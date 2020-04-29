دعوى مستعجلة لوقف برنامج رامز مجنون رسمي

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٦ م

رامز جلال - صورة أرشيفية

تقدم محامي بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كلا من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، للمطالبة بوقف برنامج الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، وعدم منح ترددات بث لقنوات mbc، وحملت الدعوى رقم 39636 لسنة 74 قضائية، وطالبت بصفة مستعجلة بوقف البرنامج باعتباره يعرض محتوى عنيف وغير لائق يخترق البيوت عبر شاشات التلفاز، بما يمكن أن يتسبب في تقليد الأطفال لمحتواه ويعرضهم لمخاطر نحن في غنى عنها، خاصة أن البرنامج لا قيمة هادفة له -بحسب الدعوى-.

نسبت الدعوى التي أقامها فهمي بهجت المحامي، إلى الفنان رامز جلال، أنه دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي عبر قنوات "إم بي سي"، وهو يقوم على فكرة مقلب، لكن هذا العام جاء البرنامج باسم "رامز مجنون رسمي"، وهو يعبر عن العنف. وورد في الدعوى أن رامز اختترع كرسيا يجعل الجالس عليه مكبلة لا يستطيع

نسبت الدعوى التي أقامها فهمي بهجت المحامي، إلى الفنان رامز جلال، أنه دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي عبر قنوات "إم بي سي"، وهو يقوم على فكرة مقلب، لكن هذا العام جاء البرنامج باسم "رامز مجنون رسمي"، وهو يعبر عن العنف. وورد في الدعوى أن رامز اختترع كرسيا يجعل الجالس عليه مكبلة لا يستطيع الحركة، ويمارس معهم أقسي أنواع العذاب ليحقق ما يتمنى من مشاهدات، ويستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من أساليب العذاب، ويطالب ضيوفه بمدحه بطريقة إجبارية دون وجه حق، بما يمثل محاولة للاعتياد على استخدام العنف والإكراه، وفرض ذلك كنوع من المزاح المعتاد، يمكن للأطفال ولغيرهم تقليده.



