محامي رامز جلال يرد على نقابة الإعلاميين: «يؤدي أعمال ترفيهية»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٨ م

رامز جلال

ردًا على قرار نقابة الإعلاميين بمنع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" على قناة mbc مصر، على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية، قال أشرف عبد العزيز محامي رامز جلال، مساء اليوم الأربعاء، إنه عضوًا بنقابة المهن التمثيلية، متابعًا: «لا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية طبقًا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 بالفصل الأول الأحكام العامة بالمادة الأولى».

وأكد عبد العزيز، أن رامز جلال يؤدي أعمال ترفيهية لا تعد نشاط إعلاميًا ولا يخضع إلى نقابة الإعلاميين ونحنفظ بكافة الحقوق والإجراءات القانونية. كان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قد أصدر قرارا بمنع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية. وأوضح