السيسي: مواجهة كورونا ينبغي أن تتم بالتوازي مع مكافحة الإرهاب

تحرير:محمد فتحي ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٦ م

السيسي

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في قمة مصغرة عبر الفيديو كونفرنس مع عدد من القادة الأفارقة، على رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، والسادة رؤساء كينيا ومالي والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى السادة رؤساء الجابون والنيجر وتنزانيا ورواندا وتشاد ومدغشقر ورئيس الوزراء السوداني، بصفتهم الرؤساء الحاليين للتجمعات الاقتصادية الإقليمية المختلفة في إفريقيا، إلى جانب السادة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة المصغرة جاءت لمتابعة نتائج القمم السابقة بين القادة الأفارقة للتباحث بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد على الدول الإفريقية ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة.وأكد الرئيس في هذا الصدد ضرورة استمرار التواصل بين الدول الإفريقية لتنسيق الجهود وتعزيز