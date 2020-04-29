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البورصة تربح 2.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٣ م
البورصة
البورصة
اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين الأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 571.241 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10545 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، كما مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة.
وبلغ حجم التداول بالبورصة 26 مليون ورقة مالية بقيمة 1.11 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لعدد 174 شركة، وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 44.4 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، 2.3
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مصر تحصل على 400 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التأمين الصحي

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في ضوء موافقة البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار بدلاً من 250 مليون دولار. يأتي ذلك لتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة.
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أسعار الذهب تواصل الهبوط.. والجرام يخسر 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1708 دولارات. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الامم المتحدة

الحكومة تبحث مع الأمم المتحدة آثار أزمة كورونا

عقدت وزارة التعاون الدولى، اجتماع رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وريتشارد ديكتس الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
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بعائد 14%.. شهادات استثمار جديدة من البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري عن بدء طرح شهادات استثمار جديدة بفائدة تصل إلى 14% للأفراد والأشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال جميع فروع البنك الأهلي المصري، وأيضا من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالبنك الأهلي اليوم، الأربعاء، ويصدر البنك الأهلي ثلاث شهادات استثمار جديدة وتتمثل في كل من:
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البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.8 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 572.5 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 10532.8 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 1215.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 1133 نقطة.
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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل عند مستوى 10377.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل عند مستوى 1201.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.34% ليصل عند مستوى 1122.1 نقطة.
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البورصة تربح 9.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 564.894 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و377 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 1184 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1120 نقطة.
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البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع

استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أول جلسات شهر رمضان، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و250 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 1172 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 1105 نقطة.
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