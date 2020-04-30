بعد عزلها 52 يوما.. الحياة تعود للقطيف مجددا

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص

السعودية - صورة أرشيفية

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه تقرر السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها بداية من، اليوم الخميس، إضافة لاستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مؤكدا على استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية. وكانت الداخلية السعودية قررت، يوم 8 مارس الماضي، تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية مؤقتا، على خلفية تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بها.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، تسجيل 1325 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس، منها 962 حالة من خلال المسح النشط، تمثل 73% من مجموع الحالات. وقال مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، إن الحالات الجديدة توزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة 356