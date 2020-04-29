إبراهيم سعيد يطالب بمنح لقب الدوري للأهلي

تحرير:علي الزيني ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ م

إبراهيم سعيد

يرى إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن إلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، ومنح اللقب للأهلي، هو الحل الأمثل، بعد توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج "البريمو" الذي يذاع على قناة "تن" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، قائلا:"لا داعي لعودة استئناف مباريات الموسم الحالي في هذا الوقت، أعتقد أن القرار الأفضل هو الإلغاء، سيكون مناسبا للجميع".

وواصل قائلا: "فارق النقاط كبير بين الأهلي والزمالك، الدوري شبه محسوم للأهلي، وبالتالي يجب أن يتم منح اللقب للأهلي، وينطلق موسم جديد بعد ذلك بعد فترة إعداد جيدة لكل الأندية". وأوضح لاعب الأهلي السابق: "الأندية تحتاج لأكثر من شهرين من أجل أن يتم اعداد اللاعبين للمشاركة من جديد في المباريات بعد فترة توقف

وواصل قائلا: "فارق النقاط كبير بين الأهلي والزمالك، الدوري شبه محسوم للأهلي، وبالتالي يجب أن يتم منح اللقب للأهلي، وينطلق موسم جديد بعد ذلك بعد فترة إعداد جيدة لكل الأندية".



وأوضح لاعب الأهلي السابق: "الأندية تحتاج لأكثر من شهرين من أجل أن يتم اعداد اللاعبين للمشاركة من جديد في المباريات بعد فترة توقف طويلة، اللاعب المصري عندما يرتاح يحتاج لوقت من أجل استعادة اللياقة وعدم التعرض للإصابة".



واختتم لاعب الزمالك السابق، قائلا: "أعتقد أن الجميع سوف يستفيد حال تم الغاء الموسم الحالي، سيكون هناك فرصة لفترة إعداد جيدة، وبعد ذلك ينطلق موسم جديد ومنافسة قوية بين الجميع دون ضغوط، الموسم الحالي شبه انتهى للأهلي بسبب فارق النقاط".