«إي فاينانس» تصدر بطاقات صرف الوقود للجهات الحكومية

التعاون للبترول تتعاقد مع "إي فاينانس" لإصدار بطاقات ذكية.. إبراهيم سرحان: المشروع يهدف إلى إحكام الرقابة والسيطرة على صرف وتوزيع الوقود والقضاء على الغش

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٠ م

المهندس إبراهيم سرحان

في إطار مشروعات التحول الرقمي التي تتبناها الدولة والحكومة المصرية، وبهدف إحكام السيطرة ومراقبة صرف وتوزيع الوقود على مستحقيه، وقعت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اي فاينانس" عقدا لمدة ثلاث سنوات مع شركة التعاون للبترول لتوريد البطاقات الذكية المدفوعة مُقدما والمخصصة لصرف حصص الوقود إلى جهات تابعة للدولة بدلا من البونات التقليدية. وتم توقيع التعاقد بين الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس والمحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول.

وبموجب التعاقد المبرم بين الطرفين، ستتولى "إي فاينانس" تطوير وإدارة وتشغيل منظومة إلكترونية متكاملة تعمل على تنظيم ومراقبة عمليات صرف وتوزيع الوقود لأساطيل السيارات الخاصة بالجهات التي تتعامل مع شركة التعاون لتسويق المنتجات البترولية من خلال محطات الوقود التابعة باستخدام البطاقات الذكية.وبالإضافة إلى