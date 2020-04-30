ترامب: الصين ستفعل أي شيء حتى أخسر انتخابات الرئاسة

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) دليل على أن بكين ستفعل كل ما بوسعها لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة المقبلة، وإنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالعواقب على الصين بسبب الفيروس، مضيفا: "لا أصدق استطلاعات الرأي التي تظهر أن منافسي في انتخابات الرئاسة جو بايدن، المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، يتقدم في سباق انتخابات 2020، ولا أتوقع أن تكون الانتخابات استفتاء على تعاملي مع جائحة فيروس كورونا، ولا أصدق استطلاعات الرأي"، جاء ذلك في مقابلة مع "رويترز" في المكتب البيضاوي.

وتابع ترامب: "أعتقد أن شعب هذا البلد ذكي. ولا أظن أنهم سيؤيدون رجلا غير كفؤ"، منتقدا سجل بايدن على مدى عقود كعضو بمجلس الشيوخ وكنائب للرئيس باراك أوباما. وأظهر استطلاع رأي لمؤسسة "رويترز - إبسوس"، هذا الأسبوع، أن 44% من الناخبين المسجلين، قالوا إنهم سيؤيدون بايدن في الانتخابات المقرر إجرائها يوم 3 نوفمبر