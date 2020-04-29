رسميا.. السبت المقبل إجازة عيد العمال بدلا من الجمعة

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٥ م

رئيس الحكومة مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارا بأن يكون يوم السبت المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات،والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال، بدلا من يوم الجمعة المقبل.

وبعث مدبولي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، إذ أوضح بيان رسمي، أن "بهذه المناسبة، قدّم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسي بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة عليه بموفور الصحة ودوام