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السيسي: مواجهة كورونا ينبغي أن تتم بالتوازي مع مكافحة الإرهاب

تحرير:محمد فتحي ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٦ م
السيسي
السيسي
شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في قمة مصغرة عبر الفيديو كونفرنس مع عدد من القادة الأفارقة، على رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، والسادة رؤساء كينيا ومالي والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى السادة رؤساء الجابون والنيجر وتنزانيا ورواندا وتشاد ومدغشقر ورئيس الوزراء السوداني، بصفتهم الرؤساء الحاليين للتجمعات الاقتصادية الإقليمية المختلفة في إفريقيا، إلى جانب السادة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة المصغرة جاءت لمتابعة نتائج القمم السابقة بين القادة الأفارقة للتباحث بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد على الدول الإفريقية ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة.وأكد الرئيس في هذا الصدد ضرورة استمرار التواصل بين الدول الإفريقية لتنسيق الجهود وتعزيز
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مقهى-زهرة-البستان

في زمن الكورونا.. المثقفون حائرون بعد غلق المقاهي

تعد المقاهى إحدى ساحات الحوار والتنوير والتفاعل الأدبى، خاصة التى اعتاد المثقفون ارتيادها، وفى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) التى فرضت العزلة الإجبارية عليهم، دشن البعض منهم مبادرات للتجمعات الثقافية الإلكترونية، لتعويض لقاءاتهم قبل تفشى الفيروس، لكن أغلب المثقفين لم يتفاعل معها، لافتقادها التفاعلات الإنسانية التى تسود لقاءاتهم.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 226 حالة جديدة بكورونا.. و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة: 25% من وفيات كورونا تمت قبل النقل لمستشفى العزل

قالت الدكتورة هالة زايد، إن هناك 17 مستشفى عزل على مستوى الجمهورية، يبلغ عدد الأسرة بها 3214 سريرا، وتضم 527 سرير عناية مركزة، و413 جهاز تنفس صناعي. مشيرة خلال اجتماعها عن بعد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، إلى أن المقار التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى ذوي الحالات الأقل خطورة، عددها 13 منشأة بينها مدن جامعية ونزل شباب، يبلغ عدد الأسرة بها 2288 سريرا، وبلغ عدد المحولين إليها حتى الآن 1374 حالة، خرج منها 574 حالة بعد تماثلها للشفاء، مضيفة أن 25% من إجمالي الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، نظرا لوصولهم إلى المستشفى في حالة متأخرة.
مصطفى مدبولي وهالة زايد

عقوبات فورية وإجراءات صارمة.. الحكومة تناقش خطة التعايش مع كورونا

عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا، والتي تقوم على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يومًا، للتصرف في ضوء تلك النتائج، مشيرة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.
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فيروس- كورونا (14)

صحة المنيا تنفي وفاة حالة مصابة بكورونا داخل المستشفى

قالت مديرية الصحة بالمنيا، مساء اليوم الجمعة، إن جميع الحالات المشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتم سحب عينات منها وفحصها في معمل pcr بمستشفي حميات المنيا، لافته غلى أنه عند ثبوت أي حالة من الحالات بحملها الفيروس يتم عمل فحص أخر بالمعامل المركزية بوزارة الصحة لنفس العينة للتأكد.
فيروس- كورونا (14)

تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إذ ذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة: «سجلت مختبراتنا 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وذي قار وأربيل وكركوك والمثنى والأنبار وبابل»، وأضاف البيان: «لم يتم تسجيل أي وفيات لهذا اليوم»، مبينا أنه تم تسجيل 24 حالة شفاء تام في بغداد والنجف والبصرة وأربيل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا

أكبر ارتفاع في العالم.. فرنسا تسجل1120 حالة وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية عالميا لهذه الحصيلة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى نقطة 6507 حالات بعد أن كانت على مستوى 5387 مساء أمس الخميس، بحسب روسيا اليوم.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

«1000 سيارة كعيادات متنقلة».. كيف ستواجه الحكومة كورونا؟

حزمة من الإجراءات قررت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتخاذها خلال الأيام المقبلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى نتفادي الانتقال للمرحلة الثالثة من الفيروس، حيث لا تزال مصر في المرحلة الثانية من مراحل فيروس كورونا. وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة الإجراءات الجديدة التي اتخذها اليوم لمواجهة فيروس كورونا خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، تمثلت أهم هذه القرارات في إدخال بعض المستشفيات الجامعية ضمن مستشفيات العزل في خطة مواجهة فيروس كورونا، وتخصيص 1000 سيارة كعيادات متنقلة في جميع المحافظات، ووقف مؤقت للعالقين بالخارج لحين التأكد من سلامة العائدين منهم حتى الآن.
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