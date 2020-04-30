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بعد عزلها 52 يوما.. الحياة تعود للقطيف مجددا

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص
السعودية - صورة أرشيفية
السعودية - صورة أرشيفية
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه تقرر السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها بداية من، اليوم الخميس، إضافة لاستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مؤكدا على استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية. وكانت الداخلية السعودية قررت، يوم 8 مارس الماضي، تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية مؤقتا، على خلفية تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بها.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، تسجيل 1325 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس، منها 962 حالة من خلال المسح النشط، تمثل 73% من مجموع الحالات. وقال مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، إن الحالات الجديدة توزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة 356
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حفتر

حفتر يعلن قبوله بهدنة خلال شهر رمضان في ليبيا

أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، وقف جميع العمليات العسكرية للقوات الموالية له بمناسبة شهر رمضان. وقال أحمد المسماري الناطق باسم حفتر، في بيان في بنغازي إن القيادة العامة تعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، وهذه الهدنة أعلنت استجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب بوقف القتال، لكنه حذر من أن الرد سيكون فوريا وقاسيا على أي اختراق لوقف العمليات العسكرية. وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عدة دعت قبل أسبوع إلى هدنة في القتال في ليبيا خلال شهر رمضان.
كورونا في إسرئيل

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل لـ215 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 215 حالة، مشيرة مساء اليوم الأربعاء، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في الوقت الحالي 7386 شخصا، منهم 348 في المستشفيات، و115 بحالة خطيرة، بمن فيهم 90 شخصا على أجهزة التنفس، مؤكدة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره بلغ 15834 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين تجاوز عدد المرضى الموجودين في المستشفيات لأول مرة.
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«خلال 24 ساعة».. تسجيل 75 إصابة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا امستجد، الذي انتشر في العديد من دول العالم، خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ ذكر بيان للوزارة، أن الإصابات توزعت في محافظات بغداد والبصرة وكربلاء والمثنى وواسط، مبينا أنه تم تسجيل حالتي وفاة في العاصمة بغداد، مضيفا، أن الـ24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 27 حالة شفاء، مشيرًا إلى أن مجموع الإصابات بلغ 2003، والوفيات 92 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت لـ1346، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس كورونا

«اعتبارا من الغد».. السعودية: فتح محافظة القطيف

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن السلطات قررت السماح بدخول محافظة القطيف والخروج منها اعتبارا من 30 أبريل، إذ نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله: "في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 7 رمضان 1441 هجريا، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها"، وفقا لروسيا اليوم.
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الطيران السعودي

الخطوط السعودية تعلن موعد تلقي الحجوزات الداخلية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ في تلقي الحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني اعتبارًا من يوم 1 يونيو المقبل، بعد التعليق الساري حاليًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقًا لقناة "العربية"، ذكرت مصادر إعلامية سعودية، أن الشركة بدأت تلقي الحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني، وحتى الآن لم يصدر قرار من الحكومة بعودة الطيران الداخلي في المملكة. وسبق أن أكد مصدر مسؤول بالخطوط الجوية العربية السعودية عدم دقة ما نشر حول توقعها استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن الرسالة المتداولة استخدمت خارج السياق.
الملك سلمان بن عبد العزيز

السعودية ترفع الحظر جزئيا باستثناء المناطق المعزولة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقا. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، ورغبة منه في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، صدر أمر برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة.
السعودية - كورونا

كاميرات حرارية لفحص مرتادي الحرمين لمكافحة «كورونا»

فعلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص في أثناء الدخول للمسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، والتي تعمل على تحديد قياس 25 شخصا بنفس الوقت، وبدقة عالية على بعد مسافة 9 أمتار تلقائيا بلا توقف، إضافة إلى إعطاء تقارير مباشرة مرئية ومسموعة لكل فرد، وتعمل الكاميرات الكاشفة على حفظ وتخزين صور الأشخاص ودرجات حرارتهم في ذاكرة التخزين المخصصة لها لمدة شهر من التقاطها، بحيث يمكن الرجوع لها عند الحاجة، مع إمكانية ربطها مباشرة مع المتخصصين ومتابعتها عن بعد عبر الشاشات وأجهزة الجوال.
محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

ارتفاع وفيات «كورونا» في السعودية إلى 73 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 73 حالة. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل435 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في المملكة إلى 5369 حالة ، منها 4407 حالة نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، إلا أن 62 حالة منهم حرجة وتتلقى الرعاية المركزة. ولفت المتحدث إلى تسجيل 84 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 889 حالة.
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