السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية بشأن تخصيص الأراضي

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 153 لسنة ???? بتخصيص قطعتي أرض بمساحات مختلفة بناحيتي محافظتي أسوان والفيوم لاستخدامهما كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين، كما أصدر القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 20.4 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز جهينة بمحافظة سوهاج، لاستخدامها فى إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة "باي باص".

كما أصدر السيسي، القرار الجمهوري رقم 155 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية المركز السياحي بأبو المخادج بجهة جنوب الغردقة محافظة البحر الأحمر، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.وأيضا القرار الجمهوري رقم 156 لسنة ???? بإعادة تخصيص مساحة 20.02

كما أصدر السيسي، القرار الجمهوري رقم 155 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية المركز السياحي بأبو المخادج بجهة جنوب الغردقة محافظة البحر الأحمر، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.



وأيضا القرار الجمهوري رقم 156 لسنة ???? بإعادة تخصيص مساحة 20.02 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركر الحرجة محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في إقامة محطة بحثية.



تم نشر القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس.



