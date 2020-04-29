وزيرة الصحة: 25% من وفيات كورونا تمت قبل النقل لمستشفى العزل

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٣ م

وزيرة الصحة هالة زايد

قالت الدكتورة هالة زايد، إن هناك 17 مستشفى عزل على مستوى الجمهورية، يبلغ عدد الأسرة بها 3214 سريرا، وتضم 527 سرير عناية مركزة، و413 جهاز تنفس صناعي. مشيرة خلال اجتماعها عن بعد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، إلى أن المقار التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى ذوي الحالات الأقل خطورة، عددها 13 منشأة بينها مدن جامعية ونزل شباب، يبلغ عدد الأسرة بها 2288 سريرا، وبلغ عدد المحولين إليها حتى الآن 1374 حالة، خرج منها 574 حالة بعد تماثلها للشفاء، مضيفة أن 25% من إجمالي الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، نظرا لوصولهم إلى المستشفى في حالة متأخرة.

وبلغ إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر أمس الثلاثاء، 359 حالة، وتخطى إجمالي الإصابات المسجلة 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي. عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة