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أمريكا تحذر من ظهور مئات الفيروسات بسبب الخفافيش

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
حذر بيتر داسزاك رئيس مؤسسة "إيكوهيلث أليانس" الأمريكية المسئولة عن إجراء أبحاث على الخفافيش في الصين، من ظهور مئات الفيروسات من الخفافيش بعد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وستكون هذه الأوبئة خطيرة في المستقبل، قائلا: "بمجرد أن ينتهي وباء كورونا، نعرف مئات الفيروسات التاجية الأخرى التي وجدنا أدلة عليها في الصين تنتظر الظهور، لن نتمكن الآن من معرفة خطر ذلك، الأمر الذي يعرضنا لخطر الوباء التالي، أظهر عملنا أن ما بين مليون و7 ملايين شخص يتعرضون سنويا في المناطق الريفية في الصين وجنوب شرق آسيا لهذه الفيروسات".
وأشار رئيس المؤسسة أن هذا يمنحنا نظرة مستقبلية إلى ما يمكن أن يحدث، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز". ونجح المشروع بالفعل في اكتشاف المئات من الفيروسات التاجية، من بينها فيروسات شديدة الشبه بفيروس كورونا المستجد الذي سبب وباء عالميا. وتحدث داسزاك عن الإنجازات التي تحققت بفضل المشروع، قائلا: "الفريق
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جاستن-ترودو (3)

كندا تفقد الاتصال بمروحية عسكرية قبالة ساحل اليونان

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، عن فقدان مروحية كندية نُشرت على متن سفينة حربية تابعة لبلاده أثناء تدريب لحلف شمال الأطلسي (ناتو) قبالة ساحل اليونان، قائلا إن جهود البحث والإنقاذ تجري حاليا، وسيتم الكشف عن المعلومات أولا بأول. وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكد مسؤولون كنديون أنهم فقدوا الاتصال بالمروحية العسكرية التي نشرت على متن الفرقاطة الكندية "إتش إم سي إس فريدريكتون" قبالة ساحل اليونان. وذكرت القوات المسلحة الكندية، أن "هناك موقفا متطورا بخصوص إحدى مروحياتنا التي تم نشرها على متن إتش إم سي إس فريدريكتون".
كورونا والحجر الصحي (10)

المؤشر يعاود الصعود.. أمريكا تسجل 2502 وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، وفاة أكثر من 2500 شخص جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة، بحسب بيانات لجامعة (جونز هوبكنز). وأظهرت بيانات الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع إصابات ووفيات كورونا، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الخميس، أن (كوفيد - 19) حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 2502 شخص، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 60 ألفا و853 حالة. وحصيلة الوفيات اليومية المسجلة، أمس الأربعاء، تزيد على تلك التي سجلت أول من أمس الثلاثاء 2207 وفيات، وذلك بعد يومين سجلا تباطؤا.
دونالد ترامب

ترامب: الصين ستفعل أي شيء حتى أخسر انتخابات الرئاسة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) دليل على أن بكين ستفعل كل ما بوسعها لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة المقبلة، وإنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالعواقب على الصين بسبب الفيروس، مضيفا: "لا أصدق استطلاعات الرأي التي تظهر أن منافسي في انتخابات الرئاسة جو بايدن، المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، يتقدم في سباق انتخابات 2020، ولا أتوقع أن تكون الانتخابات استفتاء على تعاملي مع جائحة فيروس كورونا، ولا أصدق استطلاعات الرأي"، جاء ذلك في مقابلة مع "رويترز" في المكتب البيضاوي.
مايك بنس

نائب ترامب ينتهك إجراءات «كورونا» خلال زيارة مستشفى

رفض نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال زيارة قام بها إلى "مايو كلينك"، منتهكا بذلك القواعد المتّبعة في هذا المستشفى ومثيرا موجة انتقادات حادة في أكثر بلد في العالم تضررا من الوباء، وكان لافتا خلال الزيارة التي التقى فيها طاقم المستشفى وعددا من المرضى أن نائب الرئيس كان الشخص الوحيد الذي لم يضع كمامة في غرفة مكتظة بالناس. وبموجب القواعد المتّبعة في هذا المستشفى الشهير في ولاية مينيسوتا: "يجب على جميع المرضى والزوار والموظفين وضع كمامة للحماية من انتقال كوفيد-19".
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كورونا والحجر الصحي (10)

المؤشر يعاود الصعود.. أمريكا تسجل 2502 وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، وفاة أكثر من 2500 شخص جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة، بحسب بيانات لجامعة (جونز هوبكنز). وأظهرت بيانات الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع إصابات ووفيات كورونا، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الخميس، أن (كوفيد - 19) حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 2502 شخص، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 60 ألفا و853 حالة. وحصيلة الوفيات اليومية المسجلة، أمس الأربعاء، تزيد على تلك التي سجلت أول من أمس الثلاثاء 2207 وفيات، وذلك بعد يومين سجلا تباطؤا.
دونالد ترامب

ترامب: الصين ستفعل أي شيء حتى أخسر انتخابات الرئاسة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) دليل على أن بكين ستفعل كل ما بوسعها لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة المقبلة، وإنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالعواقب على الصين بسبب الفيروس، مضيفا: "لا أصدق استطلاعات الرأي التي تظهر أن منافسي في انتخابات الرئاسة جو بايدن، المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، يتقدم في سباق انتخابات 2020، ولا أتوقع أن تكون الانتخابات استفتاء على تعاملي مع جائحة فيروس كورونا، ولا أصدق استطلاعات الرأي"، جاء ذلك في مقابلة مع "رويترز" في المكتب البيضاوي.
ترامب (1)

غضب صيني من تلميح ترامب طلب تعويضات جراء «كورونا»

أثارت تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يسعى للحصول على تعويضات من الصين جرّاء وباء كوفيد-19 الذي ظهر في مدينة ووهان قبل أن يجتاح العالم، ردا غاضبا من بكين اليوم الثلاثاء. وانخرطت بكين وواشنطن بشكل متكرر في سجال بشأن تفشي الفيروس مع ارتفاع منسوب التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وقال ترامب الاثنين خلال مؤتمره الصحافي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19 "نحن مستاؤون من الصين"، مضيفا "لسنا راضين عن الوضع بأكمله لأننا نعتقد أنه كان من الممكن وقفه (الفيروس) في مصدره".
قطة كارل لاغرفيلد (2)

أمريكا تسجل أول إصابة لحيوان أليف بفيروس «كورونا»

رغم تأكيد السلطات الصحية الأمريكية، أنه لا توجد أدلة على إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الحيوانات الأليفة إلى البشر، إلا أن تقارير من مختلف أنحاء العالم أشارت إلى تسجيل إصابات للحيوانات بالفيروس، وفقًا لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، وأصبحت قطتان في نيويورك أول حيوانين أليفين في الولايات المتحدة تثبت الاختبارات إصابتهما بفيروس كورونا. وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن القطتين، وهما من منطقتين مختلفتين في ولاية نيويورك، أصيبتا باعتلال معتدل في الجهاز التنفسي ومن المتوقع شفاؤهما تمامًا.
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