لابسة ستارة.. ياسمين رئيس تتعرض لوصلة سخرية من رامز

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٢ م

ياسمين رئيس

حلت الفنانة ياسمين رئيس ضيفة على برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه رامز جلال على قناة mbc مصر، وبمجرد نزولها من السيارة تعرضت لوصلة سخرية من رامز، إذ وصف قميصها التي ترتديه بالستارة، وسخر من سلسلة تتدلى من نظارة "رئيس" واصفا إياها بـ"سرج الخيل"، وأثناء تركيب "المايك" لها قال رامز: "هتدخل المايك في الستارة إللي لابساها دي إزاي"، وتابع: "خايبة كمان في اللبس"، لم تنته سخرية رامز حيث وصف أكلها للبان بأنها تشبه الفنانة شادية في فيلم نحن لانزرع الشوك.

وعلق رامز جلال: "دي مش بتاكل لبان يا جماعة دي بتاكل فجل"، وطال وجه ياسمين رئيس سخرية رامز أثناء عمل المكياج لها وعلق قائلا: "وشك مجير"، حتى تسريحة شعرها لم تسلم من تريقته0 كان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قد أصدر قرارا بمنع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين