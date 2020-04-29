فحص قرية المسيري في الإسكندرية بعد إصابة 18 شخصًا بكورونا

تحرير:محمد مجلي ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ م

كورونا

قامت لجنة من إدارة الطب الوقائي والأمراض المعدية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بعمل زيارة ميدانية لسكان قرية المسيري، بإحدى قرى العامرية، غرب المدينة، لتوقيع الكشف الطبي وفحص الوضع الصحي لحالة سكان القرية وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل القرية لنحو 18 حالة، حيث من المقرر أن يقوم الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة برفع تقرير طبي مفصل عن الوضع للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لاتخاذ القرار سواء بعزل القرية من عدمه خلال المرحلة المقبلة.

وقال مصدر طبي بوزارة الصحة، إن فريق طبي قام بزيارة القرية لإجراء متابعة دقيقة لكافة الحالات خلال الأيام الماضية، حيث تم رصد حالة المخالطين الصحية للحالات الايجابية والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، بالإضافة إلى توعية المخالطين بأهمية العزل وطريقته.وأضاف المصدر الطبي، أن إدارة الطب الوقائي تقوم بزيارة