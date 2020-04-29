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مصر تحصل على 400 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التأمين الصحي

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٤ م
التأمين الصحي
التأمين الصحي
أعلن مجلس الوزراء الموافقة على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في ضوء موافقة البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار بدلاً من 250 مليون دولار. يأتي ذلك لتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة.
وبحسب بيان الأربعاء، وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 22/4/2020 بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادة قيمة تلك الأوامر، وذلك لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 19 مشروعاً خاصة بوزارات الإسكان،
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هل تغيرت خريطة الاشتراك في خدمات التليفون والإنترنت؟

كشف أحدث تقرير شهري لمؤشرات البنية المعلوماتية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لما يزيد على 2.27 مليون اشتراك خلال عام 2019، حيث وصل حجم الاشتراكات 95.70 مليون في يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 في يناير 2019 و95.34 في ديسمبر 2019، فيما وصل عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول إلى 42.30 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة بـ39 مليون مستخدم في ديسمبر 2019، و34.13 فى يناير 2019، فيما وصل مستخدمو الـUSB Modem إلى 3.61 مليون بنهاية يناير 2020، مقارنة بـ3.60 مليون في ديسمبر 2019 و 3.15 مليون في يناير 2020.
مكاتب- البريد- تستقبل- المواطنين- (10)

تعديل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمن تخلفوا في أول مرحلتين

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفيد بأنه تقرر تعديل موعد صرف المنحة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة، لمن تخلفوا من المستحقين عن الصرف في المرحلتين الأولى والثانية، ليكون خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو المقبل، عبر مكاتب البريد، بدلا من الفترة من 6 مايو حتى 10 مايو المقبل، التي كانت محددة من قبل، نظرا لتحديد تلك الفترة في صرف المعاشات.
البورصة

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين الأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 571.241 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10545 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، كما مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تواصل الهبوط.. والجرام يخسر 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1708 دولارات. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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