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البابا يسمح بإقامة الأكاليل: حضور 8 مدعويين فقط

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص
البابا تواضروس الثاني - صورة أرشيفية
البابا تواضروس الثاني - صورة أرشيفية
قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، السماح بإقامة صلوات الأكاليل (الزواج) في الكنائس أو البيوت كاستثناء.
وأضاف البابا تواضروس، في قراره، أن إقامة الإكليل يشترط أن تحدث بعد توقيع العروسين على إقرار بالالتزام بحضور 6 من المدعوين فقط إلى جانب الأب الكاهن وشماس واحد.وتابع أنه لا بد من مراعاة أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الصحية الواجبة بكل دقة، وكذلك تعليمات الوقاية والسلامة والحماية في أثناء إقامة الصلوات .يأتي
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البابا: الكنيسة تصلي ليبارك الله بلادنا والعالم

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أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في دمشق نعمة سعيد، أن واقع الإصابات بفيروس "كورونا" في سوريا في بداية المنحنى التصاعدي.
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جامعة القاهرة تُجهز 10 فرق طبية لمساندة الدولة في مكافحة كورونا

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