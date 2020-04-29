مصرف لبنان: غياب إصلاحات الحكومة سبب التدهور المالي

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٥ م

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة - صورة أرشيفية

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الأربعاء، أن المصرف ساهم في تمويل الدولة، مستندات إلى وعود بإجراء إصلاحات لم تنفذها الحكومات المتعاقبة، في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان سنويا إلى حوالي 16 مليار دولار ليستمر. وفي خضم أزمة اقتصادية ومالية عميقة تشهدها البلاد منذ أشهر، رفض سلامة الاتهامات الموجهة له بالوقوف وراء سياسة استدانة الدولة نتيجة الهندسات المالية التي اتبعها، قائلا: "مولنا جزءاً من حاجات الدولة، لأنه كانت هناك وعود بالإصلاح من الدولة، وهذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية، إذ كانت هناك أوقات فراغ طويل في سدة الحكومة".

وأضاف: "لا أعرف إذا كانت هناك إرادة فعلا للإصلاحات، لكن البنك المركزي كان دائما يطالب بها. ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إجراء إصلاحات عاجلة لتقديم أي مساعدة مالية له أبرزها 11 مليار دولار تعهد بها خلال مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس عام 2018. والأسبوع الماضي، انتقد رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب،

وأضاف: "لا أعرف إذا كانت هناك إرادة فعلا للإصلاحات، لكن البنك المركزي كان دائما يطالب بها. ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إجراء إصلاحات عاجلة لتقديم أي مساعدة مالية له أبرزها 11 مليار دولار تعهد بها خلال مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس عام 2018. والأسبوع الماضي، انتقد رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، سلامة بشدة، وحمله مسؤولية التدهور السريع في سعر صرف الليرة التي قارب سعرها 4 آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء. وقال سلامة: "اليوم في مصرف لبنان ليست هناك معلومات مكتومة، والقول بعكس ذلك هدفه تضليل الرأي العام"، منددا بحملة مبرمجة ضد المصرف المركزي وحاكمه. وكان ينظر الى سلامة على أنه عراب استقرار الليرة لعقود في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية، لكن قوى سياسية عدة تعتبره عراب سياسة الاستدانة التي قامت بها الحكومات.



