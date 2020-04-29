سلبية تحاليل الفريق الطبي المخالط لمريض الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ م

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة الدائم على سلامة فريقها الطبي المتميز من هيئة تمريض وأطباء، لافته أنهم يعملون ليلًا ونهارًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرًا في العديد من دول العالم، وتسبب في إصابة ووفاة العديد من المواطنين في مختلف الدول، مشيرة إلى أنه بعد إجراء اختبارًا لـ25 فردًا من الفريق الطبي المخالط للمريض في المستشفى التخصصي الذي تم تحويله لمستشفى العزل في أبو خليفة جاءت جميع نتائج التحاليل سلبيه.

ووجهت الدكتورة ماجدة هجرس بضروره تشكيل فريق المراقبه على التعليمات الوقائية مع تشكيل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للطاقم الطبي، مشدده على أن عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية سيواجه بالمساءله القانونية.وأهابت رئيس جامعة القناة على ضرورة تحري الدقة في كافة المعلومات التي يتم نشرها في وسائل الإعلام