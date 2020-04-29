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«خلال 24 ساعة».. تسجيل 75 إصابة بكورونا في العراق

تحرير:وكالات ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا امستجد، الذي انتشر في العديد من دول العالم، خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ ذكر بيان للوزارة، أن الإصابات توزعت في محافظات بغداد والبصرة وكربلاء والمثنى وواسط، مبينا أنه تم تسجيل حالتي وفاة في العاصمة بغداد، مضيفا، أن الـ24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 27 حالة شفاء، مشيرًا إلى أن مجموع الإصابات بلغ 2003، والوفيات 92 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت لـ1346، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
واستبعد وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، الذهاب فرض حظر شامل، وذلك بعد تسجيل زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، قائلا إن الوزارة لديها خبراء لتقييم الوضع العام في جميع المناطق، وعند الحاجة سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة.وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة ديالى عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ أكثر
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ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل لـ215 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 215 حالة، مشيرة مساء اليوم الأربعاء، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في الوقت الحالي 7386 شخصا، منهم 348 في المستشفيات، و115 بحالة خطيرة، بمن فيهم 90 شخصا على أجهزة التنفس، مؤكدة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره بلغ 15834 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين تجاوز عدد المرضى الموجودين في المستشفيات لأول مرة.
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«اعتبارا من الغد».. السعودية: فتح محافظة القطيف

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن السلطات قررت السماح بدخول محافظة القطيف والخروج منها اعتبارا من 30 أبريل، إذ نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله: "في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 7 رمضان 1441 هجريا، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها"، وفقا لروسيا اليوم.
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3 وفيات و57 إصابة بـ«كورونا» في السودان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 وفيات، و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إذ قالت الوزارة إن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 375، والوفيات إلى 28 فيما بلغ عدد حالات الشفاء 32. وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس الثلاثاء، عن كارثة كبرى قد تقع في السودان سببها فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في العديد من دول العالم مؤخرًا، وتسبب في وفة وإصابة العديد من المواطنين، إذا لم ترفع العقوبات المفروضة عليه، ويمنح مساعدة مالية، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
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تقارير: مقتل 11 طفلا خلال هجوم على سوق مكتظ في عفرين

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الأربعاء، أن هناك تقارير تفيد بمقتل 11 طفلا إضافة إلى إصابة العشرات بجروح نتيجة انفجار قنبلة قرب حاوية بنزين في سوق مكتظ بمدينة عفرين في الريف الشمالي من مدينة حلب السورية، أمس الثلاثاء. وأعرب تيد شيبان المدير الإقليمى ليونيسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن الخشية من أن يكون عدد القتلى أكبر من هذا بكثير، قائلا إنه وبعد 10 سنوات من الحرب فى سوريا فإن الأطفال لا يزالون أكبر المتضررين جراء العنف غير المسبوق والدمار والموت.
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تسجيل 57 إصابة ووفاة واحدة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ ذكر بيان للوزارة، أن مختبراتها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 57 إصابة في محافظات بغداد والبصرة وميسان والمثنى وبابل وصلاح الدين، مضيفا: «تم تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد، و39 حالة شفاء»، مشيرا أنه «تم فحص 3047 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق»، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وأشار البيان، إلى أن مجموع الإصابات في عموم البلاد بلغ 1820، والوفيات 87 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت إلى 1263.
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صحة المنيا تنفي وفاة حالة مصابة بكورونا داخل المستشفى

قالت مديرية الصحة بالمنيا، مساء اليوم الجمعة، إن جميع الحالات المشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتم سحب عينات منها وفحصها في معمل pcr بمستشفي حميات المنيا، لافته غلى أنه عند ثبوت أي حالة من الحالات بحملها الفيروس يتم عمل فحص أخر بالمعامل المركزية بوزارة الصحة لنفس العينة للتأكد.
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تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إذ ذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة: «سجلت مختبراتنا 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وذي قار وأربيل وكركوك والمثنى والأنبار وبابل»، وأضاف البيان: «لم يتم تسجيل أي وفيات لهذا اليوم»، مبينا أنه تم تسجيل 24 حالة شفاء تام في بغداد والنجف والبصرة وأربيل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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أكبر ارتفاع في العالم.. فرنسا تسجل1120 حالة وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية عالميا لهذه الحصيلة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى نقطة 6507 حالات بعد أن كانت على مستوى 5387 مساء أمس الخميس، بحسب روسيا اليوم.
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