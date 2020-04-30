رياضة

زبير بية: محمد صلاح تفوق على رياض محرز

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص
محمد صلاح - صورة أرشيفية
محمد صلاح - صورة أرشيفية
قال زبير بية نجم الكرة التونسية السابق، إن الدولي التونسي علي معلول، يعد من أبرز الصفقات في تاريخ النادي الأهلي، وصنع شعبية جارفة بإخلاصه في الملعب. وأوضح زبير، في تصريحات تليفزيونية، أن فرجاني ساسي انضم للزمالك في فترة يحتاج خلالها الفريق الأبيض للاعب يملك شخصية، وبالتالي أضاف ساسي تلك الشخصية للأبيض. ولم يقلل النجم التونسي من قيمة الترجي التونسي رغم خسارته السوبر الإفريقي ووداع دوري أبطال إفريقيا على يد الزمالك، مؤكدا أن الترجي يمر بمرحلة إحلال وتجديد.
وتابع لاعب بشكتاش التركي السابق، أن المنتخب المصري يعاني حاليا وليس بقيمة المنتخب الذي كان يلعب مع حسن شحاتة، مؤكدا أن مصر لم تعد تملك مواهب بحجم حسام حسن وأحمد حسن، رغم وجود لاعب صاعد هو مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، ولا يجب أن يتم التعويل على صلاح فقط. وأشاد زبير بمحمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي،
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إبراهيم-سعيد

إبراهيم سعيد يطالب بمنح لقب الدوري للأهلي

يرى إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن إلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، ومنح اللقب للأهلي، هو الحل الأمثل، بعد توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج "البريمو" الذي يذاع على قناة "تن" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، قائلا:"لا داعي لعودة استئناف مباريات الموسم الحالي في هذا الوقت، أعتقد أن القرار الأفضل هو الإلغاء، سيكون مناسبا للجميع".
هانى-رمزى

رمزي: إدارة الأهلي رفضت عودتي وأخطأت في حق أجيري

أكد هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، أن طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يستحق أن يرتدي شارة قيادة الفراعنة، عن مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، جاء في تصريحات عبر "أون سبورت"، قائلا:"أرى أن طارق حامد يمتلك شخصية قوية وأفضل من محمد صلاح، في جزئية لم شمل اللاعبين والشد من أزرهم واذا ارتدى قميص المنتخب سيكون قائدا ناجح". وواصل رمزي تصريحاته، قائلا:"أشعر بالندم بسبب توقيت تصريحاتي ضد أجيري، بعد الخروج من كأس الأمم، حيث خانني التوفيق في التوقيت فقط، وهو ما جعل البعض يرى انني أبحث عن القفز من المركب بعد الخسارة".
محمد إبراهيم (1)

محمد إبراهيم: إدارة الزمالك استبعدتني من المباريات

أكد محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحالي، أنه تلقى عدة عروض من الأهلي، عندما كان لاعبا في الزمالك، لكنه رفضها، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مساء اليوم الأربعاء، قائلا:"تلقيت عروض كثيرة من النادي الأهلي، لكنني كنت أرفضها في كل مرة". وواصل لاعب الزمالك السابق، قائلا:"لم أفكر أبداً في الانتقال إلى النادي الأهلي، ولن أعيد التفكير بسبب الأموال، لست من نوعية اللاعبين الذين ينظرون إلى الأموال".
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عمار-حمدى

عمار حمدي: أتمنى تواجد هذا الثلاثي بالأولمبياد

حدد عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لطلائع الجيش، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة"، على قناة "أون تايم سبورت"، اللاعبين الثلاثة الذين يود تواجدهم مع المنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، التي تأجلت للعام المقبل، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "أتمنى تواجد كل من محمد صلاح، ومحمود تريزيجيه، جناح أستون فيلا، ومحمد الشناوي حارس الأهلي، وفي أثناء تواجدي بالنصر، تلقيت عدة عروض، مثل بازل السويسري، وجنت البلجيكي، وسموحة، فضلا عن عرض من الزمالك عن طريق أيمن عبد العزيز، الذي طلب عقد معي جلسة، لكنني رفضت احتراما للنصر".
مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى منصور يُطالب بالقبض على الفنان رامز جلال

قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بإرسال إنذار للسيد وزير الداخلية، للقبض علي رامز جلال، الذي يقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة "إم بي سي" الفضائية، كما تقدم بطلب إلي السيدة وزيرة الصحة والسيد مدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى. وأكد منصور، أن المدعو يرتكب عن عمد أفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، كما وجه رئيس النادي بلاغا للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.
عبد الله السعيد

مرعي يروي كواليس توقيع السعيد للزمالك

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2"، كواليس توقيع عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي السابق وبيرامديز الحالي للمنافس التقليدي الزمالك، قائلا إن مرتضى منصور رئيس الزمالك، عرض عليه فكرة ضم السعيد، وإنه عقد جلسة سرية مع اللاعب، والذي طلب في البداية 50 مليون جنيه في 3 مواسم، وبعد الرجوع لمرتضى منصور تم تحديد 40 مليون جنيه في موسمين، وحدث اتصالا هاتفيا بين رئيس الزمالك وعبد الله، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل.
باسم-مرسى (3)

باسم مرسي: رفضت الاعتذار لحسام حسن وغير نادم

قال باسم مرسي مهاجم نادي الإنتاج الحربي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، إن المفاوضات مع الفريق العسكري، بدأت خلال أزمته في نادي سموحة العام الماضي، حيث تلقى اتصالات من خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، موضحا: "فضلت العودة للإنتاج لأنني تألقت معه ولي ذكريات رائعة به، بجانب وجود لاعبين كبار، وحالة الاستقرار التي يعيشها الفريق، والجهاز الفني بقيادة مختار مختار".
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