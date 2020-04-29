«خلال أسبوع».. ضبط 211 مخالفة تموينية متنوعة
٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٣ م
أرشيفية
شنت أجهزة الأمن بالتعاون مع مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن قنا، حملة تفتيشية، لفرض الرقابة على الأسواق، والتحقق من طرح السلع للمواطنين، وعدم حجبها أو المغالاة في أسعارها، والتحقق من توافر احتياطات الأمن والسلامة، وعدم التلاعب في بيانات إنتاج السلع والالتزام بالمواصفات القياسية، وأسفرت الحملة عن ضبط 211 مخالفة تموينية متنوعة، خلال أسبوع في الفترة من 20 إلى 26 أبريل الجاري، ومن المقرر استمرار الحملات خاصة في ظل الجهود الراهنة لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.
تضمنت وقائع الضبط 97 محضر لمخالفات عدم إعلان أسعار، 23
مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، 20 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية، علاوة على
تحرير 16 مخالفة عدم الإعلان عن قائمة تشغيل، 15 مخالفة سلع منتهية الصلاحية، 11 مخالفة
مخابز مغلقة، 7 مخالفات عدم الإلتزام بالتعليمات.
وتضمنت أعمال الحملة تحرير 5 مخالفات
تضمنت وقائع الضبط 97 محضر لمخالفات عدم إعلان أسعار، 23
مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، 20 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية، علاوة على
تحرير 16 مخالفة عدم الإعلان عن قائمة تشغيل، 15 مخالفة سلع منتهية الصلاحية، 11 مخالفة
مخابز مغلقة، 7 مخالفات عدم الإلتزام بالتعليمات.
وتضمنت أعمال الحملة تحرير 5 مخالفات نقص وزن، 3مخالفات عدم وجود
ميزان، 3 مخالفات عدم إعلان عن مخزن، 3 مخالفات تصرف في دقيق مخابز، 3 مخالفات عدم
نظافة أدوات العجن، 2 مخالفة عدم الاحتفاظ بفواتير، 2 مخالفة تداول سلع مجهولة المصدر،
مخالفة واحدة إدارة منشاة بدون ترخيص.
ومن المقرر استمرار الحملات التي تهدف إلى إحكام الرقابة على
الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار
المتداولة.