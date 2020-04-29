الصحة الألمانية:إجراء 900 ألف اختبار للكشف عن كورونا

تحرير:وكالات ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤١ م

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الأربعاء، إن بلاده قادرة على إجراء 900 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد أسبوعيا، على أن تشمل العاملين الصحيين في المقام الأول، مؤكدًا في مؤتمر صحفي في برلين: «اليوم لدينا نظريا قدرة تبلغ حوالي 900 ألف اختبار أسبوعيا شريطة توفر المواد اللازمة لهذه الاختبارات»، مضيفًا: «تجري البلاد حاليا 470 ألف اختبار أسبوعيا، وهذه القدرة يمكن أن تساعد في منع تفشي الفيروس بين الطاقم الطبي في المستشفيات أو في مراكز رعاية المسنين».

وتابع: «أعتقد أنه من المهم جدا أن نرى، بعد ما حققناه في الأسابيع الأخيرة، أن الخطر الأكبر لتفشي الفيروس هو على النظام الصحي»، متمنيا أن تجرى هذه الاختبارات بالطريقة الأكمل ولتحقيق أفضل وقاية، وفقا لروسيا اليوم.وأوضح أن تعديلات أدخلت على القانون ومعايير الاختبار لدى معهد روبرت كوخ، الهيئة الصحية في البلاد،