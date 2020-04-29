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لابسة ستارة.. ياسمين رئيس تتعرض لوصلة سخرية من رامز

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٢ م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
حلت الفنانة ياسمين رئيس ضيفة على برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه رامز جلال على قناة mbc مصر، وبمجرد نزولها من السيارة تعرضت لوصلة سخرية من رامز، إذ وصف قميصها التي ترتديه بالستارة، وسخر من سلسلة تتدلى من نظارة "رئيس" واصفا إياها بـ"سرج الخيل"، وأثناء تركيب "المايك" لها قال رامز: "هتدخل المايك في الستارة إللي لابساها دي إزاي"، وتابع: "خايبة كمان في اللبس"، لم تنته سخرية رامز حيث وصف أكلها للبان بأنها تشبه الفنانة شادية في فيلم نحن لانزرع الشوك.
وعلق رامز جلال: "دي مش بتاكل لبان يا جماعة دي بتاكل فجل"، وطال وجه ياسمين رئيس سخرية رامز أثناء عمل المكياج لها وعلق قائلا: "وشك مجير"، حتى تسريحة شعرها لم تسلم من تريقته0 كان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قد أصدر قرارا بمنع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين
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غادة-عادل

«متكهربنيش».. بكاء غادة عادل ببرنامج رامز مجنون رسمي

وقعت الفنانة غادة عادل ضحية لرامز جلال في أولى حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي"، إذ جلست غادة عادل على كرسي البرنامج، مقيدة، ودخلت في وصلة من البكاء بعد صعقها بالكهرباء ثم أغرقها بالمياه، وقام بتحريكها من على الكرسي في جميع الاتجاهات، وخوفا من الصعق بالكهرباء بكت غادة وتوسلت له قائلة: "متكهربنيش والنبي"، وأجبرها على الغناء باسمه تحت تهديد "ثعبان" ممسكا به. وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداعه من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت.
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«رامز مجنون رسمي» يتخطى الـ26 مليون مشاهدة في يومين

تخطى برومو برنامج "رامز مجنون رسمي" حاجز الـ26 مليون مشاهدة على جميع مواقع التواصل الإجتماعي، منذ طرحه قبل يومين، إذ كتب رامز جلال على حسابه عبر إنستجرام: "بسم الله ماشاء الله، لا قوة إلا بالله إجمالى عدد مشاهدات برومو رامز مجنون رسمي على كل مواقع السوشيال الميديا في 48 ساعة 26.5. مليون مشاهدة، الحمد لله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر". وتصدر البرومو تريند موقع يوتيوب، وتخطى أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد يومين من طرحه عبر قناة رامز جلال الرسمية على يوتيوب.
فيفى-عبده

«كهربني جامد جدا».. فيفي عبده تهدد بمقاضاة رامز جلال

قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريح لها: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي». وكشفت أنها تعرضت للصعق الكهربائي، وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف» التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة «أروى» بالاتفاق مع «رامز» بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
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بفانوس وهيكل عظمي.. طرح بوستر برنامج رامز مجنون رسمي

كشفت قناة MBC مصر عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، على صفحتها عبر إنستجرام، إذ ظهر رامز جلال على البوستر ممسكا بصاعق كهربائي وفانوس ويقف خلف هيكل عظمي. تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
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