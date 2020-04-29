المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه غدًا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ م

البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري، غدا الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 21 مليار جنيه لأجل 364 يوما. وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه. وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.

تباينت معدلات الفائدة على أدوات الدين المحلية فى تعاملات الأسبوع الماضى لتسجل صعودا طفيفا على أذون الخزانة مع تراجع الإقبال على الشراء من جانب المستثمرين، بينما واصلت تراجعها على السندات لتسجل أقل مستوياتها منذ عام 2014.تزامن ذلك مع استمرار تعليق البنك المركزى للعمل بآليات السوق المفتوحة الخاصة بسحب