس الـ15 على الأوضاع، خلال اجتماع مغلق عبر الإنترنت. وطالبت ألمانيا و8 دول أخرى من أعضاء المجلس بعقد الاجتماع، وفقا لمعلومات اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية. وقال دبلوماسيون إن الصين بشكل خاص بدت متشككة تجاه الاجتماع، مشيرة إلى مخاوف من إمكانية أن تشير الدول بأصابع الاتهام إلى بكين.
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