3 وفيات و57 إصابة بـ«كورونا» في السودان خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 وفيات، و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إذ قالت الوزارة إن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 375، والوفيات إلى 28 فيما بلغ عدد حالات الشفاء 32. وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس الثلاثاء، عن كارثة كبرى قد تقع في السودان سببها فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في العديد من دول العالم مؤخرًا، وتسبب في وفة وإصابة العديد من المواطنين، إذا لم ترفع العقوبات المفروضة عليه، ويمنح مساعدة مالية، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.

وأكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أنه بدون هذا الدعم الدولي، قد تنهار عملية التحول الحالي في البلاد إلى دولة ديمقراطية ومستقرة، محذرة من أن نقطة الانهيار يمكن أن تكمن في كوفيد-19.وقالت إن النظام الصحي غير مجهز لمواجهة الوباء، والطريقة الوحيدة لتجنب كارثة إنسانية هي أن يساعد المانحون