جريمة

دعوى مستعجلة لوقف برنامج رامز مجنون رسمي

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٦ م
رامز جلال - صورة أرشيفية
رامز جلال - صورة أرشيفية
تقدم محامي بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كلا من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، للمطالبة بوقف برنامج الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، وعدم منح ترددات بث لقنوات mbc، وحملت الدعوى رقم 39636 لسنة 74 قضائية، وطالبت بصفة مستعجلة بوقف البرنامج باعتباره يعرض محتوى عنيف وغير لائق يخترق البيوت عبر شاشات التلفاز، بما يمكن أن يتسبب في تقليد الأطفال لمحتواه ويعرضهم لمخاطر نحن في غنى عنها، خاصة أن البرنامج لا قيمة هادفة له -بحسب الدعوى-.
نسبت الدعوى التي أقامها فهمي بهجت المحامي، إلى الفنان رامز جلال، أنه دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي عبر قنوات "إم بي سي"، وهو يقوم على فكرة مقلب، لكن هذا العام جاء البرنامج باسم "رامز مجنون رسمي"، وهو يعبر عن العنف. وورد في الدعوى أن رامز اختترع كرسيا يجعل الجالس عليه مكبلة لا يستطيع
اقرأ المزيد
مجمع-محاكم-مجلس-الدوله-ببورسعيد

دعوى للمطالبة بحلول لرؤية الأبناء فى ظل أزمة كورونا

تقدم عدد من الأهالي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها الجهات المعنية في الدولة، بتوفير آلية لتمكين الآباء المنفصلين وغير الحاضنين، من رؤية ضغارهم، بعد غلق الحدائق العامة، والأندية ومراكز الشباب، في ظل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحملت الدعوى رقم 852 لسنة 2020، وطالبت بصفة مستعجلة بإلغاء تنفيذ القرار المطعون فيه في المادة السابعة منه والخاصة، بإغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية وذلك بدا من يوم 25 مارس الماضي، دون وضع بدائل لتطبيق نظام الرؤية.
انهيار-منزل

انفجار اسطوانة غاز يقتل مسنة خلال تجهيزها الطعام

لقيت سيدة عجوز مصرعها، خلال إعدادها طعام الإفطار لأسرتها، بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل منزل سكني مكون من 3 طوابق، كائن بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم انتشال جثمان الضحية ونقله إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، تمهيدا للتصريح بالدفن، فيما تولى رجال الحماية المدنية تأمين المنزل لمنع انفجارات أخرى به، وإجراء الفحص اللازم لبيان حالة العقار عقب الانفجار، ومدى خطورة الانهيار الجزئي به جراء الانفجار على باقي العقارات المجاورة.
محكمة-ارشفية

براءة موظفين بالسكة الحديد من إهدار أموال الهيئة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة "ي. م" مدير إدارة المعامل المركزية سابقا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، و"م. و" مدير إدارة المعامل والنظافة التابعة لقطاع المشتريات والمخازن، و"م. م" رئيس قسم بإحدي الإدارات بالهيئة، من تهمة التسبب في إهدار مليون و732 ألف جنيه على أموال الهيئة، جراء التأخر في بت مناقصة توريد ملابس شتوية وصيفية لعام 2012 - 2013، وتقدمت 3 عطاءات من 3 شركات، وقدمت كل شركة عينات الملابس محل التوريد للفحص، وراعت المحكمة ظروف التأخير في البت ووجود مدة لا تقل عن شهر كانت كفيلة لإتمام باقي الإجراءات.
طفل رضيع في المقابر

انتشال طفل من القمامة بالقليوبية وتحريات لكشف المجرم

رضيع عمره أيام، لا حول له ولا قوة، مٌلقى وسط القمامة والقاذورات، يمتص أصابعه من الجوع، معرض في أي لحظة لكلب أو حتى فأر ينهش في جسده الغض، لا يعلم أحد من من الوقت لبش في كومة القمامة، حتى رآه أحد المارة، لفت انتباهه شيء يتحرك وسط القمامة، وكاد لا يستوعب ما تراه عيناه، بأن مولودا من بني آدم يحرك يده بعصبية في اتجاه فمه، وعلى الفور أضاء كشاف هاتفه ووجه نحو المشهد وبالفعل تيقن من وجود طفل وسط القمامة، فاستغاث بالأهالي ليشهدوا معه هذا الموقف العصيب، وبادر وسطهم بحمله، فيما جلب آخرون له لبن أطفال وأعطوه للطفل، وأبلغوا الشرطة بالواقعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
محكمة-ارشفية

براءة موظفين بالسكة الحديد من إهدار أموال الهيئة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة "ي. م" مدير إدارة المعامل المركزية سابقا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، و"م. و" مدير إدارة المعامل والنظافة التابعة لقطاع المشتريات والمخازن، و"م. م" رئيس قسم بإحدي الإدارات بالهيئة، من تهمة التسبب في إهدار مليون و732 ألف جنيه على أموال الهيئة، جراء التأخر في بت مناقصة توريد ملابس شتوية وصيفية لعام 2012 - 2013، وتقدمت 3 عطاءات من 3 شركات، وقدمت كل شركة عينات الملابس محل التوريد للفحص، وراعت المحكمة ظروف التأخير في البت ووجود مدة لا تقل عن شهر كانت كفيلة لإتمام باقي الإجراءات.
جمارك- سفاجا (1)

حملة الـ24 ساعة لإحكام السيطرة على المنافذ

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (أقمشة – ألواح معدنية – بضائع أجنبية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 700 ألف جنيه.
محكمة-ارشفية

مد أجل الحكم على «جبهة النصرة» لـ27 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وعماد الدرملي، مد أجل للنطق بحكمها على 16 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، إلى جلسة 27 مايو المقبل، وذلك بعد تعذر حضور المتهمين من السجن لسماع الحكم حضوريا في مواجهتهم، وذلك بعد أن أتمت المحكمة الإطلاع على الأحراز والفيديوهات المسجلة للمتهمين، وسماع النيابة العامة والدفاع، في محاكمة حضورية علنية.
معتز-مطر

شقيقا معتز مطر وزوجتيهما يطالبون بإسقاط الجنسية عنه

تقدم شقيقا الإعلامي الهارب معتز مطر، وزوجتيهما، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، يطالبون فيها بإسقاط الجنسية عن "معتز"، باعتباره غير مستحق لها، نظرا لإساءته إلى مصر، من خلال تكسبه بالعمل من الخارج في قنوات إعلامية مغرضة بالأمن والاستقرار المصري، وطالب مقيمو الدعوى وهم: معتصم محمد مطر ومهند محمد مطر وريم سمير و وهبة الله محمد أسامة، بسرعة الفصل في الدعوى، والدعاوى المماثلة بإسقاط الجنسية عن معادي أوطانهم، من أجل تحقيق منافع من المغرضين والمحاربين للأوطان.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]