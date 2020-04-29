«خلال 24 ساعة».. تسجيل 75 إصابة بكورونا في العراق

تحرير:وكالات ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا امستجد، الذي انتشر في العديد من دول العالم، خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ ذكر بيان للوزارة، أن الإصابات توزعت في محافظات بغداد والبصرة وكربلاء والمثنى وواسط، مبينا أنه تم تسجيل حالتي وفاة في العاصمة بغداد، مضيفا، أن الـ24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 27 حالة شفاء، مشيرًا إلى أن مجموع الإصابات بلغ 2003، والوفيات 92 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت لـ1346، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

واستبعد وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، الذهاب فرض حظر شامل، وذلك بعد تسجيل زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، قائلا إن الوزارة لديها خبراء لتقييم الوضع العام في جميع المناطق، وعند الحاجة سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة.وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة ديالى عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ أكثر