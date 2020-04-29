سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

رئيس برلمان ليبيا ينفي وجود خلافات مع حفتر

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٨ م
عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي - صورة أرشيفية
عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي - صورة أرشيفية
أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي خلافات بينه والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وأن مبادرته الأخيرة لا تتعارض مع تصريحات حفتر الأخيرة، إذ أن مبادرته للحل السياسي في ليبيا تستند إلى الأعراف الليبية والاجتماعية، كما أن ليبيا مرتبطة بالمجتمع الدولي وليست معزولة عنه، متابعا: "هذه المبادرة ترمي إلى حل الأزمة الليبية سياسيا، وتستند إلى خلفيات تاريخية، وأن فترة ما بعد استقلال ليبيا شهدت تشكيل لجنة الدستور بواقع 20 ممثلا عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة".
كما أن مجلس الشيوخ في تلك الفترة كان مشكلا من عدد متساو من الأعضاء الممثلين عن أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وفزان وطرابلس. وقال صالح إن قضية ليبيا مرتبطة بشكل كبير بالمجتمع الدولي، والأزمة الليبية في يد المجتمع الدولي، إلا أنه لا يستند في مبادرته إلى الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات برعاية أممية أو
اقرأ المزيد
تفجير في عفرين - سوريا

تقارير: مقتل 11 طفلا خلال هجوم على سوق مكتظ في عفرين

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الأربعاء، أن هناك تقارير تفيد بمقتل 11 طفلا إضافة إلى إصابة العشرات بجروح نتيجة انفجار قنبلة قرب حاوية بنزين في سوق مكتظ بمدينة عفرين في الريف الشمالي من مدينة حلب السورية، أمس الثلاثاء. وأعرب تيد شيبان المدير الإقليمى ليونيسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن الخشية من أن يكون عدد القتلى أكبر من هذا بكثير، قائلا إنه وبعد 10 سنوات من الحرب فى سوريا فإن الأطفال لا يزالون أكبر المتضررين جراء العنف غير المسبوق والدمار والموت.
حاكم-مصرف-لبنان رياض-سلامة

مصرف لبنان: غياب إصلاحات الحكومة سبب التدهور المالي

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الأربعاء، أن المصرف ساهم في تمويل الدولة، مستندات إلى وعود بإجراء إصلاحات لم تنفذها الحكومات المتعاقبة، في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان سنويا إلى حوالي 16 مليار دولار ليستمر. وفي خضم أزمة اقتصادية ومالية عميقة تشهدها البلاد منذ أشهر، رفض سلامة الاتهامات الموجهة له بالوقوف وراء سياسة استدانة الدولة نتيجة الهندسات المالية التي اتبعها، قائلا: "مولنا جزءاً من حاجات الدولة، لأنه كانت هناك وعود بالإصلاح من الدولة، وهذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية، إذ كانت هناك أوقات فراغ طويل في سدة الحكومة".
فيروس- كورونا (9)

العراق يستبعد فرض حظر شامل بعد زيادة إصابات «كورونا»

استبعد وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، الذهاب فرض حظر شامل، وذلك بعد تسجيل زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن الوزارة لديها خبراء لتقييم الوضع العام في جميع المناطق، وعند الحاجة سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة، وذلك بحسب تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء. وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة ديالى عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ أكثر من 3 أسابيع .
احداث طرابلس - ليبيا

هدوء حذر في طرابلس اللبنانية بعد يوم من الاشتباكات

أفادت التقارير الواردة من مدينة طرابلس اللبنانية، بأن حالة من الهدوء الحذر تسود المدينة الواقعة شمالي البلاد بعد يوم من اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين، وكانت الاشتباكات قد أسفرت عن وفاة شخص. وأعلن الجيش اللبناني إصابة 81 عسكريا ما بين ضباط وجنود، وذلك خلال أحداث الشغب والمواجهات العنيفة التي وقعت خلال التحركات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المناطق اللبنانية أمس، وانطوت على إحراق عدد من البنوك وقطع الطرق والتخريب والاعتداء المباشر على قوات الجيش. ويشهد لبنان موجة جديدة من الاحتجاجات بسبب تدهور قيمة الليرة ما أدى إلى تدهور الأوضاع.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزارة الخارجية

«رغم الخلافات».. مصر متمسكة بالحل السياسي للصراع في ليبيا

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تمسُك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك، مشددا على أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي.
ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بالنيابة

دعوة أممية لوقف إطلاق النار بليبيا مع بدء شهر رمضان

دعت ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بالنيابة، في مؤتمر صحفي، عبر "الفيديو كونفرانس"، اليوم الخميس، مع الصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف، إلى أن تستجيب اطراف النزاع فى ليبيا الى دعوة الأمين العام للامم المتحدة، وأن توقف إطلاق النار مع بدء شهر رمضان، مشيرة إلى أن المدنيين الليبين يعيشون ظروفا صعبة للغاية مابين القتال المستمر والذي يؤدي إلى نزوح السكان وبين فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذى يهدد الجميع، كما أن الاقتصاد الليبي خسر في الفترة الأخيرة ما يقرب من 4 مليارات دولار.
اللواء أحمد المسماري

ليبيا تعتقل أحد أكبر تجار البشر: يعمل لصالح تركيا

قال الجيش الليبي، إنه اعتقل أحد كبار قادة تهريب البشر الذين يعملون لصالح تركيا، جنوب العاصمة طرابلس، وأوضح المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، في بيان صحفي، نشره اليوم الأحد، أن قوة من القوات المسلحة في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس، تمكنت من أسر أحد كبار قادة تهريب البشر في المنطقة وهو المدعو صالح الدباشي، شقيق المهرب المعاقب دوليا المدعو أحمد الدباشي، الملقب بـ"العمّو"، مضيفا أنه تم أسر الدباشي وهو يعاني من جروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من طراز "كيربي".
فيروس- كورونا (6)

ليبيا تسجل إصابة جديدة بـ«كورونا» والإجمالي 26 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 26 حالة، قائلا إن هذا التطور يستلزم ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس. وأكد المركز، في بيان سابق، أن 15 حالة لازالت تتلقى العلاج، وأن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس تسلم، أول من أمس الأحد، 11 عينة للكشف عن الفيروس، وكانت نتائج جميع العينات سلبية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]s.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]