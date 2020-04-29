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«إي فاينانس» تصدر بطاقات صرف الوقود للجهات الحكومية

التعاون للبترول تتعاقد مع "إي فاينانس" لإصدار بطاقات ذكية.. إبراهيم سرحان: المشروع يهدف إلى إحكام الرقابة والسيطرة على صرف وتوزيع الوقود والقضاء على الغش
تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٠ م
المهندس إبراهيم سرحان
المهندس إبراهيم سرحان
في إطار مشروعات التحول الرقمي التي تتبناها الدولة والحكومة المصرية، وبهدف إحكام السيطرة ومراقبة صرف وتوزيع الوقود على مستحقيه، وقعت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اي فاينانس" عقدا لمدة ثلاث سنوات مع شركة التعاون للبترول لتوريد البطاقات الذكية المدفوعة مُقدما والمخصصة لصرف حصص الوقود إلى جهات تابعة للدولة بدلا من البونات التقليدية. وتم توقيع التعاقد بين الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس والمحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول.
وبموجب التعاقد المبرم بين الطرفين، ستتولى "إي فاينانس" تطوير وإدارة وتشغيل منظومة إلكترونية متكاملة تعمل على تنظيم ومراقبة عمليات صرف وتوزيع الوقود لأساطيل السيارات الخاصة بالجهات التي تتعامل مع شركة التعاون لتسويق المنتجات البترولية من خلال محطات الوقود التابعة باستخدام البطاقات الذكية.وبالإضافة إلى
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البنك-المركزي

المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه غدًا

يطرح البنك المركزي المصري، غدا الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 21 مليار جنيه لأجل 364 يوما. وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه. وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.
الهواتف-الذكية

هل تغيرت خريطة الاشتراك في خدمات التليفون والإنترنت؟

كشف أحدث تقرير شهري لمؤشرات البنية المعلوماتية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لما يزيد على 2.27 مليون اشتراك خلال عام 2019، حيث وصل حجم الاشتراكات 95.70 مليون في يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 في يناير 2019 و95.34 في ديسمبر 2019، فيما وصل عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول إلى 42.30 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة بـ39 مليون مستخدم في ديسمبر 2019، و34.13 فى يناير 2019، فيما وصل مستخدمو الـUSB Modem إلى 3.61 مليون بنهاية يناير 2020، مقارنة بـ3.60 مليون في ديسمبر 2019 و 3.15 مليون في يناير 2020.
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سويفل تتعاون مع بنك الطعام لدعم العمالة غير المنتظمة

أعلنت شركة سويفل لطلب خدمات النقل الجماعي الذكي عبر المحمول، تعاونها مع بنك الطعام لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجدّ، وقال مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لـ"سويفل"، إن شركته تحاول المساهمة في تخفيف الآثار السلبية لأزمة انتشار كورونا بقدر الإمكان، لافتًا إلى أنه ابتداء من اليوم سيكون متاحًا لمستخدمي التطبيق التبرع من خلاله لحساب بنك الطعام المصري؛ بغرض توجيه تبرعاتهم لدعم العمالة غير المنتظمة، لتوفير وسيلة سهلة وسريعة وفي متناول يد المستخدمين.
مكاتب- البريد- تستقبل- المواطنين- (10)

تعديل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمن تخلفوا في أول مرحلتين

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفيد بأنه تقرر تعديل موعد صرف المنحة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة، لمن تخلفوا من المستحقين عن الصرف في المرحلتين الأولى والثانية، ليكون خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو المقبل، عبر مكاتب البريد، بدلا من الفترة من 6 مايو حتى 10 مايو المقبل، التي كانت محددة من قبل، نظرا لتحديد تلك الفترة في صرف المعاشات.
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