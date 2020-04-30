إرهاب

ألمانيا تحظر حزب الله اللبناني وتصنفه منظمة إرهابية

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٧ ص
حزب الله اللبناني - صورة أرشيفية
حزب الله اللبناني - صورة أرشيفية
قررت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، حظر حزب الله اللبناني على أراضيها، مصنفة إياه "منظمة إرهابية"، ونفذت في وقت مبكر من صباح اليوم مداهمات لتوقيف أشخاص يشتبه بانتمائهم للحزب. وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسي للحزب ووحداتها العسكرية التي تقاتل في سوريا. وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم، أن بلادها حظرت حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، على أراضيها وصنفته "منظمة إرهابية"، وداهمت الشرطة مقرات 4 جمعيات تدير مساجد في دورتموند ومونستر في ولاية نورد راين فستفاليا غرب البلاد وفي بريمن وبرلين، يشتبه بأنها على صلة بالحزب.
ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف بحزب الله. وكان البرلمان الألماني وافق، في ديسمبر الماضي، على اقتراح يحث حكومة المستشارة إنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة حزب الله على الأراضي الألمانية، لـ"أنشطتها الإرهابية" خاصة في سوريا. بدورها، تصنف واشنطن حزب الله "منظمة
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نفجير في العراق

تفجير انتحاري قرب مبنى أمني شرقي كركوك

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما أمام مبنى مقر جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الداخلية بمحافظة كركوك (شمالي بغداد)، إذ أن اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي فجرا نفسيهما بالقرب من مبنى مديرية جهاز الاستخبارات الأمنية التابع لوزارة الداخلية في حي العسكري شرقي كركوك، بعد أن حاولا اقتحام المبنى، لكن عناصر الحرس تصدت لهما حيث وقع التفجير خارج المبنى مما أوقع عددا من الإصابات، موضحة أن القوات الأمنية سارعت لإغلاق الطرق وتطويق مكان الانفجار وجراء حملة تفتيش بحثا عن عناصر للتنظيم متورطة في العملية.
القوات-العراقية

قوات العراق تدمر 3 أنفاق لتنظيمات إرهابية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تمكن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين من تدمير أوكار إرهابية و3 أنفاق وزورق تابعة للتنظيمات الإرهابية، كما أن قوة أمنية مشتركة وبإسناد طيران الجيش العراقى شرعت بتطهير وتفتيش منطقة "حاوي العظيم" وتم تفتيش قرى الميتة والبو جمعة والبو عواد والبو جنعان ضمن عمليات صلاح الدين، مضيفة أن العملية أسفرت عن تدمير 3 أوكار أحدها يحتوي على مواد طبية وغذائية ومواد أخرى، فضلا عن تدمير 3 أنفاق وزورق، وتفجير عبوة ناسفة، والعثور على معمل يحتوي على مواد تفجير وعبوات ناسفة.
الحرب-في- سوريا (2)

تفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين بدمشق

أعلن مصدر عسكري بسوريا، في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن تفجير وحدات الهندسة مخلفات الإرهابيين اليوم الأحد، قائلا: "ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في القابون شرق دمشق خلال الساعات المقبلة". وتتزايد الخسائر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إزاء سقوط قتلى من مرتزقته في سوريا وليبيا، فضلا عن سقوط طائرات مسيرة "بدون طيار" في ليبيا، هذا بجانب الخسائر التي مني بها نظام بسبب تفاقم فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في تركيا، وارتفاع حالات الإصابة والوفيات.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

مرصد الإفتاء يحذر من تمدد داعش نحو جزر المالديف

ذكر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير حديث له، أن تنظيم "داعش" بات يصعد اهتمامه بجزر المالديف عبر عمليات الذئاب المنفردة التي ينفذها عناصر تبايع التنظيم هناك، في محاولة جديدة من التنظيم للبحث عن موطئ قدم يتحرك من خلاله في تنفيذ مزيد من العمليات الإرهابية.
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نفجير في العراق

تفجير انتحاري قرب مبنى أمني شرقي كركوك

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما أمام مبنى مقر جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الداخلية بمحافظة كركوك (شمالي بغداد)، إذ أن اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي فجرا نفسيهما بالقرب من مبنى مديرية جهاز الاستخبارات الأمنية التابع لوزارة الداخلية في حي العسكري شرقي كركوك، بعد أن حاولا اقتحام المبنى، لكن عناصر الحرس تصدت لهما حيث وقع التفجير خارج المبنى مما أوقع عددا من الإصابات، موضحة أن القوات الأمنية سارعت لإغلاق الطرق وتطويق مكان الانفجار وجراء حملة تفتيش بحثا عن عناصر للتنظيم متورطة في العملية.
القوات-العراقية

قوات العراق تدمر 3 أنفاق لتنظيمات إرهابية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تمكن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين من تدمير أوكار إرهابية و3 أنفاق وزورق تابعة للتنظيمات الإرهابية، كما أن قوة أمنية مشتركة وبإسناد طيران الجيش العراقى شرعت بتطهير وتفتيش منطقة "حاوي العظيم" وتم تفتيش قرى الميتة والبو جمعة والبو عواد والبو جنعان ضمن عمليات صلاح الدين، مضيفة أن العملية أسفرت عن تدمير 3 أوكار أحدها يحتوي على مواد طبية وغذائية ومواد أخرى، فضلا عن تدمير 3 أنفاق وزورق، وتفجير عبوة ناسفة، والعثور على معمل يحتوي على مواد تفجير وعبوات ناسفة.
الشرطة-الفرنسية

مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث طعن بفرنسا

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن شخصا مسلحا بسكين أوقع قتيلين و5 من الجرحى، يوم السبت، في مدينة ليون، شرقي البلد الأوروبي، ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن المسلح طعن ضحاياه، في شارع "رومان سيريزير" الرئيسي، وسط المدينة، فيما أوردت مصادر أن المسلح نفذ اعتداءه، صباح اليوم، داخل محل تجاري ثم في الشارع، وتم إلقاء القبض عليه حوالى الساعة الحادية عشرة، ويتعلق الأمر بسوداني في الثلاثين من عمره، وكان قد قدم طلب لجوء في البلاد، ولم تعرف حتى الآن الأسباب التي دفعته إلى تنفيذ الهجوم.
الشرطة الألمانية

تونسي يهاجم المارة بساطور في ألمانيا

هاجم رجل عددا من المارة في مدينة أوجسبورج الألمانية بساطور، وأصاب واحدا منهم، وقال متحدث باسم الشرطة، إن الرجل، 27 عاما، هاجم في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، امرأة ورجلا، وأصاب الأخير الذي يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات، كما أحدث تلفيات في إحدى الحافلات العامة بالساطور، ثم فر بسارة تجلس فيها امرأة أخرى، وبحسب البيانات، تم القبض على المشتبه به، وهو يحمل الجنسية التونسية، في الحي الجامعي بمدينة أوجسبورج جنوبي ألمانيا. وتحقق الشرطة الجنائية في دوافع الجريمة في كافة الاتجاهات.
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