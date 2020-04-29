رياضة

أحمد شوبير ينتقد مجدي عبد الغني بسبب تبرعات كورونا

تحرير:علي الزيني ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٥ م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
رد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تصريحات أشرف صبحي وزير الرياضة، بشأن مدة المجلس الجديد، جاء ذلك في تصريحات عبر إذاعية "أون سبورت"، قائلا: "حتى هذه اللحظة اللجنة الخماسية لم تنته من وضع بنود اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة". وواصل عضو الجبلاية السابق، قائلا: "لا أتفق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حين قال إن المجلس الجديد لاتحاد الكرة سيستمر لمدة عام واحد، فالانتخابات ستقام مثل أي انتخابات أخرى وسيبقى المجلس 4 سنوات، مع كامل الاحترام لتصريحات الوزير".
وانتقد حارس الأهلي السابق، مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق، قائلا:"عبد الغني هو رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وكان من الممكن أن يقوم بالتبرع لصندوق تحيا مصر، واللاعبين المتضررين من وباء كورونا، في وقت آخر، حتى لا يربط البعض هذه التبرعات بخوضه انتخابات اتحاد الكرة المقبلة". وكان أشرف صبحي وزير
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عمار-حمدى

عمار حمدي: أتمنى تواجد هذا الثلاثي بالأولمبياد

حدد عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لطلائع الجيش، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة"، على قناة "أون تايم سبورت"، اللاعبين الثلاثة الذين يود تواجدهم مع المنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، التي تأجلت للعام المقبل، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "أتمنى تواجد كل من محمد صلاح، ومحمود تريزيجيه، جناح أستون فيلا، ومحمد الشناوي حارس الأهلي، وفي أثناء تواجدي بالنصر، تلقيت عدة عروض، مثل بازل السويسري، وجنت البلجيكي، وسموحة، فضلا عن عرض من الزمالك عن طريق أيمن عبد العزيز، الذي طلب عقد معي جلسة، لكنني رفضت احتراما للنصر".
رضا-عبد العال

رضا عبد العال: الخطيب أسطورة.. وأزمة صلاح لن تنتهي

أكد رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي سابقا، أن محمود الجوهري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، أنشأ روابط مشجعين تهتف باسمه، وكان يمنح المشجعين أموالا مقابل الهتاف له في المباريات، قائلا: "الجوهري كان يكره اللاعبين أصحاب المهارات مثلي وحمادة عبد اللطيف وطاهر أبو زيد وبدر رجب، لكنه أعظم مدرب في تاريخ مصر، وجيل المنتخب الوطني مع حسن شحاتة الأفضل في تاريخ مصر، فشحاتة حقق ما لم يحققه أي مدرب آخر، خاصة بطولات إفريقيا الثلاث، ناهيك عن الأداء المميز في كأس القارات".
فاروق جعفر

فاروق جعفر يسخر من مستوى حمدي النقاز

سخر فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، في لقاء ببرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك، من مستوى الدولي التونسي حمدي النقاز، الذي لم يفد النادي فنيا، كما أعطى انطباعا سيئا عن اللاعب الأجنبي، بعد هروبه، وذلك بحسب قوله، مضيفا: "أبديت رأيي الفني في حمدي النقاز منذ انضمامه للفريق، وتعرضت لهجوم شرس، وهو لاعب سيئ على المستوى الفني، وأدعي أنني أفهم بعض الشيء في كرة القدم، بحكم مسيرتي كلاعب ومدرب للعديد من أندية الدوري، وبحكم تحليلي الفني، أرى أن النقاز لم يفد الزمالك على الصعيد الفني، بقدر ما استفاد من النادي".
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حوار -مجدى- عبد-الغنى (9)

عبد الغني: يجب خلق المناصب لأبناء الأهلي داخل النادي

أكد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه ليس أقل حبا للقلعة الحمراء، عن صالح سليم رئيس مجلس إدارة النادي السابق، جاء ذلك في تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة"، مساء اليوم الإثنين، قائلا: "يجب أن يتم الاستعانة بأبناء الأهلي في المناصب داخل النادي، يجب خلق المناصب لأبناء النادي، وتأهيلهم لتلك المناصب". وواصل عضو اتحاد الكرة السابق، قائلا: "لو طُلب مني العمل في أي منصب داخل الأهلي، لن أحصل على أي مقابل مادي، حتى لو طلبني الأهلي مديرا للكرة".
حسام-الزناتى (1)

اتحاد الكرة: الزمالك لا يملك حق مقاضتنا بسبب القمة

قال حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك لا يستطيع مقاضاة اتحاد الكرة للحصول على نقاط مباراة القمة التي رفض خوضها أمام الأهلي، إذ أن المادة 45 من لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة لا تسمح للأندية باللجوء للمحاكم العادية، كما أن مادة 59 من لائحة فض النزاعات بالفيفا تلزم الاتحادات الأهلية بإدراج هذا البند، وأن الزمالك ليس لديه أي سند للجوء للمحكمة الرياضية في هذا الأمر.
رضا-عبد العال

رضا عبد العال: وليد سليمان يتعمد إيذاء منافسيه

طالب رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، بإبعاد بعض الأسماء عن خوض انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، إذ أن مجلس الجبلاية السابق برئاسة هاني أبو ريدة، لا يستحق الترشح من جديد لانتخابات اتحاد الكرة، مضيفا: "الجميع فقد الثقة في اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة حاليا، لأن ترشح هؤلاء منذ البداية كان بتوصية من أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا، ويجب ضخ دماء جديدة في إدارة اتحاد الكرة، أرفض نغمة أنني أهاجم الاتحاد لعدم منحي منصب بمنتخبات الشباب والناشئين وأقول لهم اعتبروني اعتزلت التدريب وردوا على اتهاماتي".
أفضل لاعب - كاف

الكاف: البطولات القارية لن تعود إلا في هذه الحالة

قال التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي والدولي لكرة القدم، أن عودة استئناف مباريات كرة القدم في البطولات القارية، لن يحدث إلا في حالة الانتهاء من فيروس كورونا الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث بوشماوي في تصريحات نقلتها صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، قائلا:" تعليمات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو واضحة بخصوص استئناف المسابقات وهم عدم اللعب إلا بعد الانتهاء من وباء كورونا والذي يهدد العالم حاليًا.
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