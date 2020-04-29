رياضة

رمزي: إدارة الأهلي رفضت عودتي وأخطأت في حق أجيري

تحرير:علي الزيني ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م
هاني رمزي
هاني رمزي
أكد هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، أن طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يستحق أن يرتدي شارة قيادة الفراعنة، عن مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، جاء في تصريحات عبر "أون سبورت"، قائلا:"أرى أن طارق حامد يمتلك شخصية قوية وأفضل من محمد صلاح، في جزئية لم شمل اللاعبين والشد من أزرهم واذا ارتدى قميص المنتخب سيكون قائدا ناجح". وواصل رمزي تصريحاته، قائلا:"أشعر بالندم بسبب توقيت تصريحاتي ضد أجيري، بعد الخروج من كأس الأمم، حيث خانني التوفيق في التوقيت فقط، وهو ما جعل البعض يرى انني أبحث عن القفز من المركب بعد الخسارة".
وأضاف:"ملف عمرو وردة تسبب في توتر شديد داخل معسكر المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وكنت لا ارغب في عودته بعد قرار استبعاده في المرة الأولى، ولكن تدخل اتحاد الكرة واللاعبين أعاد اللاعب للمنتخب من جديد". وأردف:"كنت قريبا من العودة للأهلي في عام 2005، ولكن الإدارة التي كانت متواجدة في هذا
اقرأ المزيد
محمد إبراهيم (1)

محمد إبراهيم: إدارة الزمالك استبعدتني من المباريات

أكد محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحالي، أنه تلقى عدة عروض من الأهلي، عندما كان لاعبا في الزمالك، لكنه رفضها، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مساء اليوم الأربعاء، قائلا:"تلقيت عروض كثيرة من النادي الأهلي، لكنني كنت أرفضها في كل مرة". وواصل لاعب الزمالك السابق، قائلا:"لم أفكر أبداً في الانتقال إلى النادي الأهلي، ولن أعيد التفكير بسبب الأموال، لست من نوعية اللاعبين الذين ينظرون إلى الأموال".
مؤتمر-احمد-شوبير-فى-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

أحمد شوبير ينتقد مجدي عبد الغني بسبب تبرعات كورونا

رد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تصريحات أشرف صبحي وزير الرياضة، بشأن مدة المجلس الجديد، جاء ذلك في تصريحات عبر إذاعية "أون سبورت"، قائلا: "حتى هذه اللحظة اللجنة الخماسية لم تنته من وضع بنود اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة". وواصل عضو الجبلاية السابق، قائلا: "لا أتفق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حين قال إن المجلس الجديد لاتحاد الكرة سيستمر لمدة عام واحد، فالانتخابات ستقام مثل أي انتخابات أخرى وسيبقى المجلس 4 سنوات، مع كامل الاحترام لتصريحات الوزير".
عمار-حمدى

عمار حمدي: أتمنى تواجد هذا الثلاثي بالأولمبياد

حدد عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لطلائع الجيش، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة"، على قناة "أون تايم سبورت"، اللاعبين الثلاثة الذين يود تواجدهم مع المنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، التي تأجلت للعام المقبل، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "أتمنى تواجد كل من محمد صلاح، ومحمود تريزيجيه، جناح أستون فيلا، ومحمد الشناوي حارس الأهلي، وفي أثناء تواجدي بالنصر، تلقيت عدة عروض، مثل بازل السويسري، وجنت البلجيكي، وسموحة، فضلا عن عرض من الزمالك عن طريق أيمن عبد العزيز، الذي طلب عقد معي جلسة، لكنني رفضت احتراما للنصر".
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد إبراهيم (1)

محمد إبراهيم: إدارة الزمالك استبعدتني من المباريات

أكد محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحالي، أنه تلقى عدة عروض من الأهلي، عندما كان لاعبا في الزمالك، لكنه رفضها، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مساء اليوم الأربعاء، قائلا:"تلقيت عروض كثيرة من النادي الأهلي، لكنني كنت أرفضها في كل مرة". وواصل لاعب الزمالك السابق، قائلا:"لم أفكر أبداً في الانتقال إلى النادي الأهلي، ولن أعيد التفكير بسبب الأموال، لست من نوعية اللاعبين الذين ينظرون إلى الأموال".
حوار -مجدى- عبد-الغنى (9)

عبد الغني: يجب خلق المناصب لأبناء الأهلي داخل النادي

أكد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه ليس أقل حبا للقلعة الحمراء، عن صالح سليم رئيس مجلس إدارة النادي السابق، جاء ذلك في تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة"، مساء اليوم الإثنين، قائلا: "يجب أن يتم الاستعانة بأبناء الأهلي في المناصب داخل النادي، يجب خلق المناصب لأبناء النادي، وتأهيلهم لتلك المناصب". وواصل عضو اتحاد الكرة السابق، قائلا: "لو طُلب مني العمل في أي منصب داخل الأهلي، لن أحصل على أي مقابل مادي، حتى لو طلبني الأهلي مديرا للكرة".
شريف-إكرامي

إكرامي: اتخذت قرار الرحيل بسبب إدارة الأهلي

قال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات مع برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، إن قرار رحيله عن القلعة الحمراء هو الأصعب خلال مسيرته داخل الملاعب على مدار حياته، وأنه شعر بعدم تقدير من الإدارة بسبب تأخر المفاوضات معه بشأن التجديد، ما دفعه لاتخاذ قرار مبكر بالرحيل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الجاري، موضحا: "تأخر المفاوضات معي ليس السبب الوحيد الذي دفعني للرحيل، لكن أريد أن أشارك في المباريات أيضا، وفكرت كثيرا حتى علمت جيدا أن مشاركتي مع الأهلي ستكون صعبة في ظل تألق محمد الشناوي".
ضياء السيد (1)

ضياء السيد: النني أفضل لاعب خط وسط في مصر

رفض ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، في حواره مع برنامج "جمهور الثالثة"، اتهام الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأمريكي بوب برادلي بالفشل، عقب الخسارة بسداسية أمام غانا في ذهاب تصفيات كأس العالم 2014، إذ أن المنتخب المصري واجه ظروفا صعبة مع برادلي بسبب توقف النشاط وقلة الدخل المالي، فمباراة غانا كانت استثنائية كما أن منتخبات كبرى في العالم وقعت تحت الظروف نفسها، موضحا: "ألمانيا خسرت 7-1 أمام البرازيل مثلا في كأس العالم 2014، وللعلم بين شوطي هذه المباراة اتصل بي برادلي وقال إن هذه المباراة ذكرته بما حدث أمام غانا".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]