البورصة تربح 2.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٣ م

البورصة

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين الأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 571.241 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10545 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، كما مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة.

وبلغ حجم التداول بالبورصة 26 مليون ورقة مالية بقيمة 1.11 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لعدد 174 شركة، وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 44.4 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، 2.3

وبلغ حجم التداول بالبورصة 26 مليون ورقة مالية بقيمة 1.11 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لعدد 174 شركة، وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 44.4 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.8 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، على التوالي.



