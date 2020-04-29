جريمة

ضبط 35 متهمًا بحيازة مخدرات وأسلحة في حملة أمنية

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٢ م
حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، علاوة على ضبط جرائم التهريب الجمركي، وتمكنت قوات الحملة على مدار 24 ساعة من ضبط 168 قطعة سلاح ناري، بحوزة 138 متهمًا، وضبط 194 قضية مخدرات بحوزة 212 متهمًا، كان بحوزتهم 29 كيلوجرام مواد مخدرة، وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ77 ألف و994 حكم قضائي متنوع.
وتضمنت جهود الحملة الأمنية، الرقابة الجمركية، بالتعاون مع الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، وكذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية وضبطت القوات على مدار يوم واحد، 5 قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع- مستحضرات تجميل- أجهزة تنفس صناعية- سماعات صوت سيارات- قطع غيار كاميرات مراقبة) و20 قضية أبرزها (انتهاء
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ضبط ربة منزل استعانت بزوجها وآخرين لقتل شقيقها

اختلفت مع أشقائها بسبب الميراث، وأقنعها زوجها بأنها تستحق أكثر مما أخذته، وأن أخيها الأكبر يستحوذ على حقها في الميراث، وحرضها على كراهيته إلى درجة تمنيها موته، ثم أقنعها بالفعل بقتل أخيها من خلال استئجار 3 آخرين، وعقدوا العزم على تنفيذ مخططهم الإجرامي، وبالفعل استدرجت شقيقها بحجة التفاهم والتوافق فيما بينهم، لكنها غدرت به ورفاقها، إذ قتلوه وقيدوا جثته بالحبال وربطوا فيها حجارة وألقوها في ترعة، وقبل أن تفلح المتهمة في خطتها بالمطالبة بإعادة تقسيم الميراث، تم ضبطها وشركائها.
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«خلال أسبوع».. ضبط 211 مخالفة تموينية متنوعة

شنت أجهزة الأمن بالتعاون مع مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن قنا، حملة تفتيشية، لفرض الرقابة على الأسواق، والتحقق من طرح السلع للمواطنين، وعدم حجبها أو المغالاة في أسعارها، والتحقق من توافر احتياطات الأمن والسلامة، وعدم التلاعب في بيانات إنتاج السلع والالتزام بالمواصفات القياسية، وأسفرت الحملة عن ضبط 211 مخالفة تموينية متنوعة، خلال أسبوع في الفترة من 20 إلى 26 أبريل الجاري، ومن المقرر استمرار الحملات خاصة في ظل الجهود الراهنة لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.
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دعوى للمطالبة بحلول لرؤية الأبناء فى ظل أزمة كورونا

تقدم عدد من الأهالي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها الجهات المعنية في الدولة، بتوفير آلية لتمكين الآباء المنفصلين وغير الحاضنين، من رؤية ضغارهم، بعد غلق الحدائق العامة، والأندية ومراكز الشباب، في ظل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحملت الدعوى رقم 852 لسنة 2020، وطالبت بصفة مستعجلة بإلغاء تنفيذ القرار المطعون فيه في المادة السابعة منه والخاصة، بإغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية وذلك بدا من يوم 25 مارس الماضي، دون وضع بدائل لتطبيق نظام الرؤية.
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انفجار اسطوانة غاز يقتل مسنة خلال تجهيزها الطعام

لقيت سيدة عجوز مصرعها، خلال إعدادها طعام الإفطار لأسرتها، بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل منزل سكني مكون من 3 طوابق، كائن بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم انتشال جثمان الضحية ونقله إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، تمهيدا للتصريح بالدفن، فيما تولى رجال الحماية المدنية تأمين المنزل لمنع انفجارات أخرى به، وإجراء الفحص اللازم لبيان حالة العقار عقب الانفجار، ومدى خطورة الانهيار الجزئي به جراء الانفجار على باقي العقارات المجاورة.
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ضبط حشيش وهيروين واستروكس في حملة أمنية بالقاهرة

شنت قوات مديرية أمن القاهرة، حملات أمنية لضبط حائزي ونجحت قوات الحملة في إلقاء القبض على 12 تاجر مخدرات بحوزتهم 6 كيلو من مخدري الحشيش والهيروي، واتخذت القوات الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر ضد المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، وفى البداية تم القبض على عاطلين بدائرة قسم شرطة بدر، خلال استقلالهما سيارة ميكروباص، وبحوزتهما 155 جرام، وفى ذات القسم ضُبط عاطلين، سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام.
المخدرة

ضبط 8 قضايا اتجار في المخدرات و9 قطع أسلحة بميت غمر

القضاء على البؤر الإجرامية، وجرائم حيازة الأسلحة النارية والذخيرة الحية، والاتجار فيهما، وكذلك ضبط تجار المواد المخدرة ومروجي تلك السموم على الشباب والمراهقين، هو هدف الأجهزة الأمنية، للوصول إلى مجتمع نظيف من جرائم الإفساد تلك، وبموجب ذلك شن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع قوات مديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية مكبرة، بمشاركة إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، واستهدفت الحملة بؤر إجرامية بدائرة مركز شرطة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.
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إزالة 108 مخالفات بالمنطقة الأثرية في الهرم

شنت قوات مديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع إدارة الأحياء وقوات الإشغالات بالمحافظة، حملة أمنية استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، لإزالة حالات التعدي على حرم الطريق العام بالإشغالات والتعديات المختلفة بالاستغلال التجاري للأرصفة وطريق المرفق العام بما من شأنه أن يعيق حركة السير، ويتسبب في تشويه المظهر الحضاري بتلك المنطقة، وأسفرت الحملة التي وجه بها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، عن إزالة ورفع 108 مخالفات تعدٍّ وإشغال طريق لمقاهٍ وباعة متجولين، ومحلات تجارية.
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تنفيذ 80 قرار إزالة وضبط 22 متهمًا في حملة أمنية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارات الأحياء والمراكز، حملات أمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والرقعة الزراعية، ونجحت الحملة في تنفيذ 80 قرار إزالة في 3 محافظات، بينما ألقت القوات القبض على 22 متهمًا حاولوا التصدي لتنفيذ أزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية،وحررت قوات الأمن محاضر بوقائع الإزالة المنفذة، وواقعة التصدي لقوات الأمن ومنعهم من تأدية عملهم بمحافظة القليوبية، وجارى إحالة المتهمين المضبوطين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
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