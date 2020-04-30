زبير بية: محمد صلاح تفوق على رياض محرز

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص

محمد صلاح - صورة أرشيفية

قال زبير بية نجم الكرة التونسية السابق، إن الدولي التونسي علي معلول، يعد من أبرز الصفقات في تاريخ النادي الأهلي، وصنع شعبية جارفة بإخلاصه في الملعب. وأوضح زبير، في تصريحات تليفزيونية، أن فرجاني ساسي انضم للزمالك في فترة يحتاج خلالها الفريق الأبيض للاعب يملك شخصية، وبالتالي أضاف ساسي تلك الشخصية للأبيض. ولم يقلل النجم التونسي من قيمة الترجي التونسي رغم خسارته السوبر الإفريقي ووداع دوري أبطال إفريقيا على يد الزمالك، مؤكدا أن الترجي يمر بمرحلة إحلال وتجديد.

وتابع لاعب بشكتاش التركي السابق، أن المنتخب المصري يعاني حاليا وليس بقيمة المنتخب الذي كان يلعب مع حسن شحاتة، مؤكدا أن مصر لم تعد تملك مواهب بحجم حسام حسن وأحمد حسن، رغم وجود لاعب صاعد هو مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، ولا يجب أن يتم التعويل على صلاح فقط. وأشاد زبير بمحمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي،

وتابع لاعب بشكتاش التركي السابق، أن المنتخب المصري يعاني حاليا وليس بقيمة المنتخب الذي كان يلعب مع حسن شحاتة، مؤكدا أن مصر لم تعد تملك مواهب بحجم حسام حسن وأحمد حسن، رغم وجود لاعب صاعد هو مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، ولا يجب أن يتم التعويل على صلاح فقط.



وأشاد زبير بمحمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه تجاوز مرحلة التقييم، وأصبح من اللاعبين الكبار في العالم، وما يفرق صلاح عن الجزائري رياض محرز أن الأخير يجلس كثيرا على دكة الاحتياطي في مانشستر سيتي.



ولفت النجم التونسي إلى أن صلاح أصبح في مكانة بعيدة عن أي لاعب، مشيرا إلى أنه كان يرى يوسف المساكني يستطيع الوصول لنفس المكانة لكن أزمته أنه اختار قطر.

