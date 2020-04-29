ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل لـ215 حالة

تحرير:وكالات ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ م

كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 215 حالة، مشيرة مساء اليوم الأربعاء، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في الوقت الحالي 7386 شخصا، منهم 348 في المستشفيات، و115 بحالة خطيرة، بمن فيهم 90 شخصا على أجهزة التنفس، مؤكدة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره بلغ 15834 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين تجاوز عدد المرضى الموجودين في المستشفيات لأول مرة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد بدأت تدريجيا برفع القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس بعد أن بدأت حالات الشفاء تفوق أعداد الإصابات الجديدة.وفي وقت سابق، أفادت مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة بوفاة مسن (80 عاما) من مدينة باقة الغربية، نتيجة إصابته بالفيروس، وهو يعد حالة الوفاة الثانية التي تشهدها البلدات