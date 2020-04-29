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تقارير: مقتل 11 طفلا خلال هجوم على سوق مكتظ في عفرين

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٩ م
هجوم عفرين
هجوم عفرين
ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الأربعاء، أن هناك تقارير تفيد بمقتل 11 طفلا إضافة إلى إصابة العشرات بجروح نتيجة انفجار قنبلة قرب حاوية بنزين في سوق مكتظ بمدينة عفرين في الريف الشمالي من مدينة حلب السورية، أمس الثلاثاء. وأعرب تيد شيبان المدير الإقليمى ليونيسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن الخشية من أن يكون عدد القتلى أكبر من هذا بكثير، قائلا إنه وبعد 10 سنوات من الحرب فى سوريا فإن الأطفال لا يزالون أكبر المتضررين جراء العنف غير المسبوق والدمار والموت.
وأضاف شيبان أن العنف ليس بجديد في عفرين حيث كان أكثر من 50 ألف طفل قد اضطروا للنزوح من هناك إلى مناطق أخرى في سوريا فى عام 2018. وأشارت يونيسيف إلى أن الحرب في سوريا هي بعيدة كل البعد عن النهاية، مشددة على جميع أطراف النزاع بأن الاطفال ليسوا هدفا وأن الهجمات على التجمعات المهولة بالمدنيين هي خرق للقانون
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حاكم-مصرف-لبنان رياض-سلامة

مصرف لبنان: غياب إصلاحات الحكومة سبب التدهور المالي

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الأربعاء، أن المصرف ساهم في تمويل الدولة، مستندات إلى وعود بإجراء إصلاحات لم تنفذها الحكومات المتعاقبة، في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان سنويا إلى حوالي 16 مليار دولار ليستمر. وفي خضم أزمة اقتصادية ومالية عميقة تشهدها البلاد منذ أشهر، رفض سلامة الاتهامات الموجهة له بالوقوف وراء سياسة استدانة الدولة نتيجة الهندسات المالية التي اتبعها، قائلا: "مولنا جزءاً من حاجات الدولة، لأنه كانت هناك وعود بالإصلاح من الدولة، وهذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية، إذ كانت هناك أوقات فراغ طويل في سدة الحكومة".
عقيلة-صالح (1)

رئيس برلمان ليبيا ينفي وجود خلافات مع حفتر

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي خلافات بينه والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وأن مبادرته الأخيرة لا تتعارض مع تصريحات حفتر الأخيرة، إذ أن مبادرته للحل السياسي في ليبيا تستند إلى الأعراف الليبية والاجتماعية، كما أن ليبيا مرتبطة بالمجتمع الدولي وليست معزولة عنه، متابعا: "هذه المبادرة ترمي إلى حل الأزمة الليبية سياسيا، وتستند إلى خلفيات تاريخية، وأن فترة ما بعد استقلال ليبيا شهدت تشكيل لجنة الدستور بواقع 20 ممثلا عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة".
فيروس- كورونا (9)

العراق يستبعد فرض حظر شامل بعد زيادة إصابات «كورونا»

استبعد وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، الذهاب فرض حظر شامل، وذلك بعد تسجيل زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن الوزارة لديها خبراء لتقييم الوضع العام في جميع المناطق، وعند الحاجة سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة، وذلك بحسب تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء. وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة ديالى عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ أكثر من 3 أسابيع .
احداث طرابلس - ليبيا

هدوء حذر في طرابلس اللبنانية بعد يوم من الاشتباكات

أفادت التقارير الواردة من مدينة طرابلس اللبنانية، بأن حالة من الهدوء الحذر تسود المدينة الواقعة شمالي البلاد بعد يوم من اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين، وكانت الاشتباكات قد أسفرت عن وفاة شخص. وأعلن الجيش اللبناني إصابة 81 عسكريا ما بين ضباط وجنود، وذلك خلال أحداث الشغب والمواجهات العنيفة التي وقعت خلال التحركات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المناطق اللبنانية أمس، وانطوت على إحراق عدد من البنوك وقطع الطرق والتخريب والاعتداء المباشر على قوات الجيش. ويشهد لبنان موجة جديدة من الاحتجاجات بسبب تدهور قيمة الليرة ما أدى إلى تدهور الأوضاع.
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??كورونا في الكويت

دمشق تفتح المحلات التجارية بعد أسابيع من الإغلاق

بدأت السلطات السورية في تخفيف الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذتها قبل أسابيع لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقررت السلطات فتح الأسواق الشعبية وكافة الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً، مع ضرورة التزام كافة الفعاليات والمحلات بشروط السلامة الصحية، كما قررت الحكومة إلغاء حظر التجول المفروض بين المدن والأرياف ضمن المحافظة الواحدة بما يسهل حركة تنقل العمال بين الريف والمدينة، كما سمحت لعيادات أطباء الأسنان بمعاودة العمل.
الحرب-في- سوريا (14)

مقتل وإصابة 7 مدنيين في غارات إسرائيلية قرب دمشق

أعلنت سوريا، اليوم الإثنين، عن مقتل 3 مدنيين وجرح 4 آخرين بينهم طفل، وذلك جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي على منازل الأهالي في بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق، وذلك وفقا لخبر عاجل نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا". وأعلن مصدر عسكري بسوريا، في بيان مقتضب له، أمس الأحد، عن تفجير وحدات الهندسة مخلفات الإرهابيين، قائلا: "ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في القابون شرق دمشق خلال الساعات المقبلة".
قوات-تركية (2)

الجيش التركي يقتل ويصيب 9 أشخاص في فض اعتصام بإدلب

قتل شخصان وأصيب 7 آخرون بجروح وتسمم بالغاز جراء إطلاق الجيش التركي الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع، لفض اعتصام على طريق حلب اللاذقية (M4) في محافظة ادلب بشمال سوريا، اليوم الأحد، وقال عبد العزيز زياد من تجمع اعتصام الكرامة، الذي تنظمه فعاليات شعبية وناشطون ضد دخول القوات الروسية إلى ريف إدلب: "اقتحمت القوات التركية اعتصام الكرامة برفقة عدد كبير من عناصر الشرطة فجر اليوم بواسطة مدرعات وجرافات وآليات ثقيلة قرب بلدة النيرب في ريف إدلب الشمالي الشرقي قرب مدينة سراقب لطرد المعتصمين بالقوة".
الاسد

الأسد يبحث مع ظريف التطورات الإقليمية وملف الإرهاب

بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في دمشق أحدث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين وملف الإرهاب". وقالت مصادر، لوكالة الأنباء الألمانية ، إن ظريف توجه بعد لقاء الأسد إلى وزارة الخارجية السورية للقاء وزير الخارجية وليد المعلم، على أن يغادر دمشق بعد انتهاء اللقاء مباشرة. تجدر الإشارة إلى أن إيران من أقوى داعمي الرئيس السوري. وتعرضت مواقع القوات الإيرانية والمدعومة منها، لعشرات الغارات في ريف دمشق ومطار التيفور بريف حمص الشرقي ومدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي.
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