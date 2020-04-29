رياضة

إبراهيم سعيد يطالب بمنح لقب الدوري للأهلي

تحرير:علي الزيني ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ م
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
يرى إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن إلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، ومنح اللقب للأهلي، هو الحل الأمثل، بعد توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج "البريمو" الذي يذاع على قناة "تن" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، قائلا:"لا داعي لعودة استئناف مباريات الموسم الحالي في هذا الوقت، أعتقد أن القرار الأفضل هو الإلغاء، سيكون مناسبا للجميع".
وواصل قائلا: "فارق النقاط كبير بين الأهلي والزمالك، الدوري شبه محسوم للأهلي، وبالتالي يجب أن يتم منح اللقب للأهلي، وينطلق موسم جديد بعد ذلك بعد فترة إعداد جيدة لكل الأندية". وأوضح لاعب الأهلي السابق: "الأندية تحتاج لأكثر من شهرين من أجل أن يتم اعداد اللاعبين للمشاركة من جديد في المباريات بعد فترة توقف
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رمزي: إدارة الأهلي رفضت عودتي وأخطأت في حق أجيري

أكد هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، أن طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يستحق أن يرتدي شارة قيادة الفراعنة، عن مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، جاء في تصريحات عبر "أون سبورت"، قائلا:"أرى أن طارق حامد يمتلك شخصية قوية وأفضل من محمد صلاح، في جزئية لم شمل اللاعبين والشد من أزرهم واذا ارتدى قميص المنتخب سيكون قائدا ناجح". وواصل رمزي تصريحاته، قائلا:"أشعر بالندم بسبب توقيت تصريحاتي ضد أجيري، بعد الخروج من كأس الأمم، حيث خانني التوفيق في التوقيت فقط، وهو ما جعل البعض يرى انني أبحث عن القفز من المركب بعد الخسارة".
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محمد إبراهيم: إدارة الزمالك استبعدتني من المباريات

أكد محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحالي، أنه تلقى عدة عروض من الأهلي، عندما كان لاعبا في الزمالك، لكنه رفضها، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مساء اليوم الأربعاء، قائلا:"تلقيت عروض كثيرة من النادي الأهلي، لكنني كنت أرفضها في كل مرة". وواصل لاعب الزمالك السابق، قائلا:"لم أفكر أبداً في الانتقال إلى النادي الأهلي، ولن أعيد التفكير بسبب الأموال، لست من نوعية اللاعبين الذين ينظرون إلى الأموال".
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أحمد شوبير ينتقد مجدي عبد الغني بسبب تبرعات كورونا

رد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تصريحات أشرف صبحي وزير الرياضة، بشأن مدة المجلس الجديد، جاء ذلك في تصريحات عبر إذاعية "أون سبورت"، قائلا: "حتى هذه اللحظة اللجنة الخماسية لم تنته من وضع بنود اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة". وواصل عضو الجبلاية السابق، قائلا: "لا أتفق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حين قال إن المجلس الجديد لاتحاد الكرة سيستمر لمدة عام واحد، فالانتخابات ستقام مثل أي انتخابات أخرى وسيبقى المجلس 4 سنوات، مع كامل الاحترام لتصريحات الوزير".
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محمد إبراهيم: إدارة الزمالك استبعدتني من المباريات

أكد محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحالي، أنه تلقى عدة عروض من الأهلي، عندما كان لاعبا في الزمالك، لكنه رفضها، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مساء اليوم الأربعاء، قائلا:"تلقيت عروض كثيرة من النادي الأهلي، لكنني كنت أرفضها في كل مرة". وواصل لاعب الزمالك السابق، قائلا:"لم أفكر أبداً في الانتقال إلى النادي الأهلي، ولن أعيد التفكير بسبب الأموال، لست من نوعية اللاعبين الذين ينظرون إلى الأموال".
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الكاف: البطولات القارية لن تعود إلا في هذه الحالة

قال التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي والدولي لكرة القدم، أن عودة استئناف مباريات كرة القدم في البطولات القارية، لن يحدث إلا في حالة الانتهاء من فيروس كورونا الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث بوشماوي في تصريحات نقلتها صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، قائلا:" تعليمات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو واضحة بخصوص استئناف المسابقات وهم عدم اللعب إلا بعد الانتهاء من وباء كورونا والذي يهدد العالم حاليًا.
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المدير التنفيذي لاتحاد الكرة يكشف مصير بطولة الكأس

أكد وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أنه لم يتم تحديد مصير بطولة كأس مصر حتى الآن، جاء في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، مساء اليوم الإثنين، قائلا:"ما تردد عن وجود استقرار بشأن إلغاء بطولة كأس مصر، غير صحيح على الإطلاق، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن". وواصل العطار تصريحاته، قائلا: "وضعنا أكثر من سيناريو لاستكمال الموسم الكروي خلال الفترة المقبلة، يتحكم موعد استئناف النشاط الرياضي في مصير بطولة الكأس".
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ضياء السيد: النني أفضل لاعب خط وسط في مصر

رفض ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، في حواره مع برنامج "جمهور الثالثة"، اتهام الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأمريكي بوب برادلي بالفشل، عقب الخسارة بسداسية أمام غانا في ذهاب تصفيات كأس العالم 2014، إذ أن المنتخب المصري واجه ظروفا صعبة مع برادلي بسبب توقف النشاط وقلة الدخل المالي، فمباراة غانا كانت استثنائية كما أن منتخبات كبرى في العالم وقعت تحت الظروف نفسها، موضحا: "ألمانيا خسرت 7-1 أمام البرازيل مثلا في كأس العالم 2014، وللعلم بين شوطي هذه المباراة اتصل بي برادلي وقال إن هذه المباراة ذكرته بما حدث أمام غانا".
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