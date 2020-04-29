الصين: فتح «المدينة المحرمة» بعد 3 أشهر من الإغلاق

تحرير:وكالات ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ م

كورونا

أعلنت الصين أنها ستعيد فتح «المدينة المحرمة» اعتبارا من يوم الجمعة بعد إغلاقها لمدة 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، في إشارة إضافية إلى سيطرة الصين على انتشار الفيروس على أراضيها. وكانت السلطات قد أغلقت في 25 يناير جميع مناطق الجذب السياحي ومن بينها القصر الإمبراطوري الشاسع الذي يقع بمحاذاة ساحة تيانامين في إطار اجراءات احتواء الفيروس. وأعلن متحف القصر الذي يدير المدينة المحرمة الأربعاء أنه سيعاد فتحها اعتبارا من 1 مايو، مع تحديد عدد الزوار بخمسة آلاف يوميا مقابل 80 ألف قبل انتشار الوباء.

وستفرض السلطات على الزوار ارتداء الكمامات وإظهار معلومات صحية خاصة على تطبيق خاص على الهاتف المحمول، إضافة إلى فحص الحرارة ومراعاة للتباعد الاجتماعي بمعدل متر بين الشخص والآخر، وبعد نصف ساعة من الإعلان تم حجز نحو 2500 تذكرة في 1 مايو، وفقا لموقع التذاكر، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.وفي حين أن معظم دول