ضبط 35 متهمًا بحيازة مخدرات وأسلحة في حملة أمنية

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٢ م

حملة أمنية - أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، علاوة على ضبط جرائم التهريب الجمركي، وتمكنت قوات الحملة على مدار 24 ساعة من ضبط 168 قطعة سلاح ناري، بحوزة 138 متهمًا، وضبط 194 قضية مخدرات بحوزة 212 متهمًا، كان بحوزتهم 29 كيلوجرام مواد مخدرة، وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ77 ألف و994 حكم قضائي متنوع.

وتضمنت جهود الحملة الأمنية، الرقابة الجمركية، بالتعاون مع الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، وكذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية وضبطت القوات على مدار يوم واحد، 5 قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع- مستحضرات تجميل- أجهزة تنفس صناعية- سماعات صوت سيارات- قطع غيار كاميرات مراقبة) و20 قضية أبرزها (انتهاء