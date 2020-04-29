عقوبات فورية وإجراءات صارمة.. الحكومة تناقش خطة التعايش مع كورونا

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٠ م

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة هالة زايد - أرشيفية

عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا، والتي تقوم على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوم، للتصرف في ضوء تلك النتائج، مشيرة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إذ استعرضت وزيرة الصحة والسكان، من خلال التواصل عن بعد، الموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الايجابية التي تقدم لها سبل العلاج.وأوضحت زايد، أن المرحلة