أحمد السقا عن برنامجه: «تصدر تريند مصر تويتر»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ م

أحمد السقا

عبر الفنان أحمد السقا عن سعادته بتصدر برنامجه "إغلب السقا" تريند مصر تويتر، إذ نشر "السقا" صورة من بوستر البرنامج على حسابه عبر إنستجرام. وحل الفنان حمادة هلال ضيفا في سادس حلقات البرنامج الذي يعرض على قناة mbc مصر في الساعة السابعة مساء، ويعاد في الواحدة بعد منتصف الليل. ويشهد البرنامج منافسات ترفيهية ورياضية بين "السقا" وضيوفه من الفنانين أحد النجوم، يتباري يشهد في كل حلقة منافسات ترفيهية ورياضية من خلال ست ألعاب ويتنافس كلا منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

وفي نهاية كل حلقة يتبرع الضيف بالمبالع المالية التي ربحها خلال الحلقة من المنافسة إلى إحدي الجهات الخيرية للمساعدة لهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. كما يستضيف البرنامج الذي تقدمه الفنانة رزان مغربي، مع الفنان أحمد السقا، عددًا من النجوم منهم: «محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق،