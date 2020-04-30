ألمانيا تحظر حزب الله اللبناني وتصنفه منظمة إرهابية

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٧ ص

حزب الله اللبناني - صورة أرشيفية

قررت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، حظر حزب الله اللبناني على أراضيها، مصنفة إياه "منظمة إرهابية"، ونفذت في وقت مبكر من صباح اليوم مداهمات لتوقيف أشخاص يشتبه بانتمائهم للحزب. وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسي للحزب ووحداتها العسكرية التي تقاتل في سوريا. وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم، أن بلادها حظرت حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، على أراضيها وصنفته "منظمة إرهابية"، وداهمت الشرطة مقرات 4 جمعيات تدير مساجد في دورتموند ومونستر في ولاية نورد راين فستفاليا غرب البلاد وفي بريمن وبرلين، يشتبه بأنها على صلة بالحزب.

ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف بحزب الله. وكان البرلمان الألماني وافق، في ديسمبر الماضي، على اقتراح يحث حكومة المستشارة إنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة حزب الله على الأراضي الألمانية، لـ"أنشطتها الإرهابية" خاصة في سوريا. بدورها، تصنف واشنطن حزب الله "منظمة