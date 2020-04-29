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وزيرة الصحة: 25% من وفيات كورونا تمت قبل النقل لمستشفى العزل

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٣ م
وزيرة الصحة هالة زايد
وزيرة الصحة هالة زايد
قالت الدكتورة هالة زايد، إن هناك 17 مستشفى عزل على مستوى الجمهورية، يبلغ عدد الأسرة بها 3214 سريرا، وتضم 527 سرير عناية مركزة، و413 جهاز تنفس صناعي. مشيرة خلال اجتماعها عن بعد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، إلى أن المقار التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى ذوي الحالات الأقل خطورة، عددها 13 منشأة بينها مدن جامعية ونزل شباب، يبلغ عدد الأسرة بها 2288 سريرا، وبلغ عدد المحولين إليها حتى الآن 1374 حالة، خرج منها 574 حالة بعد تماثلها للشفاء، مضيفة أن 25% من إجمالي الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، نظرا لوصولهم إلى المستشفى في حالة متأخرة.
وبلغ إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر أمس الثلاثاء، 359 حالة، وتخطى إجمالي الإصابات المسجلة 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي. عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 226 حالة جديدة بكورونا.. و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.
مصطفى مدبولي وهالة زايد

عقوبات فورية وإجراءات صارمة.. الحكومة تناقش خطة التعايش مع كورونا

عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا، والتي تقوم على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يومًا، للتصرف في ضوء تلك النتائج، مشيرة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.
مصطفى-مدبولي

رسميا.. السبت المقبل إجازة عيد العمال بدلا من الجمعة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارا بأن يكون يوم السبت المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات،والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال، بدلا من يوم الجمعة المقبل.
طائرة- مصر -للطيران (2)

3 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين في 4 دول

تسير شركتا مصر للطيران و"إيركايرو" إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، 3 رحلات استثنائية، إلى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا وباريس في فرنسا وجزر المالديف وسلطنة عمان، لعودة المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، وتعود الرحلات الاستثنائية، إلى مطار مرسى علم الدولي على متنهم المصريين العالقين هناك، إذ تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.
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الرئيس-السيسى

السيسي يوجه بتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»، مع عدد من مديري مستشفيات العزل المتخصصة لعلاج فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات: «العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و15 مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور»، وذلك بحضور كلا من الوزراء: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: مستشفيات الحميات استقبلت 900 ألف مواطن منذ ظهور كورونا

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعين اليوم السبت، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الأول مع الأطقم الطبية بـ5 مسشتفيات عزل وهي: "أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، ومستشفى النجيلة"، والثاني مع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية؛ للاطمئنان على توافر كل الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، وتوافر عدد كافٍ من القوى البشرية العاملة، بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية.
هالة- زايد

الصحة: إعداد مستشفيات الصدر والحميات لتقديم خدمات لمصابي كورونا

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات باعتبارها أحد حوائط الصد للأمراض المعدية التي تتعرض لها البلاد، موضحة أنه يبدأ تطبيق البروتوكول العلاجي المحدث من تلك المستشفيات وتقوم الفرق الطبية بها بفرز الحالات ومطابقة تعريف الحالة، وأخذ المسحات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ596 متعافيًا.
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