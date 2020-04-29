«خلال أسبوع».. ضبط 211 مخالفة تموينية متنوعة

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٣ م

أرشيفية

شنت أجهزة الأمن بالتعاون مع مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن قنا، حملة تفتيشية، لفرض الرقابة على الأسواق، والتحقق من طرح السلع للمواطنين، وعدم حجبها أو المغالاة في أسعارها، والتحقق من توافر احتياطات الأمن والسلامة، وعدم التلاعب في بيانات إنتاج السلع والالتزام بالمواصفات القياسية، وأسفرت الحملة عن ضبط 211 مخالفة تموينية متنوعة، خلال أسبوع في الفترة من 20 إلى 26 أبريل الجاري، ومن المقرر استمرار الحملات خاصة في ظل الجهود الراهنة لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

تضمنت وقائع الضبط 97 محضر لمخالفات عدم إعلان أسعار، 23 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، 20 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية، علاوة على تحرير 16 مخالفة عدم الإعلان عن قائمة تشغيل، 15 مخالفة سلع منتهية الصلاحية، 11 مخالفة مخابز مغلقة، 7 مخالفات عدم الإلتزام بالتعليمات. وتضمنت أعمال الحملة تحرير 5 مخالفات