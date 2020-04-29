سنة الحياة.. هكذا نجحت اورنج مصر في خطف القلوب بإعلان رمضان 2020

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٩ م

حسين الجسمي- سنة الحياة

اعتادت اورنج مصر على ترك بصمة قوية كل موسم رمضاني بالأفكار الإعلانية المبتكرة التي تقدمها سنويًا وتحظى بملايين المشاهدات من مختلف الفئات، وها هي اليوم تؤكد بصمتها بشكل فريد في موسم 2020 الذي يعد مختلفًا على العالم كله بسبب فيروس كورونا، لتقرر اورانج أن تستوحي رسالتها من قلب الأزمة وتقدم رسالة بصوت شجي للفنان الكبير حسين الجسمي تحت شعار "وحشتنا اللمة"، استطاع أن يجذب نحو 18 مليون مشاهدة على فيس بوك ونحو 11 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية "سنة الحياة" التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر، "لو طالت المسافات وبعدتنا الأيام، ما بينا ألف حاجة تبين الاهتمام، مين قال إن التلاقي لقا وسلام بالإيد، فيه قلوب بتحس بينا لو حتى من بعيد، دايما جوانا كلام، قصص محتاجة تتقال، وناس غاليين علينا، مابيروحش من البال، ده مافيش للدنيا معنى،