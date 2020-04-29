روسيا تمدد القيود المفروضة على دخول الأجانب

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م

رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين - صورة أرشيفية

أعلن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي الحكومي، أن القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى روسيا سيتم تمديدها حتى موعد تحسن الوضع وانحسار تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "حتى 30 أبريل على المواطنين الأجانب قيود مفروضة على دخولهم إلى بلادنا، ولقد وقعت على قرار حكومي بتمديد هذه الفترة حتى انحسار تفشي وانتشار فيروس كورونا، أما بالنسبة لبعض الأجانب سيتم إلغاء القيود المفروضة على دخول الأراضي الروسية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ويشمل الاستثناء الأخصائيين الذين يقومون بأعمال ومهمات وفق اتفاقات بين الشركات. وتابع ميشوستين: "مثل هذا الإجراء سيقلل من التأثير السلبي للقيود على أنشطة المؤسسات الصناعية الروسية، بما في ذلك تلك التي تصنع معدات لمكافحة فيروس كورونا في البلاد. وقررت الحكومة الروسية، تعليق دخول الأجانب إلى أراضيها

ويشمل الاستثناء الأخصائيين الذين يقومون بأعمال ومهمات وفق اتفاقات بين الشركات. وتابع ميشوستين: "مثل هذا الإجراء سيقلل من التأثير السلبي للقيود على أنشطة المؤسسات الصناعية الروسية، بما في ذلك تلك التي تصنع معدات لمكافحة فيروس كورونا في البلاد. وقررت الحكومة الروسية، تعليق دخول الأجانب إلى أراضيها مؤقتا، بسبب تفشي فيروس كورونا، خلال الفترة من يوم 18 مارس الماضي إلى يوم 1 مايو المقبل. ولن تسري قيود الدخول على سائقي الشاحنات والدبلوماسيين والمقيمين الدائمين في روسيا. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بويتن تمديد نظام العزل الصحي المنزلي المفروض في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى يوم 11 مايو المقبل.



