محامي رامز جلال يرد على نقابة الإعلاميين: «يؤدي أعمال ترفيهية»
تحرير:محمد أبو زيد
٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٨ م
رامز جلال
ردًا على قرار نقابة الإعلاميين بمنع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" على قناة mbc مصر، على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية، قال أشرف عبد العزيز محامي رامز جلال، مساء اليوم الأربعاء، إنه عضوًا بنقابة المهن التمثيلية، متابعًا: «لا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية طبقًا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 بالفصل الأول الأحكام العامة بالمادة الأولى».
وأكد عبد العزيز، أن رامز جلال يؤدي أعمال ترفيهية لا تعد نشاط إعلاميًا ولا يخضع إلى نقابة الإعلاميين ونحنفظ بكافة الحقوق والإجراءات القانونية.
كان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قد أصدر قرارا بمنع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.
وأوضح
وأكد عبد العزيز، أن رامز جلال يؤدي أعمال ترفيهية لا تعد نشاط إعلاميًا ولا يخضع إلى نقابة الإعلاميين ونحنفظ بكافة الحقوق والإجراءات القانونية.
كان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قد أصدر قرارا بمنع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.
وأوضح القرار أن رامز جلال يمارس نشاطًا إعلاميًا كمقدم برنامج على قناة: "إم بي سي"، وهي موجهة للمجتمع المصري وتحمل اسم الدولة المصرية، وحيث إنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيدًا بنقابة الإعلاميين أو حاصلًا على تصريح بمزاولة المهنة تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفًا ما نصت عليه المادة 2 والمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.