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المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه غدًا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ م
البنك المركزي
البنك المركزي
يطرح البنك المركزي المصري، غدا الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 21 مليار جنيه لأجل 364 يوما. وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه. وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.
تباينت معدلات الفائدة على أدوات الدين المحلية فى تعاملات الأسبوع الماضى لتسجل صعودا طفيفا على أذون الخزانة مع تراجع الإقبال على الشراء من جانب المستثمرين، بينما واصلت تراجعها على السندات لتسجل أقل مستوياتها منذ عام 2014.تزامن ذلك مع استمرار تعليق البنك المركزى للعمل بآليات السوق المفتوحة الخاصة بسحب
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المهندس إبراهيم سرحان

«إي فاينانس» تصدر بطاقات صرف الوقود للجهات الحكومية

في إطار مشروعات التحول الرقمي التي تتبناها الدولة والحكومة المصرية، وبهدف إحكام السيطرة ومراقبة صرف وتوزيع الوقود على مستحقيه، وقعت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اي فاينانس" عقدا لمدة ثلاث سنوات مع شركة التعاون للبترول لتوريد البطاقات الذكية المدفوعة مُقدما والمخصصة لصرف حصص الوقود إلى جهات تابعة للدولة بدلا من البونات التقليدية. وتم توقيع التعاقد بين الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس والمحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول.
الهواتف-الذكية

هل تغيرت خريطة الاشتراك في خدمات التليفون والإنترنت؟

كشف أحدث تقرير شهري لمؤشرات البنية المعلوماتية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لما يزيد على 2.27 مليون اشتراك خلال عام 2019، حيث وصل حجم الاشتراكات 95.70 مليون في يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 في يناير 2019 و95.34 في ديسمبر 2019، فيما وصل عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول إلى 42.30 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة بـ39 مليون مستخدم في ديسمبر 2019، و34.13 فى يناير 2019، فيما وصل مستخدمو الـUSB Modem إلى 3.61 مليون بنهاية يناير 2020، مقارنة بـ3.60 مليون في ديسمبر 2019 و 3.15 مليون في يناير 2020.
رئيس-شركة-سويفل-مصر‎

سويفل تتعاون مع بنك الطعام لدعم العمالة غير المنتظمة

أعلنت شركة سويفل لطلب خدمات النقل الجماعي الذكي عبر المحمول، تعاونها مع بنك الطعام لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجدّ، وقال مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لـ"سويفل"، إن شركته تحاول المساهمة في تخفيف الآثار السلبية لأزمة انتشار كورونا بقدر الإمكان، لافتًا إلى أنه ابتداء من اليوم سيكون متاحًا لمستخدمي التطبيق التبرع من خلاله لحساب بنك الطعام المصري؛ بغرض توجيه تبرعاتهم لدعم العمالة غير المنتظمة، لتوفير وسيلة سهلة وسريعة وفي متناول يد المستخدمين.
مكاتب- البريد- تستقبل- المواطنين- (10)

تعديل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمن تخلفوا في أول مرحلتين

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفيد بأنه تقرر تعديل موعد صرف المنحة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة، لمن تخلفوا من المستحقين عن الصرف في المرحلتين الأولى والثانية، ليكون خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو المقبل، عبر مكاتب البريد، بدلا من الفترة من 6 مايو حتى 10 مايو المقبل، التي كانت محددة من قبل، نظرا لتحديد تلك الفترة في صرف المعاشات.
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مجلس-النواب (3)

نائب: قانون البنك المركزي الجديد سيضبط السوق نقديًّا

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون البنك المركزي الجديد الذي ناقشته اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سيلغي العمل بالقانون الحالي، مضيفًا أنه متفرد في مجمله بمواد كثيرة في ظل عدم مسايرة القانون الحالي للعمل في القطاع المصرفي. وأكد السيد، أن قانون البنك المركزي الجديد يحتوي لأول مرة على باب خاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات للدفع الإلكتروني وأسلوب التعاملات البنكية إلكترونيًّا، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيضبط السوق نقديًّا حتى لا يكون هناك تلاعب في النقد، بجانب أنه يتيح للأفراد سهولة التعاملات البنكية من المنزل، بحيث يتم تحويل أي أموال من أي حساب لحساب آخر في ظل وجود العميل بالمنزل، بالإضافة إلى أن القانون شدد العقوبات على المتلاعبين في النقد والتحويلات المشبوهة.

20 ألف من الـATM و50 ألف من الفروع.. رفع حد السحب اليومي من البنوك

قال محمد الإتربى رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، اليوم، الأربعاء، إنه تم الاتفاق بين الاتحاد والبنك المركزى المصرى على زيادة حد السحب النقدى للأفراد بداية من شهر رمضان. وأضاف الأتربي، إنه سيتم تعديل حدود السحب للأفراد لتصبح 20 ألف جنيه عبر ماكينات الـ ATM يوميًا بدلا من 5 آلاف جنيه فى الوقت الحالى، وترتفع فى الفروع من 10 ألاف جنيه يوميًا لتصبح 50 ألف جنيه.
البنك-المركزى

المركزي يكشف طريقة حساب الفائدة على تأجيل القروض 6 أشهر

أصدر البنك المركزي، اليوم الخميس، كتابا دوريا يوضح كيفية حساب الفوائد على أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر وطرق سدادها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقرر البنك المركزي يوم 22 مارس الماضي، تأجيل كافة استحقاقات العملاء تلقائيا لمدة 6 أشهر (إلا في حالة طلب العميل خلاف ذلك) مع عدم تطبيق عوائد تأخير أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.
البنك-المركزى-المصرى

1.3 مليار دولار زيادة بتحويلات المصريين في الخارج خلال شهرين

أظهرت البيانات الأولية لتحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال شهرى يناير وفبراير 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار بمعدل سنوى 33.6%، لتصل خلالهما إلى نحو 5.2 مليار دولار (مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الشهرين من العام السابق)، بحسب البنك المركزي المصري.
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