ناني الديب: الدراما الرمضانية تُعبر عن الأسر المصرية

تحرير:محمد فتحي ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ م

الفنانة ناني الديب

قالت الفنانة ناني الديب، إنها شاركت في العديد من الأعمال الدرامية التي تعرض حاليًا في رمضان على بعض القنوات الفضائية المصرية، مؤكدة أن وجودها في بعض المسلسلات مع باقة كبيرة من نجوم الفن يعطيها طاقه إيجابية لباقي العام. وأوضحت، أن الدراما الرمضانية الحالية تختلف عن الأعوام السابقة، نظرًا لأنها تقدم محتوى درامي هادف لا يضر بالأسر المصرية، لافته أن فكرة المسلسلات تعمتدت على تقديم مشاهد الأسر المصرية البسيطة التي يعيشونها، ويمرون بها في حياتهم اليومية.

وأضافت الديب، أنها شاركت في الأعمال الدرامية التي تعرض حاليًا ببعض المسلسلات منها: «البرنس، وجمجوم، ولما كنا صغيرين، وشاهد عيان»، مؤكدة أن هناك بعض المسلسلات خارج السباق الرمضاني منها: «بلا دليل، الأب الروحي، أبو العروسة، اطمني».وفي وقت سابق، أعلنت عدد من القنوات عن عرض باقة من المسلسلات مابين الدراما