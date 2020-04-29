تقارير: مقتل 11 طفلا خلال هجوم على سوق مكتظ في عفرين

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٩ م

هجوم عفرين

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الأربعاء، أن هناك تقارير تفيد بمقتل 11 طفلا إضافة إلى إصابة العشرات بجروح نتيجة انفجار قنبلة قرب حاوية بنزين في سوق مكتظ بمدينة عفرين في الريف الشمالي من مدينة حلب السورية، أمس الثلاثاء. وأعرب تيد شيبان المدير الإقليمى ليونيسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن الخشية من أن يكون عدد القتلى أكبر من هذا بكثير، قائلا إنه وبعد 10 سنوات من الحرب فى سوريا فإن الأطفال لا يزالون أكبر المتضررين جراء العنف غير المسبوق والدمار والموت.

وأضاف شيبان أن العنف ليس بجديد في عفرين حيث كان أكثر من 50 ألف طفل قد اضطروا للنزوح من هناك إلى مناطق أخرى في سوريا فى عام 2018. وأشارت يونيسيف إلى أن الحرب في سوريا هي بعيدة كل البعد عن النهاية، مشددة على جميع أطراف النزاع بأن الاطفال ليسوا هدفا وأن الهجمات على التجمعات المهولة بالمدنيين هي خرق للقانون

وأضاف شيبان أن العنف ليس بجديد في عفرين حيث كان أكثر من 50 ألف طفل قد اضطروا للنزوح من هناك إلى مناطق أخرى في سوريا فى عام 2018. وأشارت يونيسيف إلى أن الحرب في سوريا هي بعيدة كل البعد عن النهاية، مشددة على جميع أطراف النزاع بأن الاطفال ليسوا هدفا وأن الهجمات على التجمعات المهولة بالمدنيين هي خرق للقانون الدولي. وقتل 46 شخصا بينهم نساء وأطفال، جراء تفجير صهريج وقود مفخخ في سوق عفرين في شمال سوريا، وأصيب نحو 50 آخرين بجروح وحروق مختلفة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين بين الركام ووسط الحرائق التي خلفها التفجير. وأعلن مشفى عفرين عن حاجته للتبرع بالدم لوجود عدد كبير من الجرحى في حالات خطيرة، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إذم رصد مقتل 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا جراء التفجير.



