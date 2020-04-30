أمريكا تحذر من ظهور مئات الفيروسات بسبب الخفافيش

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص

كورونا - صورة أرشيفية

حذر بيتر داسزاك رئيس مؤسسة "إيكوهيلث أليانس" الأمريكية المسئولة عن إجراء أبحاث على الخفافيش في الصين، من ظهور مئات الفيروسات من الخفافيش بعد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وستكون هذه الأوبئة خطيرة في المستقبل، قائلا: "بمجرد أن ينتهي وباء كورونا، نعرف مئات الفيروسات التاجية الأخرى التي وجدنا أدلة عليها في الصين تنتظر الظهور، لن نتمكن الآن من معرفة خطر ذلك، الأمر الذي يعرضنا لخطر الوباء التالي، أظهر عملنا أن ما بين مليون و7 ملايين شخص يتعرضون سنويا في المناطق الريفية في الصين وجنوب شرق آسيا لهذه الفيروسات".

وأشار رئيس المؤسسة أن هذا يمنحنا نظرة مستقبلية إلى ما يمكن أن يحدث، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز". ونجح المشروع بالفعل في اكتشاف المئات من الفيروسات التاجية، من بينها فيروسات شديدة الشبه بفيروس كورونا المستجد الذي سبب وباء عالميا. وتحدث داسزاك عن الإنجازات التي تحققت بفضل المشروع، قائلا: "الفريق