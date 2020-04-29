رياضة

محمد إبراهيم: إدارة الزمالك استبعدتني من المباريات

تحرير:علي الزيني ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٨ م
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
أكد محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحالي، أنه تلقى عدة عروض من الأهلي، عندما كان لاعبا في الزمالك، لكنه رفضها، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مساء اليوم الأربعاء، قائلا:"تلقيت عروض كثيرة من النادي الأهلي، لكنني كنت أرفضها في كل مرة". وواصل لاعب الزمالك السابق، قائلا:"لم أفكر أبداً في الانتقال إلى النادي الأهلي، ولن أعيد التفكير بسبب الأموال، لست من نوعية اللاعبين الذين ينظرون إلى الأموال".
وتطرق لاعب المقاصه:"مدربو الزمالك بلا استثناء أخبروني بأن إدارة الزمالك تصدر تعليمات بعدم مشاركتي في المباريات، أي شخص ينفي ما قلته بشأن تعليمات إدارة الزمالك للمدربين بعدم مشاركتي فهو شخص لا يقول الحقيقة ومخطئ". وأضاف:"لم يكن هناك مدرب قادر على رفض تعليمات الإدارة حول التشكيل وعدم مشاركتي، الاستثناء
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أحمد شوبير ينتقد مجدي عبد الغني بسبب تبرعات كورونا

رد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تصريحات أشرف صبحي وزير الرياضة، بشأن مدة المجلس الجديد، جاء ذلك في تصريحات عبر إذاعية "أون سبورت"، قائلا: "حتى هذه اللحظة اللجنة الخماسية لم تنته من وضع بنود اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة". وواصل عضو الجبلاية السابق، قائلا: "لا أتفق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حين قال إن المجلس الجديد لاتحاد الكرة سيستمر لمدة عام واحد، فالانتخابات ستقام مثل أي انتخابات أخرى وسيبقى المجلس 4 سنوات، مع كامل الاحترام لتصريحات الوزير".
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عمار حمدي: أتمنى تواجد هذا الثلاثي بالأولمبياد

حدد عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لطلائع الجيش، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة"، على قناة "أون تايم سبورت"، اللاعبين الثلاثة الذين يود تواجدهم مع المنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، التي تأجلت للعام المقبل، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "أتمنى تواجد كل من محمد صلاح، ومحمود تريزيجيه، جناح أستون فيلا، ومحمد الشناوي حارس الأهلي، وفي أثناء تواجدي بالنصر، تلقيت عدة عروض، مثل بازل السويسري، وجنت البلجيكي، وسموحة، فضلا عن عرض من الزمالك عن طريق أيمن عبد العزيز، الذي طلب عقد معي جلسة، لكنني رفضت احتراما للنصر".
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رضا عبد العال: الخطيب أسطورة.. وأزمة صلاح لن تنتهي

أكد رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي سابقا، أن محمود الجوهري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، أنشأ روابط مشجعين تهتف باسمه، وكان يمنح المشجعين أموالا مقابل الهتاف له في المباريات، قائلا: "الجوهري كان يكره اللاعبين أصحاب المهارات مثلي وحمادة عبد اللطيف وطاهر أبو زيد وبدر رجب، لكنه أعظم مدرب في تاريخ مصر، وجيل المنتخب الوطني مع حسن شحاتة الأفضل في تاريخ مصر، فشحاتة حقق ما لم يحققه أي مدرب آخر، خاصة بطولات إفريقيا الثلاث، ناهيك عن الأداء المميز في كأس القارات".
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الكاف: البطولات القارية لن تعود إلا في هذه الحالة

قال التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي والدولي لكرة القدم، أن عودة استئناف مباريات كرة القدم في البطولات القارية، لن يحدث إلا في حالة الانتهاء من فيروس كورونا الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث بوشماوي في تصريحات نقلتها صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، قائلا:" تعليمات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو واضحة بخصوص استئناف المسابقات وهم عدم اللعب إلا بعد الانتهاء من وباء كورونا والذي يهدد العالم حاليًا.
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المدير التنفيذي لاتحاد الكرة يكشف مصير بطولة الكأس

أكد وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أنه لم يتم تحديد مصير بطولة كأس مصر حتى الآن، جاء في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، مساء اليوم الإثنين، قائلا:"ما تردد عن وجود استقرار بشأن إلغاء بطولة كأس مصر، غير صحيح على الإطلاق، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن". وواصل العطار تصريحاته، قائلا: "وضعنا أكثر من سيناريو لاستكمال الموسم الكروي خلال الفترة المقبلة، يتحكم موعد استئناف النشاط الرياضي في مصير بطولة الكأس".
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ضياء السيد: النني أفضل لاعب خط وسط في مصر

رفض ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، في حواره مع برنامج "جمهور الثالثة"، اتهام الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأمريكي بوب برادلي بالفشل، عقب الخسارة بسداسية أمام غانا في ذهاب تصفيات كأس العالم 2014، إذ أن المنتخب المصري واجه ظروفا صعبة مع برادلي بسبب توقف النشاط وقلة الدخل المالي، فمباراة غانا كانت استثنائية كما أن منتخبات كبرى في العالم وقعت تحت الظروف نفسها، موضحا: "ألمانيا خسرت 7-1 أمام البرازيل مثلا في كأس العالم 2014، وللعلم بين شوطي هذه المباراة اتصل بي برادلي وقال إن هذه المباراة ذكرته بما حدث أمام غانا".
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محمد إبراهيم: الاستقرار سبب تفوق الأهلي على الزمالك

يرى محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن الاستقرار هو سبب تفوق الأهلي على الزمالك، في عدد البطولات، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 2 "، قائلا:"عامل الاستقرار، هذا هو السبب الرئيسي في تفوق الأهلي، عندما استقر جيل 2000 في الزمالك حصل على عدة بطولات". وواصل حديثه:"الزمالك يتسم بالاستقرار في الوقت الحالي، في الفترة الماضية تغير عدد اللاعبين بشكل كبير، أضر الفريق أكثر مما نفعه، والفريق حاليا يؤدي بشكل جيد تحت قيادة باتريس كارتيرون بدليل فوزه ببطولتي السوبر المصري والإفريقي
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