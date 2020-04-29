انفجار اسطوانة غاز يقتل مسنة خلال تجهيزها الطعام

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٤ م

صورة أرشيفية

لقيت سيدة عجوز مصرعها، خلال إعدادها طعام الإفطار لأسرتها، بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل منزل سكني مكون من 3 طوابق، كائن بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم انتشال جثمان الضحية ونقله إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، تمهيدا للتصريح بالدفن، فيما تولى رجال الحماية المدنية تأمين المنزل لمنع انفجارات أخرى به، وإجراء الفحص اللازم لبيان حالة العقار عقب الانفجار، ومدى خطورة الانهيار الجزئي به جراء الانفجار على باقي العقارات المجاورة.

أفاد شهود عيان أنهم فوجئوا بصوت انفجار ضخم، وتبين لهم حدوثه في منزل جيرانهم، وتسبب الانهيار في تصدع بالمنزل، ومصرع جدة كانت تقيم في الشقة التي انفجرت أسطوانة الغاز بها، وأكد الأهالي طلبهم الإسعاف والنجدة فور حدوث الانفجار. كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر

أفاد شهود عيان أنهم فوجئوا بصوت انفجار ضخم، وتبين لهم حدوثه في منزل جيرانهم، وتسبب الانهيار في تصدع بالمنزل، ومصرع جدة كانت تقيم في الشقة التي انفجرت أسطوانة الغاز بها، وأكد الأهالي طلبهم الإسعاف والنجدة فور حدوث الانفجار. كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد برود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوصول سيدة عجوز تدعى "هانم .م" مصابة بجروح وحروق من الدرجة الثالثة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كفر الزيات العام عقب لفظ أنفاسها الأخيرة. وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث وتبين انفجار أسطوانة الغاز في أثناء قيامها بطهي الطعام وانفجارها بشكل مفاجئ، ما تسبب في إصابتها بحروق خطيرة نجم عنها وفاتها.



