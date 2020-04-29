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سنة الحياة.. هكذا نجحت اورنج مصر في خطف القلوب بإعلان رمضان 2020

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٩ م
حسين الجسمي- سنة الحياة
حسين الجسمي- سنة الحياة
اعتادت اورنج مصر على ترك بصمة قوية كل موسم رمضاني بالأفكار الإعلانية المبتكرة التي تقدمها سنويًا وتحظى بملايين المشاهدات من مختلف الفئات، وها هي اليوم تؤكد بصمتها بشكل فريد في موسم 2020 الذي يعد مختلفًا على العالم كله بسبب فيروس كورونا، لتقرر اورانج أن تستوحي رسالتها من قلب الأزمة وتقدم رسالة بصوت شجي للفنان الكبير حسين الجسمي تحت شعار "وحشتنا اللمة"، استطاع أن يجذب نحو 18 مليون مشاهدة على فيس بوك ونحو 11 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.
وتقول كلمات الأغنية "سنة الحياة" التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر، "لو طالت المسافات وبعدتنا الأيام، ما بينا ألف حاجة تبين الاهتمام، مين قال إن التلاقي لقا وسلام بالإيد، فيه قلوب بتحس بينا لو حتى من بعيد، دايما جوانا كلام، قصص محتاجة تتقال، وناس غاليين علينا، مابيروحش من البال، ده مافيش للدنيا معنى،
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ميس حمدان تثير غضب الجمهور بسبب «بوكسرات ابن الجيران»

حالة من الغضب الشديد سيطرت على الجمهور ، عقب طرح الإعلان الدعائي لإحدى شركات الملابس الداخلية العاملة في مصر، إذ ظهرت فيه الفنانة ميس حمدان، وهي تغني أغنية "ابن الجيران" للدعاية لمنتجات الشركة، ما اعتبره البعض تجاوز في كلمات أغنية الإعلان وحركاته الاستعراضية، فيما هاجم رواد موقع تويتر الإعلان معتبرين أن كلماته بها عبارات خادشة للحياء والذوق العام، وقارن البعض بين ميس والإعم يالرياضي مدحت شلبي، الذي ارتبط الإعلان باسمه في آخر موسمين رمضانين بهذه الشركة، والاستعانة بجملته الشهيرة "هاله هاله على الفانلة".
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أمير الغناء العربي يتصدر جوجل بـ«بطلب رضاك»

يميل المطربون في شهر رمضان، إلى تقديم الأغاني الدينية والتواشيح والأدعية، فهي أعمال فنية تلائم روحانيات رمضان، وبالفعل طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شارك، ألبومه الديني الجديد، الذي يحمل عنوان"بطلب رضاك"، حيث تصدر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، ومن الجدير بالذكر أنه طرح ألبوم ديني آخر في عام 2016 بعنوان "كن فيكون"، ونال إعجاب الجمهور بشكل كبير، وكان يضم 10 أغنيات أبرزهم "قلب الحجر"، "عدد الملايكة"، "الأرض"، "الكاف والنون"، "نقول امين".
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مصطفى قمر يكشف عن مهنته قبل الغناء في «2 × الصندوق»

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "2 في الصندوق" ظهور محمد عبد الرحمن "توتا"، وهو عامل نظافة يقابل"زيكا" أوس أوس، أثناء وقوفه على الكورنيش ويطلب منه مساعدة، وعندما يخبره بأنه يعمل مثله في النظافة يطلب منه محمد عبد الرحمن، أن يعلمل معه في الشحاتة: "الكورنيش ده اتعمل للي زينا للشحاتة بس"، لكن "زيكا" يرفض طلبه، بينما"شوقة" حمدي الميرغني توجه لأداء دور دكتور في فيلم إلا أن المخرج "معتز التوني" يرشحه لدور "عامل نظافة"، ويقابل الفنان محمد ممدوح الذي يؤدي ما يحعله يعتقد أن "شوقة" متسول قبل أن يكتشف أنه يؤدي دور عامل نظافة، ويضربه في المشد أكثر من مرة.
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