جريمة

ضبط ربة منزل استعانت بزوجها وآخرين لقتل شقيقها

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٩ م
أرشيفية
أرشيفية
اختلفت مع أشقائها بسبب الميراث، وأقنعها زوجها بأنها تستحق أكثر مما أخذته، وأن أخيها الأكبر يستحوذ على حقها في الميراث، وحرضها على كراهيته إلى درجة تمنيها موته، ثم أقنعها بالفعل بقتل أخيها من خلال استئجار 3 آخرين، وعقدوا العزم على تنفيذ مخططهم الإجرامي، وبالفعل استدرجت شقيقها بحجة التفاهم والتوافق فيما بينهم، لكنها غدرت به ورفاقها، إذ قتلوه وقيدوا جثته بالحبال وربطوا فيها حجارة وألقوها في ترعة، وقبل أن تفلح المتهمة في خطتها بالمطالبة بإعادة تقسيم الميراث، تم ضبطها وشركائها.
قبل أيام عثر الأهالي على جثة رجل مقيد بالحبال في ترعة شرق مدينة قنا، بالبحث عن هوية المجني عليه تبين أنه يُدعى محمد مغربي سعيد، "50 عام- مقيم بمنطقة النحال"، وبالتحري عن علاقاته وعداواته، تبين وجود خلاف شديدي بينه وبين شقيقته التي تتهمه بالاستيلاء على ميراثها، وتحقق أنه كان ذاهبًا للقائها في توقيت متزامن
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«خلال أسبوع».. ضبط 211 مخالفة تموينية متنوعة

شنت أجهزة الأمن بالتعاون مع مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن قنا، حملة تفتيشية، لفرض الرقابة على الأسواق، والتحقق من طرح السلع للمواطنين، وعدم حجبها أو المغالاة في أسعارها، والتحقق من توافر احتياطات الأمن والسلامة، وعدم التلاعب في بيانات إنتاج السلع والالتزام بالمواصفات القياسية، وأسفرت الحملة عن ضبط 211 مخالفة تموينية متنوعة، خلال أسبوع في الفترة من 20 إلى 26 أبريل الجاري، ومن المقرر استمرار الحملات خاصة في ظل الجهود الراهنة لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.
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ضبط 35 متهمًا بحيازة مخدرات وأسلحة في حملة أمنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، علاوة على ضبط جرائم التهريب الجمركي، وتمكنت قوات الحملة على مدار 24 ساعة من ضبط 168 قطعة سلاح ناري، بحوزة 138 متهمًا، وضبط 194 قضية مخدرات بحوزة 212 متهمًا، كان بحوزتهم 29 كيلوجرام مواد مخدرة، وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ77 ألف و994 حكم قضائي متنوع.
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دعوى للمطالبة بحلول لرؤية الأبناء فى ظل أزمة كورونا

تقدم عدد من الأهالي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها الجهات المعنية في الدولة، بتوفير آلية لتمكين الآباء المنفصلين وغير الحاضنين، من رؤية ضغارهم، بعد غلق الحدائق العامة، والأندية ومراكز الشباب، في ظل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحملت الدعوى رقم 852 لسنة 2020، وطالبت بصفة مستعجلة بإلغاء تنفيذ القرار المطعون فيه في المادة السابعة منه والخاصة، بإغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية وذلك بدا من يوم 25 مارس الماضي، دون وضع بدائل لتطبيق نظام الرؤية.
انهيار-منزل

انفجار اسطوانة غاز يقتل مسنة خلال تجهيزها الطعام

لقيت سيدة عجوز مصرعها، خلال إعدادها طعام الإفطار لأسرتها، بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل منزل سكني مكون من 3 طوابق، كائن بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم انتشال جثمان الضحية ونقله إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، تمهيدا للتصريح بالدفن، فيما تولى رجال الحماية المدنية تأمين المنزل لمنع انفجارات أخرى به، وإجراء الفحص اللازم لبيان حالة العقار عقب الانفجار، ومدى خطورة الانهيار الجزئي به جراء الانفجار على باقي العقارات المجاورة.
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أصر على ضبط لصين فقتلاه والأمن يبحث عنهما

