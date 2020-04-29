أحمد شوبير ينتقد مجدي عبد الغني بسبب تبرعات كورونا

تحرير:علي الزيني ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٥ م

أحمد شوبير

رد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تصريحات أشرف صبحي وزير الرياضة، بشأن مدة المجلس الجديد، جاء ذلك في تصريحات عبر إذاعية "أون سبورت"، قائلا: "حتى هذه اللحظة اللجنة الخماسية لم تنته من وضع بنود اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة". وواصل عضو الجبلاية السابق، قائلا: "لا أتفق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حين قال إن المجلس الجديد لاتحاد الكرة سيستمر لمدة عام واحد، فالانتخابات ستقام مثل أي انتخابات أخرى وسيبقى المجلس 4 سنوات، مع كامل الاحترام لتصريحات الوزير".

وانتقد حارس الأهلي السابق، مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق، قائلا:"عبد الغني هو رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وكان من الممكن أن يقوم بالتبرع لصندوق تحيا مصر، واللاعبين المتضررين من وباء كورونا، في وقت آخر، حتى لا يربط البعض هذه التبرعات بخوضه انتخابات اتحاد الكرة المقبلة". وكان أشرف صبحي وزير