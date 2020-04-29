سويفل تتعاون مع بنك الطعام لدعم العمالة غير المنتظمة

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م

مصطفى قنديل

أعلنت شركة سويفل لطلب خدمات النقل الجماعي الذكي عبر المحمول، تعاونها مع بنك الطعام لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجدّ، وقال مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لـ"سويفل"، إن شركته تحاول المساهمة في تخفيف الآثار السلبية لأزمة انتشار كورونا بقدر الإمكان، لافتًا إلى أنه ابتداء من اليوم سيكون متاحًا لمستخدمي التطبيق التبرع من خلاله لحساب بنك الطعام المصري؛ بغرض توجيه تبرعاتهم لدعم العمالة غير المنتظمة، لتوفير وسيلة سهلة وسريعة وفي متناول يد المستخدمين.

وأوضح قنديل، فى بيان صحفي، اليوم، أن “سويفل” تنفذ إجراءات أخرى، بالتعاون مع شركة موبيل لتوفير احتياجات سائقي الشركة الذين تأثروا بسبب تقليل عدد الرحلات على خطوط سويفل، لافتًا إلى أنه رغم حرص الشركة على توفير حد أدنى من رواتبهم لسد احتياجاتهم وأُسرهم، فإنهم بحاجة إلى مزيد من الدعم في ظل



وأوضح قنديل، فى بيان صحفي، اليوم، أن “سويفل” تنفذ إجراءات أخرى، بالتعاون مع شركة موبيل لتوفير احتياجات سائقي الشركة الذين تأثروا بسبب تقليل عدد الرحلات على خطوط سويفل، لافتًا إلى أنه رغم حرص الشركة على توفير حد أدنى من رواتبهم لسد احتياجاتهم وأُسرهم، فإنهم بحاجة إلى مزيد من الدعم في ظل تلك الظروف، مشددًا على أن الشركة تَعتبر السائقين جزءًا أساسيًّا من تكوينها، وتحاول بكل السبل المساهمة في تقليل الأعباء عليهم.



وشدد على أهمية التكاتف في ظل تلك الأزمة؛ لمحاولة تجاوزها بأقل الآثار السلبية على الجميع. وأكد أن “سويفل” تدرك أن لها دورًا كبيرًا تجاه المجتمع، وتحاول جاهدة القيام به على أكمل وجه.



وقامت سيفل خلال الشهر الماضي، بتقليل عدد رحلاتها وإتاحة رحلات على خطوط الطرق الرئيسية فقط ومجانًا.



