رمزي: إدارة الأهلي رفضت عودتي وأخطأت في حق أجيري

تحرير:علي الزيني ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م

هاني رمزي

أكد هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، أن طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يستحق أن يرتدي شارة قيادة الفراعنة، عن مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، جاء في تصريحات عبر "أون سبورت"، قائلا:"أرى أن طارق حامد يمتلك شخصية قوية وأفضل من محمد صلاح، في جزئية لم شمل اللاعبين والشد من أزرهم واذا ارتدى قميص المنتخب سيكون قائدا ناجح". وواصل رمزي تصريحاته، قائلا:"أشعر بالندم بسبب توقيت تصريحاتي ضد أجيري، بعد الخروج من كأس الأمم، حيث خانني التوفيق في التوقيت فقط، وهو ما جعل البعض يرى انني أبحث عن القفز من المركب بعد الخسارة".

وأضاف:"ملف عمرو وردة تسبب في توتر شديد داخل معسكر المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وكنت لا ارغب في عودته بعد قرار استبعاده في المرة الأولى، ولكن تدخل اتحاد الكرة واللاعبين أعاد اللاعب للمنتخب من جديد". وأردف:"كنت قريبا من العودة للأهلي في عام 2005، ولكن الإدارة التي كانت متواجدة في هذا

وأضاف:"ملف عمرو وردة تسبب في توتر شديد داخل معسكر المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وكنت لا ارغب في عودته بعد قرار استبعاده في المرة الأولى، ولكن تدخل اتحاد الكرة واللاعبين أعاد اللاعب للمنتخب من جديد".



وأردف:"كنت قريبا من العودة للأهلي في عام 2005، ولكن الإدارة التي كانت متواجدة في هذا التوقيت رفضت رغبتي بالعودة، سبب الرفض هو عدم حاجة الفريق لخدماتي، رغم أني كنت سأخوض التجربة بدون الحصول على مقابل مادي، احترمت قرار إدارة الأهلي ولم أغضب، وقررت بعد ذلك الاتجاه نحو العمل في مجال التدريب".



وشدد:"أحلم بتدريب النادي الأهلي أو منتخب مصر في الفترة المقبلة، ولكني أرفض التواجد في منصب الرجل الثاني مرة آخرى".



