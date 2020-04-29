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في زمن الكورونا.. المثقفون حائرون بعد غلق المقاهي

مبادرات لتعويض حلقات النقاش على الفيسبوك.. والانقسام سيد الموقف الرافضون: التجمعات الإلكترونية تفتقد التفاعل الإنسانى.. والمؤيدون: نتعامل مع بداية جديدة للعالم
تحرير:خالد وربي ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ م
مقاهي المثقفين بالقاهرة
مقاهي المثقفين بالقاهرة
تعد المقاهى إحدى ساحات الحوار والتنوير والتفاعل الأدبى، خاصة التى اعتاد المثقفون ارتيادها، وفى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) التى فرضت العزلة الإجبارية عليهم، دشن البعض منهم مبادرات للتجمعات الثقافية الإلكترونية، لتعويض لقاءاتهم قبل تفشى الفيروس، لكن أغلب المثقفين لم يتفاعل معها، لافتقادها التفاعلات الإنسانية التى تسود لقاءاتهم.
«السوشيال ميديا» البديل المتاح أسست الشاعرات هدى عمران وزيزى شوشة وأمل إدريس هارون، على موقع "فيسبوك"، قبل أيام، ما أطلق عليه "الكارنتينا"، وهى مدونة إلكترونية، أو "مجلة صغيرة"، أو "مقهى فيسبوكى"، ترفع شعار "ضد فكرة نهاية العالم"، وجاء فى التعريف الخاص بها: "مهتمة بالفن والأنثربولوجى.. نسعد
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الرئيس-السيسى

السيسي: مواجهة كورونا ينبغي أن تتم بالتوازي مع مكافحة الإرهاب

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في قمة مصغرة عبر الفيديو كونفرنس مع عدد من القادة الأفارقة، على رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، والسادة رؤساء كينيا ومالي والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى السادة رؤساء الجابون والنيجر وتنزانيا ورواندا وتشاد ومدغشقر ورئيس الوزراء السوداني، بصفتهم الرؤساء الحاليين للتجمعات الاقتصادية الإقليمية المختلفة في إفريقيا، إلى جانب السادة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 226 حالة جديدة بكورونا.. و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة: 25% من وفيات كورونا تمت قبل النقل لمستشفى العزل

قالت الدكتورة هالة زايد، إن هناك 17 مستشفى عزل على مستوى الجمهورية، يبلغ عدد الأسرة بها 3214 سريرا، وتضم 527 سرير عناية مركزة، و413 جهاز تنفس صناعي. مشيرة خلال اجتماعها عن بعد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، إلى أن المقار التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى ذوي الحالات الأقل خطورة، عددها 13 منشأة بينها مدن جامعية ونزل شباب، يبلغ عدد الأسرة بها 2288 سريرا، وبلغ عدد المحولين إليها حتى الآن 1374 حالة، خرج منها 574 حالة بعد تماثلها للشفاء، مضيفة أن 25% من إجمالي الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، نظرا لوصولهم إلى المستشفى في حالة متأخرة.
مصطفى مدبولي وهالة زايد

عقوبات فورية وإجراءات صارمة.. الحكومة تناقش خطة التعايش مع كورونا

عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا، والتي تقوم على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يومًا، للتصرف في ضوء تلك النتائج، مشيرة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.
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