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لضبط المتهمين بقتل سمسار بمنطقة الهرم، وتم فحص كاميرات المراقبة بنطاق الحادث والتوصل إلى صورًا لهما وجاري الكشف عن هويتهما والقبض عليهما، إذ تبين أن المجني عليه انتبه لمحاولة اللصين فتح جراج مسكنه لسرقة سيارة شقيقه من داخله، فخرج إلى شرفة المنزل للتحقق من أن الصوت الذى سمعه نتاج محاولة فتح الجراج، وبالفعل شاهد لصين يحاولان فتح الباب، فصرخ يعلن وجود لصوص لإرهابهما وطلب مساعدة الأهالي ونزل للقبض عليهما، وحاول مطاردتهما فأطلقا عليه النيران من سلاح خرطوش فقتلاه.
جثة طفل

«ملاءة حمراء وحبل سري» جثة مولود في القمامة ببورسعيد

انتاب عمال جمع القمامة في منطقة زمزم بحي الضواحي ببورسعيد حالة من الفزع، إذ عثروا خلال رفع القمامة على جثة رضيع حديث الورادة، داخل صندوق قمامة، وانتابت القشعريرة أجساد العمال وهم يستنكرون أن تهون روح طفل لا حول له ولا قوة على جناة يتخلصون منه بهذا الشكل المفجع، إذ كان الطفل ملفوفًا في ملاءة حمراء، ويبدو أنه حديث الولادة إذ أن الحبل السري كان لا يزال ملفوفًا على جسده، بينما جسم المولود ملطخ بدماء الولادة، وعلى الفور استغاث عمال النظافة بشرطة النجدة لتحرير محضرًا بالواقعة.
جثة- ارشفيفة

«مرضيش يديله التوك توك».. جريمة قتل هزت شبرا الخيمة

"هات التوك توك، أروح بيه مشوار"، هكذا طلب عاطل من صديقه المقيم بدائرة ثان شبرا الخيمة، ليرد عليه صديقه معتذرًا بالرفض، قائلًا له: "معلش يا صاحبي أنت عارف أنا باكل عليه عيش ومحلتيش غيره، والدنيا دلوقت قلق، وممكن في أي كمين يسحبوا التوك توك، إركب مواصلات بدل ما تأذيني، ولو عايز فلوس المشوار عنيا ليك"، وهو ما اعتبره طالب ا"لتوك توك" إهانة له، فتشاجر مع ماله، وخلال تشاجرهما تعدى عليه بعدة طعنات بمفك كان موجود داخل "التوك توك"، فأردى صاحبه قتيلًا ولاذ بالفرار، حتى تمكنت قوات الامن من ضبطه.
جثة

«عايزين نت».. موظفة تدفع حياتها ثمنًا لهذا الطلب

بلاغ ورد إلى شرطة النجدة بالمنيا، يفيد بمقتل "م-ا" 59 عاماً موظفة، أثر إصابتها بعدة طعنات في الوجه والرقبة والصدر بمسكنها، وعلى الفور هرعت سيارات النجدة والإسعاف إلى محل البلاغ، فأكد المسعفون مصرع المجني عليها قبل وصولهم بوقت طويل، وأنها قُتلت بوحشية بطعنات نافذة في العنق والوجه، وأن الطعنات كانت غائرة وقطعت أوردة العنق مما تسبب في مصرع المجني عليها على الفور، واتهم أبناء المجني عليها والدهم "ع" 62 عاماً بالمعاش، بقتل أمهم، موضحين أنه عنيف وبخيل، ودائم سبهم وإهانتهم والتعدي عليهم، وزادت عصبيته وهمجيته معهم بعد خروجه على المعاش.
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