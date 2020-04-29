رئيس برلمان ليبيا ينفي وجود خلافات مع حفتر

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٨ م

عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي - صورة أرشيفية

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي خلافات بينه والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وأن مبادرته الأخيرة لا تتعارض مع تصريحات حفتر الأخيرة، إذ أن مبادرته للحل السياسي في ليبيا تستند إلى الأعراف الليبية والاجتماعية، كما أن ليبيا مرتبطة بالمجتمع الدولي وليست معزولة عنه، متابعا: "هذه المبادرة ترمي إلى حل الأزمة الليبية سياسيا، وتستند إلى خلفيات تاريخية، وأن فترة ما بعد استقلال ليبيا شهدت تشكيل لجنة الدستور بواقع 20 ممثلا عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة".

كما أن مجلس الشيوخ في تلك الفترة كان مشكلا من عدد متساو من الأعضاء الممثلين عن أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وفزان وطرابلس. وقال صالح إن قضية ليبيا مرتبطة بشكل كبير بالمجتمع الدولي، والأزمة الليبية في يد المجتمع الدولي، إلا أنه لا يستند في مبادرته إلى الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات برعاية أممية أو

كما أن مجلس الشيوخ في تلك الفترة كان مشكلا من عدد متساو من الأعضاء الممثلين عن أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وفزان وطرابلس. وقال صالح إن قضية ليبيا مرتبطة بشكل كبير بالمجتمع الدولي، والأزمة الليبية في يد المجتمع الدولي، إلا أنه لا يستند في مبادرته إلى الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات برعاية أممية أو غيره، وإنما يستند إلى العادات والعرف الليبيين اللذين وضعا طريقة وتصورا مقبولا لتشكيل السلطة العليا في البلاد. وأضاف أن الجديد في مبادرته السياسية هو أن أهالي الأقاليم هم من يختارون ممثليهم في هذه السلطة، مبينا أن الشعب هو صاحب السلطة العليا ويجب أن تتم العودة إليه. وأوضح أنه يدفع باتجاه عقد اجتماع للمتخصصين وأصحاب الرأي والفكر والمثقفين في ليبيا لوضع الآلية المناسبة لتحقيق هذه المبادرة.



