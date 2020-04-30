البابا يسمح بإقامة الأكاليل: حضور 8 مدعويين فقط

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص

البابا تواضروس الثاني - صورة أرشيفية

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، السماح بإقامة صلوات الأكاليل (الزواج) في الكنائس أو البيوت كاستثناء.

وأضاف البابا تواضروس، في قراره، أن إقامة الإكليل يشترط أن تحدث بعد توقيع العروسين على إقرار بالالتزام بحضور 6 من المدعوين فقط إلى جانب الأب الكاهن وشماس واحد.وتابع أنه لا بد من مراعاة أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الصحية الواجبة بكل دقة، وكذلك تعليمات الوقاية والسلامة والحماية في أثناء إقامة الصلوات .يأتي

وأضاف البابا تواضروس، في قراره، أن إقامة الإكليل يشترط أن تحدث بعد توقيع العروسين على إقرار بالالتزام بحضور 6 من المدعوين فقط إلى جانب الأب الكاهن وشماس واحد.



وتابع أنه لا بد من مراعاة أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الصحية الواجبة بكل دقة، وكذلك تعليمات الوقاية والسلامة والحماية في أثناء إقامة الصلوات .



يأتي قرار البابا نظرا إلى أن فترة الخماسين المقدسة تكثر فيها صلوات سر الزيجة (الإكليل)، لأنها تأتي بعد الصوم المقدس الذي يستمر لمدة 55 يوما، ويتبعها أيضا صوم الآباء الرسل الذي يمتد لأكثر من شهر.



