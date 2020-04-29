هل تغيرت خريطة الاشتراك في خدمات التليفون والإنترنت؟

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٢ م

الهاتف

كشف أحدث تقرير شهري لمؤشرات البنية المعلوماتية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لما يزيد على 2.27 مليون اشتراك خلال عام 2019، حيث وصل حجم الاشتراكات 95.70 مليون في يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 في يناير 2019 و95.34 في ديسمبر 2019، فيما وصل عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول إلى 42.30 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة بـ39 مليون مستخدم في ديسمبر 2019، و34.13 فى يناير 2019، فيما وصل مستخدمو الـUSB Modem إلى 3.61 مليون بنهاية يناير 2020، مقارنة بـ3.60 مليون في ديسمبر 2019 و 3.15 مليون في يناير 2020.

وبلغ مشتركو الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020، مقارنة بـ7.30 مليون في ديسمبر 2019 و6.62 مليون في يناير 2019. وكشف التقرير عن زيادة مشتركي الهاتف الثابت لـ9.10 ملايين اشتراك بنهاية يناير 2020، مقارنة بـ8.76 مليون اشتراك في ديسمبر 2019 و8.15 مليون اشتراك في يناير 2019، ووصل