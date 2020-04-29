تعديل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمن تخلفوا في أول مرحلتين

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٨ م

مكتب بريد - أرشيفية

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفيد بأنه تقرر تعديل موعد صرف المنحة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة، لمن تخلفوا من المستحقين عن الصرف في المرحلتين الأولى والثانية، ليكون خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو المقبل، عبر مكاتب البريد، بدلا من الفترة من 6 مايو حتى 10 مايو المقبل، التي كانت محددة من قبل، نظرا لتحديد تلك الفترة في صرف المعاشات.

وأوضح وزير الاتصالات أن تعديل موعد صرف المنحة لمن تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية، يأتي كذلك لتجنب ازدحام المواطنين، وحفاظا على سلامة وأمن الموظفين والمواطنين في المكاتب البريدية.تجدر الإشارة إلى أن صرف هذه المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،