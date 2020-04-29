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سلبية تحاليل الفريق الطبي المخالط لمريض الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة الدائم على سلامة فريقها الطبي المتميز من هيئة تمريض وأطباء، لافته أنهم يعملون ليلًا ونهارًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرًا في العديد من دول العالم، وتسبب في إصابة ووفاة العديد من المواطنين في مختلف الدول، مشيرة إلى أنه بعد إجراء اختبارًا لـ25 فردًا من الفريق الطبي المخالط للمريض في المستشفى التخصصي الذي تم تحويله لمستشفى العزل في أبو خليفة جاءت جميع نتائج التحاليل سلبيه.
ووجهت الدكتورة ماجدة هجرس بضروره تشكيل فريق المراقبه على التعليمات الوقائية مع تشكيل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للطاقم الطبي، مشدده على أن عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية سيواجه بالمساءله القانونية.وأهابت رئيس جامعة القناة على ضرورة تحري الدقة في كافة المعلومات التي يتم نشرها في وسائل الإعلام
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كورونا والحجر الصحي (12)

فحص قرية المسيري في الإسكندرية بعد إصابة 18 شخصًا بكورونا

قامت لجنة من إدارة الطب الوقائي والأمراض المعدية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بعمل زيارة ميدانية لسكان قرية المسيري، بإحدى قرى العامرية، غرب المدينة، لتوقيع الكشف الطبي وفحص الوضع الصحي لحالة سكان القرية وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل القرية لنحو 18 حالة، حيث من المقرر أن يقوم الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة برفع تقرير طبي مفصل عن الوضع للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لاتخاذ القرار سواء بعزل القرية من عدمه خلال المرحلة المقبلة.
مقهى-زهرة-البستان

في زمن الكورونا.. المثقفون حائرون بعد غلق المقاهي

تعد المقاهى إحدى ساحات الحوار والتنوير والتفاعل الأدبى، خاصة التى اعتاد المثقفون ارتيادها، وفى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) التى فرضت العزلة الإجبارية عليهم، دشن البعض منهم مبادرات للتجمعات الثقافية الإلكترونية، لتعويض لقاءاتهم قبل تفشى الفيروس، لكن أغلب المثقفين لم يتفاعل معها، لافتقادها التفاعلات الإنسانية التى تسود لقاءاتهم.
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السيسي: مواجهة كورونا ينبغي أن تتم بالتوازي مع مكافحة الإرهاب

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في قمة مصغرة عبر الفيديو كونفرنس مع عدد من القادة الأفارقة، على رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، والسادة رؤساء كينيا ومالي والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى السادة رؤساء الجابون والنيجر وتنزانيا ورواندا وتشاد ومدغشقر ورئيس الوزراء السوداني، بصفتهم الرؤساء الحاليين للتجمعات الاقتصادية الإقليمية المختلفة في إفريقيا، إلى جانب السادة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 226 حالة جديدة بكورونا.. و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.
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متعافي كورونا

متعافٍ من كورونا بالإسماعيلية: كل واحد يقعد في بيته

"كل واحد يقعد في بيته ويلتزم عشان تعدي على خير"، جُملة يرددها "صلاح" أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بعد ما يقرب من 20 يومًا قضاها داخل مستشفى العزل بمنطقة أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، حيث تقرر خروجه بعد تحول التحاليل الخاصة به من إيجابية إلى سلبية، ولا تزال زوجته محتجزة داخل مستشفى العزل بمحافظة دمياط بعد تحويلها هناك.
فيروس- كورونا (14)

تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إذ ذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة: «سجلت مختبراتنا 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وذي قار وأربيل وكركوك والمثنى والأنبار وبابل»، وأضاف البيان: «لم يتم تسجيل أي وفيات لهذا اليوم»، مبينا أنه تم تسجيل 24 حالة شفاء تام في بغداد والنجف والبصرة وأربيل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا

أكبر ارتفاع في العالم.. فرنسا تسجل1120 حالة وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية عالميا لهذه الحصيلة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى نقطة 6507 حالات بعد أن كانت على مستوى 5387 مساء أمس الخميس، بحسب روسيا اليوم.
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خالفوا حظر التجوال.. فض أفراح وتحرير محاضر في المنيا

تلتزم جميع مدن محافظة المنيا، بداية من مغاغة شمالًا، وحتى ديرمواس أقصى جنوب المحافظة، بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التنقل منذ الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا؛ إلّا أن القرى لم يكن تطبيق قرار الحظر فيها كاملًا، من خلال التواجد في الشوارع، وإقامة الأفراح وسراداقات العزاء. ورصد موقع «التحرير»، خلو شوارع مدينة المنيا ومدن المحافظة من المارة، والتزام أصحاب المحلات بالغلق، وسط تواجد موظفو الوحدات المحلية الذين يتابعوا قرار الحظر يوميًا، وتحرير محاضر للمُخالفين له من المحلات.
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