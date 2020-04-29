جريمة

دعوى للمطالبة بحلول لرؤية الأبناء فى ظل أزمة كورونا

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تقدم عدد من الأهالي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها الجهات المعنية في الدولة، بتوفير آلية لتمكين الآباء المنفصلين وغير الحاضنين، من رؤية ضغارهم، بعد غلق الحدائق العامة، والأندية ومراكز الشباب، في ظل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحملت الدعوى رقم 852 لسنة 2020، وطالبت بصفة مستعجلة بإلغاء تنفيذ القرار المطعون فيه في المادة السابعة منه والخاصة، بإغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية وذلك بدا من يوم 25 مارس الماضي، دون وضع بدائل لتطبيق نظام الرؤية.
أكدت الدعوى، ضرورة إلزام وزير العدل، باستصدار قرار بديل لتنظيم حق الرؤية بما يتماشى مع مصلحة الصغير، مع عدم غل يد القاضي للقضاء بما يراه مناسبا من أحكام سواء كان استضافة الأطفال في منزل طالب الرؤية، مع إتاحة السلطة للقاضي في الحكم باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال لمتابعة حالة الطفل. وأشارت
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ضبط ربة منزل استعانت بزوجها وآخرين لقتل شقيقها

اختلفت مع أشقائها بسبب الميراث، وأقنعها زوجها بأنها تستحق أكثر مما أخذته، وأن أخيها الأكبر يستحوذ على حقها في الميراث، وحرضها على كراهيته إلى درجة تمنيها موته، ثم أقنعها بالفعل بقتل أخيها من خلال استئجار 3 آخرين، وعقدوا العزم على تنفيذ مخططهم الإجرامي، وبالفعل استدرجت شقيقها بحجة التفاهم والتوافق فيما بينهم، لكنها غدرت به ورفاقها، إذ قتلوه وقيدوا جثته بالحبال وربطوا فيها حجارة وألقوها في ترعة، وقبل أن تفلح المتهمة في خطتها بالمطالبة بإعادة تقسيم الميراث، تم ضبطها وشركائها.
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«خلال أسبوع».. ضبط 211 مخالفة تموينية متنوعة

شنت أجهزة الأمن بالتعاون مع مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن قنا، حملة تفتيشية، لفرض الرقابة على الأسواق، والتحقق من طرح السلع للمواطنين، وعدم حجبها أو المغالاة في أسعارها، والتحقق من توافر احتياطات الأمن والسلامة، وعدم التلاعب في بيانات إنتاج السلع والالتزام بالمواصفات القياسية، وأسفرت الحملة عن ضبط 211 مخالفة تموينية متنوعة، خلال أسبوع في الفترة من 20 إلى 26 أبريل الجاري، ومن المقرر استمرار الحملات خاصة في ظل الجهود الراهنة لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.
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ضبط 35 متهمًا بحيازة مخدرات وأسلحة في حملة أمنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، علاوة على ضبط جرائم التهريب الجمركي، وتمكنت قوات الحملة على مدار 24 ساعة من ضبط 168 قطعة سلاح ناري، بحوزة 138 متهمًا، وضبط 194 قضية مخدرات بحوزة 212 متهمًا، كان بحوزتهم 29 كيلوجرام مواد مخدرة، وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ77 ألف و994 حكم قضائي متنوع.
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انفجار اسطوانة غاز يقتل مسنة خلال تجهيزها الطعام

لقيت سيدة عجوز مصرعها، خلال إعدادها طعام الإفطار لأسرتها، بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل منزل سكني مكون من 3 طوابق، كائن بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم انتشال جثمان الضحية ونقله إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، تمهيدا للتصريح بالدفن، فيما تولى رجال الحماية المدنية تأمين المنزل لمنع انفجارات أخرى به، وإجراء الفحص اللازم لبيان حالة العقار عقب الانفجار، ومدى خطورة الانهيار الجزئي به جراء الانفجار على باقي العقارات المجاورة.
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مطار-القاهرة (5)

إحباط تهريب 34 كيلو أقمشة لتصنيع الكمامات عبر المطار

أحبط ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي محاولة تهريب كميات من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم التهريب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية بالبلاد ومراقبة الأسواق، ومكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، اتساقاً والإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
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ضبط 923 قضية تموين و226 مخالفة للحظر و13 سنتر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
مطار-القاهرة (5)

شرطة مطار القاهرة تحبط مخططا مشبوها لصاحب شركة تصدير

داخل مكتبه بشركة للتصدير، جلس أحد القائمين على إدراتها يبحث السبيل للاستفادة من الظروف الراهنة، وإقبال المواطنين على شراء المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم للتصدي لخطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لتختمر في ذهنه خطة شيطانية ظن أنها ستمنحه أرباحا طائلة مهما كلفه الأمر غير عابئ بحة وسلامة المواطنين، فخطط لتهريب كمية من القماش المُستخدم لتصنيع الكمامات للخارج، إلا أن تحريات ومعلومات ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي كانت ترصد نشاطه بدقة.
حملة-أمنية-لضبط المخدرات‎ (2)

ضبط 38 قضية تموين وتنفيذ 1412 حكمًا بسوهاج

شن جهاز الأمن بمديرية سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية الجنائية وأحكام الغرامات والمخالفات، علاوة على إعداد الأكمنة لضبط الخارجين عن القانون من ممارسي أعمال العنف والبلطجة وحائزى الأسلحة النارية والزخيرة، علاوة على ضبط الجرائم التموينية التى تضر بالمصلحة العامة للمواطنين، وذلك بقصد ضبط الأسعار خاصة فى ظل أزمة كورونا.
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