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3 وفيات و57 إصابة بـ«كورونا» في السودان خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 وفيات، و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إذ قالت الوزارة إن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 375، والوفيات إلى 28 فيما بلغ عدد حالات الشفاء 32. وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس الثلاثاء، عن كارثة كبرى قد تقع في السودان سببها فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في العديد من دول العالم مؤخرًا، وتسبب في وفة وإصابة العديد من المواطنين، إذا لم ترفع العقوبات المفروضة عليه، ويمنح مساعدة مالية، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
وأكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أنه بدون هذا الدعم الدولي، قد تنهار عملية التحول الحالي في البلاد إلى دولة ديمقراطية ومستقرة، محذرة من أن نقطة الانهيار يمكن أن تكمن في كوفيد-19.وقالت إن النظام الصحي غير مجهز لمواجهة الوباء، والطريقة الوحيدة لتجنب كارثة إنسانية هي أن يساعد المانحون
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فيروس كورونا

«اعتبارا من الغد».. السعودية: فتح محافظة القطيف

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن السلطات قررت السماح بدخول محافظة القطيف والخروج منها اعتبارا من 30 أبريل، إذ نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله: "في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 7 رمضان 1441 هجريا، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها"، وفقا لروسيا اليوم.
تفجير في عفرين - سوريا

تقارير: مقتل 11 طفلا خلال هجوم على سوق مكتظ في عفرين

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الأربعاء، أن هناك تقارير تفيد بمقتل 11 طفلا إضافة إلى إصابة العشرات بجروح نتيجة انفجار قنبلة قرب حاوية بنزين في سوق مكتظ بمدينة عفرين في الريف الشمالي من مدينة حلب السورية، أمس الثلاثاء. وأعرب تيد شيبان المدير الإقليمى ليونيسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن الخشية من أن يكون عدد القتلى أكبر من هذا بكثير، قائلا إنه وبعد 10 سنوات من الحرب فى سوريا فإن الأطفال لا يزالون أكبر المتضررين جراء العنف غير المسبوق والدمار والموت.
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مصرف لبنان: غياب إصلاحات الحكومة سبب التدهور المالي

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الأربعاء، أن المصرف ساهم في تمويل الدولة، مستندات إلى وعود بإجراء إصلاحات لم تنفذها الحكومات المتعاقبة، في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان سنويا إلى حوالي 16 مليار دولار ليستمر. وفي خضم أزمة اقتصادية ومالية عميقة تشهدها البلاد منذ أشهر، رفض سلامة الاتهامات الموجهة له بالوقوف وراء سياسة استدانة الدولة نتيجة الهندسات المالية التي اتبعها، قائلا: "مولنا جزءاً من حاجات الدولة، لأنه كانت هناك وعود بالإصلاح من الدولة، وهذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية، إذ كانت هناك أوقات فراغ طويل في سدة الحكومة".
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رئيس برلمان ليبيا ينفي وجود خلافات مع حفتر

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي خلافات بينه والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وأن مبادرته الأخيرة لا تتعارض مع تصريحات حفتر الأخيرة، إذ أن مبادرته للحل السياسي في ليبيا تستند إلى الأعراف الليبية والاجتماعية، كما أن ليبيا مرتبطة بالمجتمع الدولي وليست معزولة عنه، متابعا: "هذه المبادرة ترمي إلى حل الأزمة الليبية سياسيا، وتستند إلى خلفيات تاريخية، وأن فترة ما بعد استقلال ليبيا شهدت تشكيل لجنة الدستور بواقع 20 ممثلا عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة".
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بسبب كورونا.. فرض حظر التجول في الخرطوم لمدة 3 أسابيع

فرضت الحكومة السودانية حظر تجوال شامل في العاصمة الخرطوم، وذلك بعد تسجيل 10 إصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، إذ قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، اليوم الإثنين، إن اللجنة العليا للطوارئ قررت الإغلاق الشامل في الخرطوم ابتداء من السبت المقبل، بعدما استمعت إلى تقرير مقلق من وزارة الصحة، مشددًا على أن الحكومة ستقوم بالتدابير اللازمة حتى يتم تطبيق الحظر الشامل في ولاية الخرطوم ابتداء من السبت، ولمدة ثلاثة أسابيع باستثناء البقالات والصيدليات، وفقا لسبوتنيك.
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صحة المنيا تنفي وفاة حالة مصابة بكورونا داخل المستشفى

قالت مديرية الصحة بالمنيا، مساء اليوم الجمعة، إن جميع الحالات المشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتم سحب عينات منها وفحصها في معمل pcr بمستشفي حميات المنيا، لافته غلى أنه عند ثبوت أي حالة من الحالات بحملها الفيروس يتم عمل فحص أخر بالمعامل المركزية بوزارة الصحة لنفس العينة للتأكد.
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تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إذ ذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة: «سجلت مختبراتنا 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وذي قار وأربيل وكركوك والمثنى والأنبار وبابل»، وأضاف البيان: «لم يتم تسجيل أي وفيات لهذا اليوم»، مبينا أنه تم تسجيل 24 حالة شفاء تام في بغداد والنجف والبصرة وأربيل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا

أكبر ارتفاع في العالم.. فرنسا تسجل1120 حالة وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية عالميا لهذه الحصيلة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى نقطة 6507 حالات بعد أن كانت على مستوى 5387 مساء أمس الخميس، بحسب روسيا اليوم.
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