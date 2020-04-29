محمد إبراهيم: إدارة الزمالك استبعدتني من المباريات

تحرير:علي الزيني ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٨ م

محمد إبراهيم

أكد محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحالي، أنه تلقى عدة عروض من الأهلي، عندما كان لاعبا في الزمالك، لكنه رفضها، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مساء اليوم الأربعاء، قائلا:"تلقيت عروض كثيرة من النادي الأهلي، لكنني كنت أرفضها في كل مرة". وواصل لاعب الزمالك السابق، قائلا:"لم أفكر أبداً في الانتقال إلى النادي الأهلي، ولن أعيد التفكير بسبب الأموال، لست من نوعية اللاعبين الذين ينظرون إلى الأموال".

وتطرق لاعب المقاصه:"مدربو الزمالك بلا استثناء أخبروني بأن إدارة الزمالك تصدر تعليمات بعدم مشاركتي في المباريات، أي شخص ينفي ما قلته بشأن تعليمات إدارة الزمالك للمدربين بعدم مشاركتي فهو شخص لا يقول الحقيقة ومخطئ". وأضاف:"لم يكن هناك مدرب قادر على رفض تعليمات الإدارة حول التشكيل وعدم مشاركتي، الاستثناء

وتطرق لاعب المقاصه:"مدربو الزمالك بلا استثناء أخبروني بأن إدارة الزمالك تصدر تعليمات بعدم مشاركتي في المباريات، أي شخص ينفي ما قلته بشأن تعليمات إدارة الزمالك للمدربين بعدم مشاركتي فهو شخص لا يقول الحقيقة ومخطئ".



وأضاف:"لم يكن هناك مدرب قادر على رفض تعليمات الإدارة حول التشكيل وعدم مشاركتي، الاستثناء الوحيد كان المدرب البرتغالي فييرا فقط".



واختتم محمد إبراهيم تصريحاته، بالحديث عن مستقبله، قائلا:"عمري الآن 28 سنة، ما زالت أمامي فرصة كبيرة لتقديم أفضل ما لدي في المواسم المقبل، أحلم بقيادة منتخب مصر في كأس العالم مثلما فعلت في مونديال الشباب من قبل".