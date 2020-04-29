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سويفل تتعاون مع بنك الطعام لدعم العمالة غير المنتظمة

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م
مصطفى قنديل
مصطفى قنديل
أعلنت شركة سويفل لطلب خدمات النقل الجماعي الذكي عبر المحمول، تعاونها مع بنك الطعام لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجدّ، وقال مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لـ"سويفل"، إن شركته تحاول المساهمة في تخفيف الآثار السلبية لأزمة انتشار كورونا بقدر الإمكان، لافتًا إلى أنه ابتداء من اليوم سيكون متاحًا لمستخدمي التطبيق التبرع من خلاله لحساب بنك الطعام المصري؛ بغرض توجيه تبرعاتهم لدعم العمالة غير المنتظمة، لتوفير وسيلة سهلة وسريعة وفي متناول يد المستخدمين.
وأوضح قنديل، فى بيان صحفي، اليوم، أن “سويفل” تنفذ إجراءات أخرى، بالتعاون مع شركة موبيل لتوفير احتياجات سائقي الشركة الذين تأثروا بسبب تقليل عدد الرحلات على خطوط سويفل، لافتًا إلى أنه رغم حرص الشركة على توفير حد أدنى من رواتبهم لسد احتياجاتهم وأُسرهم، فإنهم بحاجة إلى مزيد من الدعم في ظل
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البنك-المركزي

المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه غدًا

يطرح البنك المركزي المصري، غدا الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 21 مليار جنيه لأجل 364 يوما. وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه. وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.
المهندس إبراهيم سرحان

«إي فاينانس» تصدر بطاقات صرف الوقود للجهات الحكومية

في إطار مشروعات التحول الرقمي التي تتبناها الدولة والحكومة المصرية، وبهدف إحكام السيطرة ومراقبة صرف وتوزيع الوقود على مستحقيه، وقعت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اي فاينانس" عقدا لمدة ثلاث سنوات مع شركة التعاون للبترول لتوريد البطاقات الذكية المدفوعة مُقدما والمخصصة لصرف حصص الوقود إلى جهات تابعة للدولة بدلا من البونات التقليدية. وتم توقيع التعاقد بين الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس والمحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول.
الهواتف-الذكية

هل تغيرت خريطة الاشتراك في خدمات التليفون والإنترنت؟

كشف أحدث تقرير شهري لمؤشرات البنية المعلوماتية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لما يزيد على 2.27 مليون اشتراك خلال عام 2019، حيث وصل حجم الاشتراكات 95.70 مليون في يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 في يناير 2019 و95.34 في ديسمبر 2019، فيما وصل عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول إلى 42.30 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة بـ39 مليون مستخدم في ديسمبر 2019، و34.13 فى يناير 2019، فيما وصل مستخدمو الـUSB Modem إلى 3.61 مليون بنهاية يناير 2020، مقارنة بـ3.60 مليون في ديسمبر 2019 و 3.15 مليون في يناير 2020.
مكاتب- البريد- تستقبل- المواطنين- (10)

تعديل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمن تخلفوا في أول مرحلتين

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفيد بأنه تقرر تعديل موعد صرف المنحة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة، لمن تخلفوا من المستحقين عن الصرف في المرحلتين الأولى والثانية، ليكون خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو المقبل، عبر مكاتب البريد، بدلا من الفترة من 6 مايو حتى 10 مايو المقبل، التي كانت محددة من قبل، نظرا لتحديد تلك الفترة في صرف المعاشات.
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مجلس-النواب (2)

نائب يطالب المجتمع المدني بالتكاتف مع الحكومة في أزمة كورونا

أكد محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن أصحاب العمالة المؤقتة والدخل غير المنتظم يعانون وبشدة من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، لأنه أدى إلى توقف حال الكثير منهم وهؤلاء يعولون أسر، وتعد مؤسسات المجتمع المدني من أهم الفئات التي يقع على عاتقها دور كبير في مواجهة الفيروس، من خلال دعم الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الحرف الذين توقف أعمالهم بسبب تلك الأزمة، خاصة في هذا الشهر الفضيل.
عمالة مصرية في الكويت

موعد صرف المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، وقررت اللجنة أن تكون بداية الصرف للمرحلة الثانية اعتبارا من 26 أبريل الجاري وحتى 10 مايو المقبل، بكافة مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.
بيبسيكو

2 مليون وجبة تتبرع بها بيبسيكو للعمالة غير المنتظمة

أعلنت مجموعة بيبسيكو مصر، المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات عن إطلاق حملة "لمة الخير هتفطر ملايين" برعاية "بيبسي" و"شيبسي" بدعم من مؤسسة بيبسيكو للتنمية المجتمعية وبالتعاون مع بنك الطعام المصري بهدف التبرع بمليون دولار لتقديم مليوني وجبة سيتم توزيعها على الأسر من العمالة اليومية الذين تأثروا بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري، جاء ذلك الإعلان خلال مؤتمر صحفي بث مباشر بالفيديو اليوم الثلاثاء.
عمالة مصرية في الكويت

حقيقة فتح مرحلة ثانية لتسجيل العمالة غير المنتظمة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورا بشأن إطلاق وزارة المالية رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والقوى العاملة، وتم نفي تلك الأنباء.
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