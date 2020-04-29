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في زمن الكورونا.. المثقفون حائرون بعد غلق المقاهي

مبادرات لتعويض حلقات النقاش على الفيسبوك.. والانقسام سيد الموقف الرافضون: التجمعات الإلكترونية تفتقد التفاعل الإنسانى.. والمؤيدون: نتعامل مع بداية جديدة للعالم
تحرير:خالد وربي ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ م
مقاهي المثقفين بالقاهرة
مقاهي المثقفين بالقاهرة
تعد المقاهى إحدى ساحات الحوار والتنوير والتفاعل الأدبى، خاصة التى اعتاد المثقفون ارتيادها، وفى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) التى فرضت العزلة الإجبارية عليهم، دشن البعض منهم مبادرات للتجمعات الثقافية الإلكترونية، لتعويض لقاءاتهم قبل تفشى الفيروس، لكن أغلب المثقفين لم يتفاعل معها، لافتقادها التفاعلات الإنسانية التى تسود لقاءاتهم.
«السوشيال ميديا» البديل المتاح أسست الشاعرات هدى عمران وزيزى شوشة وأمل إدريس هارون، على موقع "فيسبوك"، قبل أيام، ما أطلق عليه "الكارنتينا"، وهى مدونة إلكترونية، أو "مجلة صغيرة"، أو "مقهى فيسبوكى"، ترفع شعار "ضد فكرة نهاية العالم"، وجاء فى التعريف الخاص بها: "مهتمة بالفن والأنثربولوجى.. نسعد
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حفل توقيع ديوان «المرأة ذات الوزن المرح» للشاعرة رانية خلاف (37)

«المرأة ذات الوزن المرح».. رانية خلاف تبدع وتزيح الخوف من طريقها

تحكي الشاعرة رانية خلاف عن ديوانها الشعري الجديد الصادر عن دار "أزمنة" بالأردن 2020 "المرأة ذات الوزن المرح.. نصوص إيروتيكية"، فتقول: الشعرُ كما أراه، هو التقاء إنساني –عارٍ من التنميق المقصود- مع الحياة، تفاعل مع الأشكال المادية والروحية التي نواجهها، الشعر هو اليومي، هو الحميمي. أن أكتب شعرا يعني أن أقبل التعري، أن أنفتح، أن أختلط بالمرئي.
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توقيع ومناقشة.. رانية خلاف تحتفل بديوانها «المرأة ذات الوزن المرح» السبت

يقام حفل توقيع ديوان «المرأة ذات الوزن المرح» للشاعرة رانية خلاف، في السادسة مساء السبت المقبل، بجاليري مشربية في شارع محمود بسيوني بمنطقة وسط البلد، ويصاحب فعاليات الحفل عرض بالشرائح لتجربة الكتابة الارتجالية التفاعلية مع أعمال الفنانين التشكيليين حسام صقر وخالد سراج، وتخصص فقرة رئيسة لمناقشة الديوان، الصادر عن دار أزمنة بعمان الأردن، بمشاركة الباحث والناقد الأدبي الدكتور محمد الشحات والشاعر والناقد مؤمن سمير.
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الفنان صلاح عناني: مصر تعيش لحظة تاريخية «فارقة»

أكد الفنان التشكيلي صلاح عناني،أن مصر تعيش الآن لحظة تاريخية لن تتكرر، تتمثل في الحضور المصري القوي في غياب وجود إمبراطورية تحكم العالم، وأنه من هذا المنطلق تنبهت الدولة المصرية للاهتمام بالتوجه نحو القارة الأفريقية باعتبارها تمثل عمقا استراتيجيا كبيرا بالنسبة لمصر،وهو ما ظهر بقوة في دعمها لأمن واستقرار ليبيا في مواجهة مخاطر الجماعات المتطرفة. وقال عناني خلال فعاليات الندوة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان: "اللوحة التشكيلية ومخاطبة الجماهير"، بمشاركة الدكتور محمد حمدي، أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، إن الحضارة المصرية تمتد إلى أكثر من 45 ألف عام وليس 7 آلاف عام كما يزعم الغرب، في محاولة منهم لطمس الهوية الثقافية المصرية.
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الأوسكار: قبول الأفلام على منصات رقمية بسبب كورونا

أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، دفعت القائمون على جوائز جولدن جلوب إلى تغيير سياساتها، من خلال تقييم الأفلام عبر المنصات إلكترونية، إذ صرح منظمو حفل توزيع جوائز الأوسكار، أمس الثلاثاء، بأنه سيتم إجراء بعض التغييرات على قواعد الأفلام الخاصة بعام 2021.
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«الفيروس اتعمل لشيء معين»..إليسا توجه رسالة أمل

يحاول الجميع الآن تشجيع الجيش الأبيض، على استكمال مهامه الصعبة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذين يبذلون قصارى جهدهم، للتخفيف من آلام المرضى، ما دفع الفنانة إليسا إلى توجيه رسالة تحية وشكر، للأطباء في كل مكان، وللتشجيع على البقاء في المنزل، وصورت أغنية بعنوان "هنغني كمان وكمان" من داخل المنزل، وظهرت معها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، من خلال الفيديو كول، من أجل تحدي أجواء الكورونا، ونشر الفرح والمرح، وحققت الأغنية أكثر من 3.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".
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«جورج كلوني وزوجته» يتبرعا بأكثر من مليون دولار

يتحد العالم لأول مرة من أجل إنقاذ البشرية، ومواجهة فيروس الكورونا المستجد، فقررت جميع فئات الشعوب، مساعدة غير القادرين في هذه الفترة الحرجة، فأطلقت مبادرات من قبل الفنانين ونجوم الكورة، على سبيل المثال مبادرة الخير، التي تستهدف الأسر المتضررة من الكورونا، وغيرها من الأعمال النبيلة الأخرى، للتشجيع على البقاء بالمنزل، والالتزام بما أقرته الدول من إجراءات وقائية، تتمثل في عدم الخورج إلا للضرورة القصوى، ومن الدول العربية إلى الخارج، فقرر الثانئي جورج كلوني وزوجته التبرع بأكثر من مليون دولار لمكافحة الكورونا.
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«جون براين».. هزم السرطان مرتين وقضت «كورونا» عليه

هاجمت الكورونا العالم أجمع، لا يوجد بلد آمن الآن، وليس لدينا حلول سوى الالتزام بما أقرته البلاد من إجراءات وقائية، تتمثل في البقاء بالمنزل، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وغسل اليدين جيدا، وعدم الخورج إلا للضرورة القصوى، وبالرغم من أن عددا كبيرا من الأشخاص يتبع إجراءات السلامة، إلا أن "كورونا" تمكنت من الدخول إلى القصر الملكي، وأصابت ولي العهد الأمير تشارلز، كما هاجمت عددًا من الفنانين وكان آخرهم المغني الأمريكي جون براين، الذي توفى نتيجة الإصابة بالفيروس.
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