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أحمد السقا عن برنامجه: «تصدر تريند مصر تويتر»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ م
أحمد السقا
أحمد السقا
عبر الفنان أحمد السقا عن سعادته بتصدر برنامجه "إغلب السقا" تريند مصر تويتر، إذ نشر "السقا" صورة من بوستر البرنامج على حسابه عبر إنستجرام. وحل الفنان حمادة هلال ضيفا في سادس حلقات البرنامج الذي يعرض على قناة mbc مصر في الساعة السابعة مساء، ويعاد في الواحدة بعد منتصف الليل. ويشهد البرنامج منافسات ترفيهية ورياضية بين "السقا" وضيوفه من الفنانين أحد النجوم، يتباري يشهد في كل حلقة منافسات ترفيهية ورياضية من خلال ست ألعاب ويتنافس كلا منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.
وفي نهاية كل حلقة يتبرع الضيف بالمبالع المالية التي ربحها خلال الحلقة من المنافسة إلى إحدي الجهات الخيرية للمساعدة لهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. كما يستضيف البرنامج الذي تقدمه الفنانة رزان مغربي، مع الفنان أحمد السقا، عددًا من النجوم منهم: «محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق،
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محامي رامز جلال يرد على نقابة الإعلاميين: «يؤدي أعمال ترفيهية»

ردًا على قرار نقابة الإعلاميين بمنع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" على قناة mbc مصر، على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية، قال أشرف عبد العزيز محامي رامز جلال، مساء اليوم الأربعاء، إنه عضوًا بنقابة المهن التمثيلية، متابعًا: «لا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية طبقًا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 بالفصل الأول الأحكام العامة بالمادة الأولى».
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«بـ100 وش» يتصدر «تويتر»: شبه عصابة حمادة وتوتو

تمكن مسلسل "بـ100 وش"، أن يصنع مكانا لنفسه وينافس في موسم رمضان، فالجميع يشيد بدور نيللي كريم وآسر ياسين، إذ تمكن الثنائي من كسر النمط التقليدي للصراع، الذي تعتمد عليه معظم الأعمال الدرامية، وقدما إطارا كوميديا نال استحسان الجمهور.
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حسن عسيري لرامز جلال: «إنت أكتر حيوان بيخوفني»

تصدر الفنان السعودي حسن عسيري محركات البحث على جوجل، وقائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، واعتبره نشطاء السوشيال ميديا من الشخصيات المبهجة التي استضافها الفنان رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"، إذ تفاعل مغردو تويتر مع رد فعل حسن عسيري على رامز جلال عندما سأله رامز: «إيش أكتر حيوان يخوفك»؟، وكانت إجابة عسيري صادمة، حيث أجاب «رامز جلال»، وهو ما اعتبره نشطاء السوشيال ميديا قصف جبهة لرامز جلال، وأصبح الحوار مسيطرا على التعليقات.
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منتج مسلسل «سكر زيادة» يكشف أسماء ضيوف الشرف

كشف المنتج صادق الصبّاح عن ضيوف شرف مسلسل "سكر زيادة" والذي تخوض به الفنانة نادية الجندي، ونبيلة عبيد الماراثون الرمضاني، وذلك في لقاء عبر"سكايب" في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الاعلامي شريف عامر على قناة mbc مصر. وقال"الصباح" إن المسلسل يضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنان "أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وشريف سلامة، وروجينا"، مشيرا إلى أن ضيوف الشرف قد يظهر البعض منهم في حلقة أو حلقتين من المسلسل، لافتا إلى أن نانسي عجرم سجلت أغنية تتر المسلسل، وهناك مفاجأة عنها سيكشف عنها قريبا، ويضم المسلسل ضيوف شرف آخرين من لبنان.
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أحمد السقا في رمضان.. «مقدم برنامج وضيف شرف بمسلسل»

يغيب الفنان أحمد السقا عن خوض منافسات الماراثون الرمضاني، لكنه يدخل السباق في واحد من أقوى برامج شهر رمضان بمشاركة رزان مغربي، في برنامج «اغلب السقا»، إذ كشف برومو البرنامج أنه ترفيهي يستضيف العديد من النجوم الذين يخضعون لتحديات أمام أحمد السقا. ويستضيف «السقا» العديد من الفنانين، إذ ظهر معه في البرومو الفنانة نيللي كريم، ومحمد هنيدي، ودرة، وعمرو يوسف ضمن حلقات برنامجه، ويدخل في تحدٍّ مع ضيوفه في عدد من الألعاب الترفيهية، والبرنامج مقتبس من برامج عالمية مثل «Beat The Star».
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«أمي أول حب».. محمد إمام يحتفل بعيد ميلاد والدته

احتفل الفنان محمد إمام، بعيد ميلاد والدته، الذي حل أمس الإثنين 6 أبريل على صفحته عبر «إنستجرام»، إذ نشر صورة تجمعه بوالدته وهو في مرحلة الطفولة، علق عليها قائلا: «أمي أول حب.. أول فرحة.. أول أمان .. أول تشجيع .. هي أول كل حاجة.. و السبب في أي حاجة حلوة.. هي الحياة نفسها ..كلام الدنيا مش حيديها حقها وبوستات العالم مش حتعبر عن حبي ليها»، متابعا: «عيد ميلادها كان إمبارح وجمهوري حبيبي دلعها جامد فكلمتني قالتلي أنا عاوزة أشكرهم كلهم جدا.. قولت فرصة أقولها أنا اللي بشكرها على كل حاجة..يلا ادعولها بقى».
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طارق لطفي: وقف تصوير مسلسل «القاهرة كابول» بسبب الحظر

حصل صناع فريق عمل مسلسل «القاهرة كابول»، الذي كان مقرر عرضه في رمضان على إجازة من التصوير. الفنان طارق لطفي قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «متوقفين عن تصوير المسلسل بسبب الحظر، ولم نبدأ في التصوير متأخرًا، ربما سبقنا غيرنا بفترة قليلة، ولكن القاهرة كابول واجه عدة صعوبات، لأن هناك مشاهد خارجية تتطلب السفر إلى لبنان ولندن والغردقة، ونظرا لظروف الحظر وتعليق رحلات الطيران توقفت».
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