ضبط ربة منزل استعانت بزوجها وآخرين لقتل شقيقها

٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٩ م

أرشيفية

اختلفت مع أشقائها بسبب الميراث، وأقنعها زوجها بأنها تستحق أكثر مما أخذته، وأن أخيها الأكبر يستحوذ على حقها في الميراث، وحرضها على كراهيته إلى درجة تمنيها موته، ثم أقنعها بالفعل بقتل أخيها من خلال استئجار 3 آخرين، وعقدوا العزم على تنفيذ مخططهم الإجرامي، وبالفعل استدرجت شقيقها بحجة التفاهم والتوافق فيما بينهم، لكنها غدرت به ورفاقها، إذ قتلوه وقيدوا جثته بالحبال وربطوا فيها حجارة وألقوها في ترعة، وقبل أن تفلح المتهمة في خطتها بالمطالبة بإعادة تقسيم الميراث، تم ضبطها وشركائها.

قبل أيام عثر الأهالي على جثة رجل مقيد بالحبال في ترعة شرق مدينة قنا، بالبحث عن هوية المجني عليه تبين أنه يُدعى محمد مغربي سعيد، "50 عام- مقيم بمنطقة النحال"، وبالتحري عن علاقاته وعداواته، تبين وجود خلاف شديدي بينه وبين شقيقته التي تتهمه بالاستيلاء على ميراثها، وتحقق أنه كان ذاهبًا للقائها في توقيت متزامن