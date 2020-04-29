دعوى للمطالبة بحلول لرؤية الأبناء فى ظل أزمة كورونا

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٧ م

صورة أرشيفية

تقدم عدد من الأهالي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها الجهات المعنية في الدولة، بتوفير آلية لتمكين الآباء المنفصلين وغير الحاضنين، من رؤية ضغارهم، بعد غلق الحدائق العامة، والأندية ومراكز الشباب، في ظل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحملت الدعوى رقم 852 لسنة 2020، وطالبت بصفة مستعجلة بإلغاء تنفيذ القرار المطعون فيه في المادة السابعة منه والخاصة، بإغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية وذلك بدا من يوم 25 مارس الماضي، دون وضع بدائل لتطبيق نظام الرؤية.

أكدت الدعوى، ضرورة إلزام وزير العدل، باستصدار قرار بديل لتنظيم حق الرؤية بما يتماشى مع مصلحة الصغير، مع عدم غل يد القاضي للقضاء بما يراه مناسبا من أحكام سواء كان استضافة الأطفال في منزل طالب الرؤية، مع إتاحة السلطة للقاضي في الحكم باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال لمتابعة حالة الطفل. وأشارت

أكدت الدعوى، ضرورة إلزام وزير العدل، باستصدار قرار بديل لتنظيم حق الرؤية بما يتماشى مع مصلحة الصغير، مع عدم غل يد القاضي للقضاء بما يراه مناسبا من أحكام سواء كان استضافة الأطفال في منزل طالب الرؤية، مع إتاحة السلطة للقاضي في الحكم باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال لمتابعة حالة الطفل. وأشارت الدعوى، إلى أن القانون حصر الرؤية في مكان عام سواء متنزه أو مركز شباب، ولم يجد بدائل، بما يجعل الاستضافة هي الحل في ظل الظروف الحالية، لافتة إلى دور القرار في إلحاق آثار نفسية على الآباء المطلقين جراء منعهم من رؤية أطفالهم، وأيضا حرمان الصغير من رؤية والده إذ أن الحاضن عادة ما يكون الأم.



