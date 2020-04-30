المؤشر يعاود الصعود.. أمريكا تسجل 2502 وفاة بكورونا

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ ص

كورونا - صورة أرشيفية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، وفاة أكثر من 2500 شخص جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة، بحسب بيانات لجامعة (جونز هوبكنز). وأظهرت بيانات الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع إصابات ووفيات كورونا، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الخميس، أن (كوفيد - 19) حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 2502 شخص، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 60 ألفا و853 حالة. وحصيلة الوفيات اليومية المسجلة، أمس الأربعاء، تزيد على تلك التي سجلت أول من أمس الثلاثاء 2207 وفيات، وذلك بعد يومين سجلا تباطؤا.

ولفت البيان إلى أن أعداد ضحايا الفيروس الفتاك 1330 وفاة مساء الأحد، و1303 وفيات مساء الإثنين. يذكر أن الولايات المتحدة -التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير الماضي- هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ أنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات