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ترامب: الصين ستفعل أي شيء حتى أخسر انتخابات الرئاسة

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) دليل على أن بكين ستفعل كل ما بوسعها لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة المقبلة، وإنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالعواقب على الصين بسبب الفيروس، مضيفا: "لا أصدق استطلاعات الرأي التي تظهر أن منافسي في انتخابات الرئاسة جو بايدن، المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، يتقدم في سباق انتخابات 2020، ولا أتوقع أن تكون الانتخابات استفتاء على تعاملي مع جائحة فيروس كورونا، ولا أصدق استطلاعات الرأي"، جاء ذلك في مقابلة مع "رويترز" في المكتب البيضاوي.
وتابع ترامب: "أعتقد أن شعب هذا البلد ذكي. ولا أظن أنهم سيؤيدون رجلا غير كفؤ"، منتقدا سجل بايدن على مدى عقود كعضو بمجلس الشيوخ وكنائب للرئيس باراك أوباما. وأظهر استطلاع رأي لمؤسسة "رويترز - إبسوس"، هذا الأسبوع، أن 44% من الناخبين المسجلين، قالوا إنهم سيؤيدون بايدن في الانتخابات المقرر إجرائها يوم 3 نوفمبر
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جاستن-ترودو (3)

كندا تفقد الاتصال بمروحية عسكرية قبالة ساحل اليونان

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، عن فقدان مروحية كندية نُشرت على متن سفينة حربية تابعة لبلاده أثناء تدريب لحلف شمال الأطلسي (ناتو) قبالة ساحل اليونان، قائلا إن جهود البحث والإنقاذ تجري حاليا، وسيتم الكشف عن المعلومات أولا بأول. وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكد مسؤولون كنديون أنهم فقدوا الاتصال بالمروحية العسكرية التي نشرت على متن الفرقاطة الكندية "إتش إم سي إس فريدريكتون" قبالة ساحل اليونان. وذكرت القوات المسلحة الكندية، أن "هناك موقفا متطورا بخصوص إحدى مروحياتنا التي تم نشرها على متن إتش إم سي إس فريدريكتون".
كورونا والحجر الصحي (10)

المؤشر يعاود الصعود.. أمريكا تسجل 2502 وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، وفاة أكثر من 2500 شخص جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة، بحسب بيانات لجامعة (جونز هوبكنز). وأظهرت بيانات الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع إصابات ووفيات كورونا، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الخميس، أن (كوفيد - 19) حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 2502 شخص، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 60 ألفا و853 حالة. وحصيلة الوفيات اليومية المسجلة، أمس الأربعاء، تزيد على تلك التي سجلت أول من أمس الثلاثاء 2207 وفيات، وذلك بعد يومين سجلا تباطؤا.
فيروس- كورونا (19)

أمريكا تحذر من ظهور مئات الفيروسات بسبب الخفافيش

حذر بيتر داسزاك رئيس مؤسسة "إيكوهيلث أليانس" الأمريكية المسئولة عن إجراء أبحاث على الخفافيش في الصين، من ظهور مئات الفيروسات من الخفافيش بعد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وستكون هذه الأوبئة خطيرة في المستقبل، قائلا: "بمجرد أن ينتهي وباء كورونا، نعرف مئات الفيروسات التاجية الأخرى التي وجدنا أدلة عليها في الصين تنتظر الظهور، لن نتمكن الآن من معرفة خطر ذلك، الأمر الذي يعرضنا لخطر الوباء التالي، أظهر عملنا أن ما بين مليون و7 ملايين شخص يتعرضون سنويا في المناطق الريفية في الصين وجنوب شرق آسيا لهذه الفيروسات".
مايك بنس

نائب ترامب ينتهك إجراءات «كورونا» خلال زيارة مستشفى

رفض نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال زيارة قام بها إلى "مايو كلينك"، منتهكا بذلك القواعد المتّبعة في هذا المستشفى ومثيرا موجة انتقادات حادة في أكثر بلد في العالم تضررا من الوباء، وكان لافتا خلال الزيارة التي التقى فيها طاقم المستشفى وعددا من المرضى أن نائب الرئيس كان الشخص الوحيد الذي لم يضع كمامة في غرفة مكتظة بالناس. وبموجب القواعد المتّبعة في هذا المستشفى الشهير في ولاية مينيسوتا: "يجب على جميع المرضى والزوار والموظفين وضع كمامة للحماية من انتقال كوفيد-19".
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ترامب (1)

غضب صيني من تلميح ترامب طلب تعويضات جراء «كورونا»

أثارت تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يسعى للحصول على تعويضات من الصين جرّاء وباء كوفيد-19 الذي ظهر في مدينة ووهان قبل أن يجتاح العالم، ردا غاضبا من بكين اليوم الثلاثاء. وانخرطت بكين وواشنطن بشكل متكرر في سجال بشأن تفشي الفيروس مع ارتفاع منسوب التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وقال ترامب الاثنين خلال مؤتمره الصحافي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19 "نحن مستاؤون من الصين"، مضيفا "لسنا راضين عن الوضع بأكمله لأننا نعتقد أنه كان من الممكن وقفه (الفيروس) في مصدره".
دونالد ترامب

ترامب: لا أستبعد طلب تعويضات من الصين عن ضرر كورونا

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي المخصص لتطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، احتمال طلب تعويضات من الصين بمليارات الدولارات عن ضرر الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، مضيفًا: "نحن مستاؤون من الصين، كان من الممكن "ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع، ويوجد عدة وسائل لمحاسبتها، نجري تحقيقات جدية جدًّا بهذه المسألة، ونحن نتحدث عن مبلغ كبير كثيرا، لم نحدد بعد المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيرا".
ترامب (1)

ترامب يكشف عن وصفة لتدمير كورونا خلال دقيقة واحدة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، بأن الفيروس التاجي يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة، وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "شريطة أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية.. إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة"، من دون أن يحدد الرئيس الأمريكي مصدر هذه الفرضية. وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد لفت في وقت سابق إلى أن الشمس "تعيق انتشار الفيروس التاجي"، ولكن فقط في الطقس الدافئ.
دونالد ترامب

ترامب: أمور غريبة تحيط بأصل فيروس «كورونا»

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمورا غريبة كثيرة تحدث فيما يتعلق بأصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "الحكومة تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من مختبر في الصين، فهناك أمور غريبة كثيرة بدأت تحدث ولكن تحقيقات كثيرة تجري. وسنكتشف ذلك". ويعد مصدر الفيروس لغزا، ويشير الإجماع العلمي الواسع إلى أن الفيروس بدأ أصلا في الخفافيش، وذكرت محطة "فوكس نيوز" سابقا، أن الفيروس بدأ في مختبر بمدينة ووهان في إطار جهود الصين لإظهار كفاءة جهودها لتحديد ومكافحة الفيروسات.
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